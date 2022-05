Android 13 - Sprawdź czy Twoje urządzenie dostanie aktualizację [30.05.2022]

Google jeszcze nie udostępniło Androida 12L, a już trwają prace nad Androidem 13. Zastanawiasz się czy Twoje urządzenie otrzyma aktualizację? W naszym materiale zbieramy wszystkie informacje dotyczących procesu aktualizacji urządzeń do Androida 13 przez największych producentów.

Spis treści

Google przygotowuje się już do wdrożenia na rynek Androida 13. Firma co prawda nadal testuje Androida 12L i nie ukończyła tego wydania, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć już Androida 13.

Realme GT Neo 2 - jeden ze smartfonów, które powinny otrzymać Androida 13 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Android 13 to najnowsze wydanie, które oficjalnie zostanie zaprezentowane w pierwszej połowie 2022 roku. System operacyjny powinien pojawić się na pierwszych urządzeniach po wakacjach.

W niniejszym materiale zbieramy wszystkie oficjalne i nieoficjalne informacje dotyczące smartfonów i tabletów, które zostaną zaktualizowane do Androida 13. Monitorujemy oficjalne oświadczenia prasowe producentów oraz udostępniane w sieci mapy drogowe aktualizacji. Na bieżąco sprawdzamy, które smartfony zostały objęte planem aktualizacji oraz które model otrzymały już aktualizację do wersji beta lub stabilnego wydania Androida 13.

Zastanawiasz się jakie nowości wprowadzi Androida 13? Zapoznaj się z naszym materiałem zbiorczym. Znajdziesz tam na bieżąco aktualizowane informacje o Androidzie 13 i nowych funkcjach.

Poniżej znajdziesz listę smartfonów, które naszym zdaniem powinny otrzymać aktualizację do Androida 13.

Pamiętaj - materiał jest stale aktualizowany. Każda aktualizacja opisana jest jako AKTUALIZACJA wraz z datą aktualizacji.

AKTUALIZACJA 07.04.2022

Dzięki polityce Samsunga dotyczącej aktualizacji firmware'u, mamy już całkiem dobre rozeznanie, które smartfony i tablety Galaxy kwalifikują się3 do nadchodzącej aktualizacji Android 13 / One UI 5.

Smartfony i tablety Galaxy, które powinny otrzymać Androida 13 / One UI 5:

Seria Galaxy S

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Seria Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Seria Galaxy M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Seria Galaxy F

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Seria Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 5

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

AKTUALIZACJA 04.04.2022

LG pochwaliło się informacjami dotyczącymi aktualizacji swoich smartfonów do Androida 12. Przy okazji producent zdradził również co nieco na temat aktualizacji do Androida 13. Okazuje się bowiem, że LG, który nie słynie z rewelacyjnego wsparcia oraz szybkiego wdrażania nowych wersji systemu, zamierza zaktualizować do Androida 13 dwa smartfony. Dodatkowo oprogramowanie to pojawi się na rynku w chwilę po debiucie finalnej wersji Androida 13.

LG Velvet Źródło: lg.com

Aktualizacje do Androida 13 otrzymają smartfony LG Velvet oraz LG Wing. To jeden z ostatnich smartfonów LG, które zostały wprowadzone na rynek w 2020 roku z Androidem 10 na rynku. Będzie to dla nich ostatnia aktualizacja rozwojowa.

AKTUALIZACJA 22.03.2022

Do internetu trafiły nowe informacje o procesie aktualizacji smartfonów Samsunga do Androida 13. Wszystko wskazuje na to, że koreański producent potraktuje sprawę na poważnie. Aktualizację do najnowszej wersji zielonego robocika otrzymać ma bowiem ponad 70 urządzeń, a lista nie jest jeszcze w pełni zamknięta.

Android 13 zadebiutuje na smartfonach Samsunga wraz z nakładką One UI 5.0. Oprogramowanie to trafi na smartfony z 2020 roku oraz nowsze. W chwili obecnej nie wiemy kiedy rozpocznie się proces aktualizacji. Data zostanie podana po udostępnieniu finalnej wersji Androida 13.

AKTUALIZACJA 18.03.2022

Po miesiącu od debiutu Androida 13 Developer Preview 1, firma Google udostępniła aktualizację do Android 13 Developer Preview 2.

Wprowadzając na rynek Androida 13 Developer Preview 2 wyszukiwarkowy gigant potwierdził, że kolejne wydanie będzie już Androidem 13 Beta 1. Aktualizacja ta powinna pojawić się w kwietniu 2022 roku. Finalna wersja zostanie wydana po lipcu 2022 roku.

Android 12 Developer Preview 2 to oprogramowanie, które dodaje wiele nowych funkcji do Androida 13.

Aktualnie Android 13 Developer Preview 2 udostępniany jest na wszystkie kompatybilne smartfony z rodziny Google Pixel. Mowa o modelach Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL oraz Pixel 4.

AKTUALIZACJA 10.03.2022

OnePlus po raz kolejny chwali się swoją nakładką OxygenOS 13, która zadebiutuje na smartfonach razem z aktualizacją do Androida 13.

Firma zapowiedziała organizację zamkniętego wydarzenia Open Ears Forum (OEF) z wybranymi użytkownikami OnePlus oraz OxygenOS. Teraz do sieci trafia nowe informacje o spotkaniu.

OnePlus wyjaśnia, że rozwój OxygenOS 13 jest w toku, a prace przebiegają zgodnie z planem. OnePlus zdradził również niektóre funkcje, które pojawią się w nowej wersji nakładki.

Niestety nie opublikowano szczegółowych informacji, ponieważ nadal są one objęte umową poufności (NDA).

OnePlus ogólnikowo przedstawił zmiany, które pojawia się w OxygenOS 13:

Zmiana wyglądu interfejsu użytkownika

Większe możliwości personalizacji

Większa liczba funkcje iw trybie AOD

Optymalizacja trybu Zen

OnePlus przyznaje, że firma oraz użytkownicy nie są zadowoleni z aktualnej wersji nakładki - OxygenOS 12.

Więcej informacji o OxygenOS 13 pojawi się w niedalekiej przyszłości.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Na targach MWC 2022 OnePlus podzielił się informacjami na temat nakładki OxygenOS 13, która bazować będzie na Androidzie 13.

W zeszłym roku OnePlus postanowił połączyć swoją nakładkę OxygenOS z ColorOS od Oppo. Decyzja ta nie została ciepło przyjęta przez użytkowników.

Producent przedstawił właśnie nową wizję OxygenOS, która wejdzie w życie razem z aktualizacją do Androida 13.

Nakładka graficzna OxygenOS nadal korzystać będzie z kodu źródłowego ColorOS, ale zmieni się jej wygląd. OxygenOS 13 ma przypominać czystego Androida 13 z dodatkowymi funkcjami.

Aktualizacja do OxygenOS 13 i Androida 13 trafi najpierw do OnePlusa 10 Pro. Europejski wariant tego urządzenia pojawi się na rynku do końca marca 2022 roku.

AKTUALIZACJA 21.02.2022

Portal Xiaomiui udostępnił w sieci informacje dotyczące aktualizacji smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO do Androida 13. Na aktualizację do nowej wersji systemu operacyjnego otrzyma spora ilość urządzeń, które zadebiutowały na rynku w 2020 roku oraz później.

Poniżej znajdziesz listę smartfonów, które otrzymają aktualizację do Androida 13:

Xiaomi Mi 10s

Rodzina Xiaomi Mi 11

Mi 11i

Xiaomi Mi 11X / Xiaomi Mi 11X Pro

Rodzina Xiaomi 11

Rodzina Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi MIX 5

MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5

Rodzina Redmi 10

Rodzina Redmi Note 10

Rodzina Redmi Note 11

Rodzina Redmi K40

Rodzina Redmi K50

POCO F3 / GT

X3 GT / POCO X3 Pro

Rodzina POCO F4

Rodzina POCO M3

Rodzina POCO M4

POCO C4

Powyższe urządzenia z pewnością otrzymają Androida 13. Poniżej umieszczamy listę urządzeń, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 13, ale informacje te muszą zostać jeszcze potwierdzone przez Xiaomi:

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Rodzina Xiaomi Mi 10

Rodzina Xiaomi Mi 10T

Redmi Note 8 2021

Portal Xiaomiui przekazał również, które urządzenia z pewnością nie zostaną zaktualizowane do Androida 13. Poniżej lista niekompatybilnych smartfonów:

Rodzina Redmi 9

Rodzina Note Redmi 9

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10i/10T Lite

Rodzina Redmi K30

Rodzina POCO X3

POCO X2 / M2 / POCO M2 Pro

Mi 10 Lite / Xiaomi Mi 10 Youth Edition

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Google trochę nas zaskoczyło i oficjalnie zaprezentowało Androida 13 Developer Preview 1! W tym roku okres testów będzie nieco dłuższy i potrwa około pół roku. Finalna wersja Androida 13 pojawi się "po lipcu" 2022 roku.

Cykl wydawniczy Androida 13 Źródło: android-developers.googleblog.com

Oprogramowanie aktualnie jest mocno niestabilne. Dodatkowo w czasie rozwoju będzie zmieniać swój wygląd i funkcjonalność.

AKTUALIZACJA 10.02.2022

Wraz z aktualizacją do Androida 13 dla posiadaczy smartfonów OnePlus czeka niespodzianka. Najnowsze informacje sugerują, że wraz z procesem aktualizacji do Androida 13 rozpocznie się proces połączenia nakładek OxygenOS z ColorOS. Oppo, które jest właścicielem OnePlusa oraz Realme zamierza zrezygnować ze stosowania nakładki OxygenOS. OnePlus oraz Oppo zbliżą się do siebie, a smartfony korzystać będą z takiego samego systemu operacyjnego i nakładki graficznej.

Zunifikowana nakładka graficzna dla smartfonów Oppo i OnePlus pojawi się na rynku w drugiej połowie 2022 roku. Możliwe, że oprogramowanie otrzyma nową nazwę. W sieci mówi się między innymi o H2O OS.

Pierwotnie integracja OxygenOS z ColorOS miała odbyć się przy okazji aktualizacji do Androida 12, ale proces został opóźniony.

AKTUALIZACJA 08.02.2022

Pierwszy producent zamierza oficjalnie potwierdzić wsparcie dla niezaprezentowanego jeszcze Androida 13. Samsung na Galaxy Unpacked 2022 zaprezentuje nową politykę aktualizacji, która zakłada wsparcie aktualizacjami Androida przez cztery lata od daty premiery. Polityką objęte będą flagowe modele z rodzin Galaxy S21 oraz Galaxy S22. Urządzenia Samsunga dostarczane z preinstalowanym Androidem 12 otrzymają aktualizację aż do Androida 16.

AKTUALIZACJA 04.02.2022

Do poszczególnych list ze smartfonami podzielonych na wybranych producentów dodaliśmy również informacje o popularnych smartfonach, które prawdopodobnie nie otrzymają aktualizacji do Androida 13.

AKTUALIZACJA 26.01.2022

Do list poszczególnych producentów dodaliśmy najnowsze smartfony, które zostały zaprezentowane na początku 2022 roku. Urządzenia te z pewnością zostaną zaktualizowane do Androida 13 w pierwszej kolejności. Dotyczy to w szczególności flagowych modeli, które będą pojawiać się przez cały pierwszy i drugi kwartał. Smartfony te prawdopodobnie otrzymają finalną wersję Androida 13 w trzecim kwartale 2022 roku. Harmonogram wydawniczy powinien być identyczny jak w przypadku procesu aktualizacji do Androida 12.

Android 13 trafi również na składane smartfony. Na zdjęciu Oppo Find N fot. Piotr Opulski / PCWorld

ASUS

Asus z pewnością zaktualizuje do Android 13 flagowe modele z 2021 roku. Aktualizacja dla pozostałych smartfonów stoi pod znakiem zapytania. Nowe oprogramowanie trafi również na smartfony dla graczy z serii ROG

ZenFone 8

ZenFone 8 Flip

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

ZenFone 7

ZenFone 7 Pro

ROG Phone 5 Ultimate

ROG Phone 5 Pro

ROG Phone 5s Pro

ROG Phone 5s

Aktualizacji do Androida 13 nie otrzyma ZenFone 6 oraz starsze modele.

Fairphone

Fairphone to niewielki producent nietypowych smartfonów. Mowa o urządzeniach wykonany z materiałów z recyklingu, których konstrukcja umożliwia swobodną wymianę podzespołów. FairPhone gwarantuje długie wsparcie, a ostatnio zaskoczył nas aktualizacją 6-letniego modelu do Androida 10. Spodziewamy się, że Android 13 trafi na jedno urządzenie tego producenta

Fairphone 4

Fairphone wraz z Androidem 12 zakończy wsparcie dla Fairphone 3 oraz starszych modeli. Aktualizacja dla modelu Fairphone 3+ jest niepewna.

Google

Android 13 zadebiutuje razem ze smartfonami z rodziny Pixel 7. Aktualizacja trafi również na starsze modele, które nie będą miały trzech skończonych lat od daty premiery w momencie, gdy na rynku pojawi się Android 13.

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Google definitywnie zakończyło wsparcie dla modeli z serii Pixel 3 oraz starszych. Smartfony te nie otrzymają Androida 13.

Wyżej wymienione urządzenia otrzymały już Androida 13 Developer Preview.

Honor

Smartfony Honor produkowane przez Huawei nie otrzymają aktualizacji do Androida 13. Modele wprowadzone na rynek po sprzedaży Honor przez Huawei prawdopodobnie otrzymają aktualizację, ale nadal nie jest to potwierdzona informacja.

Poniżej lista smartfonów, które być może otrzymają Androida 13:

Honor X30

Honor X30 Max

Honor X30i

Honor Magic V

Honor Play 30 Plus

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 60 SE

Honor 50 Lite

Honor Play5 Youth

Honor X20

Honor Magic3 Pro+

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor Play 5T Pro

Honor X20 SE

Honor 50 Pro

Honor 50

Honor 50 SE

Honor X8

Honor Magic4

Honor Magic4 Pro

Honor Magic V

Aktualizacji do Androida 13 nie otrzymają smartfony firmy Honor wprowadzone na rynek w momencie, gdy Honor pozostawał własnością Huawei.

Huawei

Huawei oficjalnie nie korzysta już z Androida. Firma rozwija autorskie systemy - HarmonyOS (dla Chin) oraz EMUI 12 (dla Europy). Oba rozwiązania korzystają aktualnie z Androida 11 AOSP (Android Open Source Project). Aktualnie nie wiemy czy zostaną one zaktualizowane do Androida 13. Z pewnością na aktualizację do Androida 13 nie mogą liczyć posiadacze ostatnich modeli z dostępem do usług Google.

Motorola

Motorola powinna zaktualizować większość flagowców i średniaków z 2021 oraz 2020 roku.

Motorola Edge X30

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge S30

Razr 5G

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 5G UW

Motorola Edge Plus

Motorola Edge 5G Ace

Motorola One 5G UW Ace

Moto G200 5G

Moto G100

Moto G Power (2022)

Aktualizacji do Androida 12 nie doczekają się posiadacze modeli z rodziny One pierwszej generacji oraz pierwszej Motoroli Edge.

Lenovo

Mało kto wie, że Lenovo obecnie jest właścicielem marki Motorola i to właśnie inżynierowie tego producenta odpowiedzialni są za wprowadzanie aktualizacji oprogramowania na smartfony Motoroli. Lenovo posiada również w swojej ofercie autorskie urządzenia pracujące pod kontrolą Androida. Głównie są to tablety, a jeden model został jako jedne urządzenie tego typu zakwalifikowany do testów Androida 12L Developer Preview.

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Legion Y700

Lenovo Legion Y90

LG

LG w 2021 roku oficjalnie zrezygnowało z produkcji smartfonów. Dodatkowo firma nie słynie z szybkiego zapewniania aktualizacji oprogramowania. Nie spodziewamy się, aby smartfony LG zostały zaktualizowane do Androida 13. Gigant z Korei obiecuje co prawda nadal wspierać swoje najnowsze modele, ale prawdopodobnie mowa o poprawkach zabezpieczeń, a nie aktualizacjach rozwojowych.

LG zapowiedziało aktualizację do Androida 13 dla swoich dwóch smartfonów. Mowa o modelach LG Velvet oraz LG Wing. Urządzenia te mają otrzymać Androida 13# w trzecim kwartale 2022 roku, a więc chwilę po debiucie Androida 13 w finalnej wersji.

Nokia

Nokia z pewnością zaktualizuje najnowsze modele. Proces aktualizacji zapewnię obejmie też dodatkowe modele, które zostaną dodane w trakcie procesu aktualizacji.

Nokia X20

Nokia G20

Nokia G10

Nokia X100

Nokia G300

Nokia G50

Nokia XR 20

Nokia prawdopodobnie porzuci wsparcie dla aktualizacji do Androida 13 dla modelu 8.3 5G oraz starszych wydanych przez HMD Global.

OnePlus

OnePlus wspierać będzie aktualizację do Androida 13 na trzech rodzinach swoich flagowych smartfonów. Oznacza to, że najstarsze zaktualizowane modele pochodzić będą z 2020 roku.

Rodzina OnePlus 10 (wersja z ColorOS oraz OxygenOS)

OnePlus 9RT

Rodzina OnePlus 9

Rodzina OnePlus 8

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus do Androida 13 nie zaktualizuje flagowych modeli z rodziny OnePlus 7 i starszych oraz pierwszej generacji OnePlus Nord.

Wraz z Androidem 13 smartfony OnePlus otrzymają nową nakładkę graficzną, która zostanie zintegrowana z ColorOS od Oppo. Smartfony OnePlus i Oppo korzystać będą z identycznego oprogramowania.

Oppo

Oppo podobnie jak OnePlus zaktualizuje do Androida 13 w pierwszej kolejności flagowce. Posiadacze modeli ze średniej półki również będą mogli liczyć na nowe oprogramowanie układowe. Poniżej smartfony, które z pewnością otrzymają aktualizację:

OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X3

OPPO Find X3 Neo

Rodzina OPPO Reno 6

OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 Pro 5G

OPPO Reno 7

OPPO Find X5

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5 Lite

OPPO Pad

OPPO Find N

Lista ta znacząco rozszerzy się o dodatkowe urządzenia w momencie opublikowania oficjalnej mapy drogowej aktualizacji do Androida 13.

Oppo zapewne porzuci wsparcie dla smartfonów, które zadebiutowały na rynku na początku 2020 roku.

Smartfony Oppo wraz z Androidem 13 otrzymają zunifikowaną nakładkę graficzną. Identyczne oprogramowanie trafi na smartfony OnePlus. Możliwe, że całość otrzyma nazwę H2O OS.

Realme

Realme z pewnością udostępnia aktualizację do Androida 12 dla wszystkich urządzeń wydanych w 2022 i 2021 roku.

Rodzina Realme GT

Rodzina Realme GT2

Rodzina Realme 9

Rodzina Realme 8

Realme V25

Realme Narzo 50

Realme raczej nie zaktualizuje do Androida 13 swojego pierwszego flagowca - modelu X50 Pro 5G oraz serii Realme 6/7.

Samsung

Samsung z pewnością po raz kolejny pozytywnie zaskoczy nas ilością urządzeń, które otrzymają aktualizację do nowej wersji Androida. Spodziewamy się, że oprogramowanie trafi na modele z 2020 roku oraz nowsze. Razem z Androidem 13 na urządzeniach Galaxy zadebiutuje nakładka One UI 5.0.

Samsung na konferencji Galaxy Unpacked 2022 zaprezentuje nową politykę aktualizacji, która zakłada aktualizowanie do nowych wersji Androida wybranych modeli smartfonów przez cztery lata od daty ich premiery. Polityką objęto modele z rodzin Galaxy S21 i Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy Quantum 2

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Samsung posiada jasną politykę aktualizacji swoich smartfonów. Zakłada ona trzy duże aktualizacje rozwojowe przez maksymalnie trzy lata od daty wprowadzenia na rynek. Tym samym żaden ze smartfonów Samsunga z 2019 roku nie otrzyma Androida 13. Oznacza to, że bez aktualizacji pozostaną posiadacze Galaxy S10, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Fold.

Od modeli z rodziny Galaxy S22 smartfony Samsung otrzymywać bę∂ą aktualizację Androida przez cztery lata od daty premiery.

Sony

Sony ostatnimi czasy wydaje mało nowych smartfonów. W związku z tym niewielka liczba urządzeń zostanie zaktualizowana do Androida 13

Xperia Pro-I

Xperia 10 III Lite

Xperia 1 III

Xperia 5 III

Xperia 10 III

Xperia Pro

Xperia 5 II

Xperia 1 II

Xperia 10 II

Sony z pewnością nie zaktualizuje modeli z serii X oraz pierwszej generacji Xperii 1 i 5.

Vivo

Vivo podobnie jak Oppo zaktualizuje większość nowych modeli. Aktualnie nie posiadamy żadnych szczegółowych informacji.

Xiaomi/Redmi

Xiaomi udostępnia Androida 13 na sporą liczbę urządzeń, ale proces aktualizacji zapewne będzie powolny. System operacyjny zostanie zintegrowany z nakładką MIUI 13 lub MIUI 14.

Poniżej lista smartfonów, które otrzymają Androida 13 przekazana przez portal Xiaomiui:

Xiaomi Mi 10s

Rodzina Xiaomi Mi 11

Mi 11i

Xiaomi Mi 11X / Xiaomi Mi 11X Pro

Rodzina Xiaomi 11

Rodzina Xiaomi 12

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi MIX 5

MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5

Rodzina Redmi 10

Rodzina Redmi Note 10

Rodzina Redmi Note 11

Rodzina Redmi K40

Rodzina Redmi K50

POCO F3 / GT

X3 GT / POCO X3 Pro

Rodzina POCO F4

Rodzina POCO M3

Rodzina POCO M4

Rodzina POCO X4

POCO C4

Smartfony Xiaomi z aktualizacją do Androida 13

W przypadku Xiaomi ciężko wnioskować, które smartfony zostaną zaktualizowane, ponieważ ten producent kładzie nacisk na aktualizacje własnej nakładki MIUI. Niemniej jednak spodziewamy się, że Xiaomi może zakończyć wsparcie dla serii Mi 10.