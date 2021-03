Android 12 z ważną zmianą! Dotyczy bezpieczeństwa po restarcie

Nadchodzącą wersja Androida 12 przypomni użytkownikom o konieczności potwierdzenia swojej tożsamości z wykorzystaniem hasła po restarcie urządzenia. Zmieniono komunikat, który wyświetla się podczas uruchamiania.

Google nie chwali się wszystkimi zmianami, jakie trafiają do kolejnych wersji deweloperskich Androida 12. Oznacza to, że niektóre opcje są znajdowane przez programistów po wielu godzinach pracy z nową wersją systemu. Właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją. Google wprowadziło drobną zmianę, którą zauważymy po ponownym uruchomieniu systemu.

Android 12 - nowe powiadomienie po uruchomieniu systemu Źródło: 9to5google.com

Na smartfonach Google Pixel z zainstalowaną najnowszą wersją testową Androida 12 - Android 12 Developer Preview 1.1, Google zmieniło komunikat ostrzegawczy o konieczności wpisania hasła, kodu PIN lub narysowania symbolu po ponownym uruchomieniu systemu. W najnowszej wersji całość jest wyświetlana na czerwono, co mocno rzuca się w oczy.

Nowy komunikat przypomni użytkownikom, że po restarcie urządzenia czytnik linii papilarnych oraz inne zabezpieczenia biometryczne są nieaktywne. Aby je uruchomić należy odblokować urządzenie podając hasło, kod PIN lub symbol.

Źródło: 9to5google.com