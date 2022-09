Android 13 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [13.09.2022]

Android 13 to następne wydanie Androida, które pojawi się na rynku w 2022 roku. W niniejszym materiale zbieramy wszystkie informacje, nowości, funkcje, ważne daty oraz informacje dotyczące kompatybilności. Czym zaskoczy nas kolejna wersja Androida?

Android 12 wprowadzony na rynek w drugiej połowie 2021 roku to jedna z największych aktualizacji w historii tego systemu operacyjnego. Wyszukiwarkowy gigant w końcu zastosował nowy wygląd interfejsu użytkownika oraz popracował nad nowymi funkami z zakresu ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Od premiery minęło zaledwie kilka miesięcy, a Google intensywnie testuje już Androida 12L - aktualizację rozwojową Androida 12 dla tabletów i składanych smartfonów.

Android 12 na Pixelu 3 XL Źródło: Đức Trịnh / Unsplash

Niezależnie od prac nad Androidem 12L w Mountain View rozwijany jest już Android 13. Nowa wersja systemu operacyjnego pojawi się na rynku w drugiej połowie 2022 roku lub na początku 2023 roku. W poniższym materiale zbieramy wszystkie informacje dotyczące Androida 13. Poruszamy kwestię nowych funkcji, daty premiery oraz kompatybilności z wybranymi urządzeniami.

Kiedy na rynku pojawi się Android 13?

Aktualnie Android 13 jest w początkowej fazie rozwoju. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, a Google zastosuje się do wcześniejszego harmonogramu wydawniczego, Android 13 zadebiutuje na rynku w okolicach czwartego kwartału 2022 roku. Data premiery może się opóźnić ze względu na wiosenny debiut Androida 12L oraz związany z nim proces aktualizacji wybranych urządzeń.

Przed oficjalnym debiutem Androida 13 Google zaprezentuje wersje Developer Preview, które będą rozwijane przez co najmniej kilka miesięcy - do czasu uzyskania pełnej stabilności oprogramowania.

Android 13 Developer Preview powinien pojawić się na rynku w okolicach wiosny 2022 roku. Będą to pierwsze, niedopracowane, poglądowe wersje pokazujące kierunek prac nad Androidem 13. Wersje Beta powinny zadebiutować w okolicach wakacji. System ten przeznaczony jest już dla producentów sprzętu z Androidem, aby mogli oni przygotować swoje urządzenia do aktualizacji.

Android 12 Developer Preview Źródło: blog.google

Stabilna wersja Androida 13 powinna pojawić się w listopadzie 2022 roku razem z premierą Google Pixel 7 lub później. Wtedy też ruszy proces aktualizacji do Androida 13 dla starszych urządzeń.

Jak nazywać się będzie Android 13?

Od wprowadzenia na rynek Androida 10 w 2019 roku firma Google przestała stosować nazewnictwo. Systemy operacyjne nie mają już przydomków typu Pie czy KitKat. Nie oznacza to, że całkowicie zrezygnowano z nazewnictwa. Wyszukiarkowy gigant nadal posiada nazwy kodowe. Jak zatem nazywać się będzie Android 13?

Android 12 Beta Źródło: blog.google

Zgodnie z kilkoma przeciekami wiemy już, że Android 13 otrzymał nazwę kodową Tiramisu. Dla przypomnienia poniżej znajdują się nazwy kodowe wszystkich wersji Androida:

Android 13 - jakich nowych funkcji możemy się spodziewać?

Każda aktualizacja Androida wprowadza sporą ilość mniej lub bardziej ważnych nowości. Nie inaczej będzie w przypadku Androida 13. Poprzednia wersja systemu operacyjnego - Android 12 - wprowadziła gruntowne przeprojektowanie interfejsu użytkownika. W przypadku Androida 13 nie wiadomo jeszcze czego powinniśmy się spodziewać. Prawdopodobnie Google postawi na dalsze zwiększanie współpracy pomiędzy urządzeniami. Informacja ta została przekazana na targach CES 2022. Android 13 będzie przygotowany do współpracy z Windows 11 oraz komputerami z Chrome OS. Całość działać będzie podobnie do ekosystemu Apple.

AKTUALIZACJA 13.09.2022

Android 13 dostanie nową funkcję sprawdzania zdrowia baterii

Google wydał stabilną i kompletną wersję Androida 13 dla urządzeń Pixel jakiś czas temu i nadal wydaje przyrostowe aktualizacje (zwane Quarterly Platform Releases, lub QPR) z nowymi funkcjami, dając użytkownikom możliwość testowania tych funkcji przed ich globalnym wydaniem.

Jedną z nowych funkcji w najnowszym wydaniu beta QPR dla urządzeń Pixel z systemem Android 13 jest możliwość sprawdzenia stanu baterii urządzenia. Zasadniczo, urządzenia z systemem Android 13 będą w stanie powiedzieć użytkownikowi, czy ich zdrowie baterii jest dobre lub złe (choć nie w formacie procentowym, w przeciwieństwie do iPhone'a).

AKTUALIZACJA 12.09.2022

Android 13 nie dla tańszych smartfonów! Podwyższono wymagania

Okazuje się, że użytkownicy tańszych i słabszych smartfonów obejdą się smakiem - każde urządzenie, które będziemy chcieli zaktualizować do Androida 13 musi posiadać przynajmniej 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej. To właśnie takie parametry mają umożliwić korzystanie z Usług Google.

Small bit of news here: Google is upping the minimum hardware requirements that handheld devices must meet in order to be able to bundle GMS.



Now, all handheld devices launching with Android 13+ must have at least 2GB of RAM and 16GB of flash storage in order to preload GMS. https://t.co/fDppuhlfoW — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 7, 2022

AKTUALIZACJA 27.07.2022

Google wypuszcza Androida 13 Beta 4.1 z poprawkami największych błędów

Google wprowadza nową aktualizację Androida 13 Beta dla urządzeń Pixel, która rozwiązuje szereg problemów wniesionych przez poprzednią aktualizację. Jak zauważył serwis 9To5Google, Android 13 Beta 4.1 jest niewielką aktualizacją, ale zawiera poprawki dla czterech problemów.

Podczas gdy poprzednia aktualizacja Androida 13 Beta 4 była uważana za ostatnią aktualizację beta przed wydaniem wersji stabilnej, Google pomyślał o wydaniu drobnej aktualizacji, aby naprawić występujące problemy. Przynosi ona poprawki dla błędu, który:

uniemożliwiał aplikacjom włączenie lub wyłączenie Bluetooth;

powodował awarię i ponowne uruchomienie urządzenia podczas łączenia się z Wi-Fi;

powodował spadki łączności Meet podczas jazdy samochodem oraz problemy z nieprawidłową interpretacją danych GPS przez system.

AKTUALIZACJA 25.07.2022

Samsung pomaga Google w dodawaniu ręcznego pisania do Chrome z Androidem 13

Wygląda na to, że zobaczymy jeszcze jedną funkcję Samsunga, która trafi do Androida 13. Redaktor Esper, Mishaal Rahman, wyśledził wiele wątków w Chromium Gerrit autorstwa inżyniera Samsunga, które pokazują, że Google może dodać funkcję przekształcania ręcznego pisania na tekst z rysika S-Pen w Chrome wraz z Androidem 13.

Podobno funkcja ta sprawi, że Google Chrome na Androida 13 będzie bardziej przyjazny dla tabletów. Redakcja Android Police zauważa, że ta nowa funkcja na Androidzie 13 będzie dostępna przynajmniej na edytowalnych, niehasłowych polach tekstowych w Google Chrome i WebViews. Co ciekawe, posiadacze urządzeń Samsunga z S-Penem i systemem Android 13 mogą już korzystać z tej funkcji.

Samsung is working with Google to add stylus handwriting-to-text support in Chrome for Android and Android WebViews. On Samsung devices with an S Pen, this uses their DirectWriting API. On Android 13+, this will use Android's new stylus writing APIs.https://t.co/zpfvg2Psts — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 21, 2022

Aby można było z niej skorzystać w urządzeniu Samsunga, trzeba zrobić użytek z aplikacji Samsung Keyboard, gdyż tylko ona może połączyć się z Chrome, aby zapewnić usługę DirectWriting. Odbywa się to dzięki wykorzystaniu połączenia API o nazwie DirectWriting i commitu umożliwiającego wprowadzanie pisma ręcznego do tekstu w Chromie.

Podczas gdy Samsung pracuje nad dodaniem gestów S-Pen do trybu "handwriting-to-text" poprzez Chrome, inne urządzenia z Androidem będą mogły korzystać z zestawu API pisania rysikiem na poziomie platformy tylko z Androidem 13. Muszą one jednak zostać włączone poprzez przełącznik opcji deweloperskich.

H/T to @_dinsan for first spotting the code change adding the feature flag 'stylus-input': https://t.co/9tutA5vYSF pic.twitter.com/je8hxwU32N — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 21, 2022

AKTUALIZACJA 28.06.2022

Aktualizacja Androida 13 Beta 3.3 zawiera następujące ulepszenia

Na początku tego roku Google zaprezentowało Androida 13 przed swoim zwyczajowym, corocznym harmonogramem. Po wydaniu kilku aktualizacji beta dla deweloperów, firma udostępniła trzy publiczne wersje beta nowego systemu operacyjnego. Po wydaniu trzeciej wersji beta, Google wydało dodatkowe aktualizacje usuwające błędy, aby poprawić stabilność najnowszego oprogramowania.

Kilka godzin temu Google udostępniło trzecią aktualizację Androida 13 usuwającą błędy (Beta 3.3). Zawiera ona ulepszenia stabilności, poprawki błędów i lepszą wydajność. Naprawiono najbardziej irytujący błąd, który uniemożliwiał urządzeniom łączenie się z siecią Wi-Fi, nawet jeśli odbiór sygnału przez sieć był silny. Naprawiono także problem związany z interfejsem Bluetooth, który spowalniał działanie telefonu i niektórych aplikacji.

W nowym oprogramowaniu naprawiono także błąd, który w niektórych przypadkach powodował powolne działanie interfejsu użytkownika, brak reakcji aplikacji i skrócenie czasu pracy baterii. W telefonach Pixel aktywacja funkcji "Zawsze pokazuj klawiaturę" w Pixel Launcher powodowała, że klawiatura była widoczna nawet po zamknięciu szuflady aplikacji. Ten błąd również został naprawiony.

Niektórzy użytkownicy napotkali również problem polegający na tym, że ich telefony przestawały reagować podczas ładowania. Inni natomiast borykali się z problemem zawieszania się interfejsu użytkownika systemu, gdy używali gestu nawigacji, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Te błędy zostały naprawione w aktualizacji Android 13 Beta 3.3. Google dodało także ekran z emoji w postaci easter egg.

Oto lista smartfonów i tabletów, które otrzymają aktualizację do Androida 13.

AKTUALIZACJA 17.05.2022

Google udostępnia aktualizację Android 13 Beta 2

Kilka tygodni temu Google udostępniło pierwszą publiczną wersję beta systemu Android 13, która była dostępna dla urządzeń Pixel. W zeszłym tygodniu, podczas Google I/O 2022, firma wydała drugą wersję beta Androida 13, która przynosi wiele poprawek błędów i kilka nowych funkcji.

Nowa wersja systemu Android wprowadza kilka poprawek do widżetu Bateria. Widżet ma teraz możliwość zmiany rozmiaru i pokazuje poziom naładowania baterii telefonu oraz podłączonych akcesoriów. Zamiast w sekcji Usługi w ustawieniach, widżet jest teraz wyświetlany w sekcji Bateria. Tryb oszczędzania energii jest teraz domyślnie ustawiony na 10%, ale można go zmienić.

Google sprawia też, że nawigacja w interfejsie użytkownika jest bardziej niezawodna i przewidywalna. W systemie Android 12 po aktywacji gestu wstecz mogło się zdarzyć wiele rzeczy: cofnięcie się o jeden poziom w aplikacji, zamknięcie aplikacji, przejście do poprzedniej strony w przeglądarce internetowej lub zamknięcie klawiatury. Takie zachowanie może być naturalne i zrozumiałe dla Ciebie, ale niektórzy użytkownicy mogą być zdezorientowani. W systemie Android 13 po użyciu gestu wstecz urządzenie zmniejsza bieżącą aplikację i odsłania tapetę, dając użytkownikowi wystarczająco dużo czasu na zatrzymanie tego gestu, jeśli nie jest to jego intencją.

Nowa wersja systemu Android 13 ma także opcję, aby zawsze pokazywać ikonę trybu wibracji na pasku stanu. Wprowadza także bardziej widoczny przycisk Reset w sekcji Rozmiar ekranu i tekst w aplikacji Ustawienia. Funkcja wygaszacza ekranu jest również bardziej wyeksponowana w sekcji Ustawienia wyświetlacza. Nowy system operacyjny daje też użytkownikom możliwość wstrzymania działania aplikacji, jeśli nie była ona otwierana przez dłuższy czas.

Google wprowadziło także kilka subtelnych, ale mile widzianych zmian w animacjach nawigacji interfejsu użytkownika. Podczas odblokowywania urządzenia ekran główny jest wyświetlany od środka ekranu, a nie od dołu. Widżet odtwarzania multimediów w sekcji powiadomień zyskał bardziej wyrafinowany wygląd i więcej opcji.

Telefony Pixel otrzymały funkcję wyszukiwania lokalnego w aplikacji Pixel Launcher. Funkcja ta była obecna we wcześniejszych wersjach systemu Android, ale została usunięta w poprzedniej aktualizacji. Google naprawiło też błąd, w którym nie działały ustawienia języka dla poszczególnych aplikacji. W systemie Android 13 wprowadzono także obsługę Bluetooth LE Audio z nowym kodekiem LC3.

Android 13 oferuje także nowy mechanizm wybierania zdjęć w aplikacjach innych firm, ustawienia językowe dla poszczególnych aplikacji, lepsze kafelki szybkich ustawień innych firm oraz lepszą wydajność grafiki w grach.

Kiedy zostanie wydana stabilna aktualizacja Androida 13?

Google prawdopodobnie wyda ostateczną stabilną wersję Androida 13 gdzieś w sierpniu lub wrześniu 2022 roku.

AKTUALIZACJA 12.05.2022

Android 13 otrzyma ujednoliconą stronę ustawień "Bezpieczeństwo i prywatność", automatycznie usuwającą historię schowka

Google spędziło część sekcji poświęconej Androidowi 13 podczas I/O 2022 mówiąc o bezpieczeństwie i prywatności, w tym o tym, że będzie nowa skonsolidowana strona ustawień dla tego właśnie.

Android 12 wprowadził koncentrator zabezpieczeń w telefonach Pixel, a Google stosuje teraz te same zasady do ustawień prywatności. Zaczyna się od połączenia ich razem w "Bezpieczeństwo i prywatność" z "prostym, kolorowym sposobem na zrozumienie swojego stanu bezpieczeństwa i oferuje jasne i możliwe do zastosowania wskazówki, aby go poprawić." Na górze strony, pod ogólnym przeglądem, znajduje się teraz widoczny przycisk "Skanuj urządzenie".

Na stronie pojawią się nowe karty działań, które informują o najważniejszych krokach, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa. Oprócz powiadomień ostrzegających o problemach, będziemy też w porę przekazywać zalecenia dotyczące sposobów zwiększenia prywatności.

Google zapowiada również, że pulpit Prywatność pojawi się w Android Auto, a jednocześnie zostaną wprowadzone "ulepszenia przełączania 2G", aby rozwiązać problem braku bezpieczeństwa tej sieci.

W innym miejscu, Android 13 będzie automatycznie usuwać historię schowka, aby aplikacje nie mogły zobaczyć, co wcześniej skopiowałeś. Nowa wersja wprowadza także moduły Mainline dla Bluetooth i ultra-wideband (UWB), aby umożliwić wprowadzanie poprawek za pośrednictwem Aktualizacji Systemu Google Play.

Inne ciekawe funkcje to nowy mechanizm wybierania zdjęć, który pozwala udostępniać aplikacjom tylko wybrane zdjęcia i filmy wideo, a nie całą bibliotekę multimediów, oraz wymóg, aby aplikacje domyślnie pytały o zgodę na wysyłanie powiadomień.

Za kulisami Google używa języka programowania Rust, aby zastąpić C/C++ w "krytycznych dla bezpieczeństwa częściach Androida, takich jak komponenty zarządzania kluczami i stosy sieciowe".

AKTUALIZACJA 06.05.2022

Google wprowadza ankietę o systemie Android 13 Beta 1

Google zaczął prosić użytkowników Android Beta Program o opinie na temat wersji 11 w 2020 roku. Po tym, jak w zeszłym tygodniu Android 13 wyszedł z fazy podglądu deweloperskiego, ankieta Beta 1 została udostępniona.

Chcielibyśmy poznać Twoje opinie na temat najnowszej wersji systemu Android 13 na Twoim urządzeniu Pixel. Wypełnienie tej anonimowej ankiety powinno zająć około 5 minut. Wypełnij tę ankietę tylko wtedy, gdy Twoje urządzenie działa pod kontrolą systemu Beta 1 (TPB1.220310.029). Możesz to sprawdzić, przechodząc do sekcji Ustawienia > O telefonie.

Ankieta Androida 13 Beta 1 zaczyna się od tego, że użytkownicy muszą potwierdzić swoje urządzenie i wersję systemu, na której pracują. Z tego dowiadujemy się również, że Google po cichu wydał Pixel 5a tylko "A1" build jakiś w zeszłym tygodniu.

Użytkownicy są proszeni o ocenę stopnia zadowolenia w kilku obszarach: Stabilność, Wydajność, Bateria, Temperatura urządzenia, Aparat, Bluetooth, Jakość rozmów, Wiadomości, Łączność WiFi, Łączność danych, Doświadczenie z aplikacjami, Uwierzytelnianie (twarzą/odciskiem palca) i Ładowanie (ładowanie przewodowe, ładowanie bezprzewodowe).

Po tym następuje pytanie z ankiety, czy poleciłbyś system Android 13 Beta 1 w jego "obecnym stanie" innym osobom oraz "jak bardzo jesteś ogólnie zadowolony z działania oprogramowania w tej wersji systemu Android" w skali 1-5.

Następnie użytkownik jest proszony o wybranie swojego "najważniejszego obszaru problemowego". W zależności od tego wyboru użytkownik może podać więcej szczegółów na temat problemu i zaznaczyć, w jaki sposób wpływa on na ogólne wrażenia z użytkowania. Na koniec znajduje się zawsze popularne pole "dodatkowe informacje zwrotne na temat Twojego doświadczenia".

AKTUALIZACJA 27.04.2022

Android 13 Beta 1 jest już dostępny dla obsługiwanych modeli Pixela

Po dwóch wersjach Developer Preview, wydanych odpowiednio w lutym i marcu, Google udostępniło dziś pierwszą betę Androida 13 do publicznych testów. I jak zawsze w przypadku bet Androida, jest on znacznie łatwiejszy do zainstalowania i zabawy niż wersje Developer Preview.

Jest to zamierzone, ponieważ do tej pory, miejmy nadzieję, nie powinno być żadnych ogromnych błędów. To powiedziawszy, nadal można napotkać mnóstwo problemów, ponieważ jest to pierwsza z czterech planowanych bet przed ostatecznym wydaniem, które pojawi się później w tym roku.

Jeśli jesteś zainteresowany wypróbowaniem Androida 13 Beta 1 i masz obsługiwany smartfon Google Pixel, to możesz po prostu udać się na stronę Android Beta Program - tutaj - i zapisać swoje urządzenie.

Następnie powinieneś otrzymać Androida 13 Beta 1 jako aktualizację oprogramowania over-the-air w ciągu kilku minut (maksymalnie do kilku godzin). Kolejne wersje beta będą również wysyłane over-the-air, tak jak normalne aktualizacje oprogramowania. To samo dotyczy ostatecznej wersji Androida 13, gdy tylko będzie w pełni gotowy do wydania. Jeśli już korzystasz z wersji Developer Preview systemu Android 13, otrzymasz pierwszą betę (i kolejne) również drogą bezprzewodową.

Android 13 Beta 1 zawiera nowe uprawnienia umożliwiające bardziej szczegółowy dostęp do plików multimedialnych oraz ulepszone interfejsy API routingu audio. Aplikacje, które chcą uzyskać dostęp do multimediów w telefonie, mają teraz trzy różne uprawnienia zależne od typu pliku, do którego chcą uzyskać dostęp - jedno dla obrazów i zdjęć, jedno dla wideo i jedno dla plików audio. Wcześniej wszystkie te uprawnienia były połączone w jedno uprawnienie "dostęp do multimediów", które, jeśli zostało przyznane, pozwalało aplikacji na dostęp do wszystkich typów multimediów. Ale teraz już nie.

Po przyznaniu jednego z nowych uprawnień, dana aplikacja będzie miała tylko dostęp do odczytu do odpowiedniego typu(ów) plików multimedialnych i nic poza tym. Kiedy aplikacje deweloperów trafią do systemu Android 13, będą musiały przejść na ten nowy model uprawnień. Wprowadzono także drobne poprawki w routingu audio, a także lepsze raportowanie błędów dla aplikacji generujących klucze - ale to prawdopodobnie zainteresuje przede wszystkim twórców aplikacji.

W przyszłym miesiącu, na konferencji deweloperskiej Google I/O, firma podzieli się większą ilością szczegółów na temat Androida 13 wraz z nowymi funkcjami. Jest bardzo prawdopodobne również to, że druga beta pojawi się właśnie w tym czasie, aby zaprezentować nowo ujawnione rzeczy.

AKTUALIZACJA 20.04.2022

Google pracuje nad wprowadzeniem nowych technik zarządzania pamięcią

Bez względu na to, jak dużo pamięci RAM producenci wkładają do swoich smartfonów, wszyscy doświadczyliśmy tego, że Android zabija aplikacje działające w tle trochę zbyt bezlitośnie. W najlepszym wypadku może to oznaczać ponowne uruchomienie ostatnio odtwarzanego utworu na Spotify lub ponowne załadowanie tweeta na Twitterze, ale w niektórych przypadkach może się to skończyć utratą niezapisanych danych. Z nadchodzącej (obecnie w fazie testów) zmiany do Androida, Google może w końcu być gotowy, aby poprawić sposób zarządzania zadaniami w tle działa.

Ludzie z XDA Developers zauważyli nowy wpis na Android Gerrit, który kontynuuje pewne zmiany, nad którymi firma pracowała w Chrome OS. Google pracuje nad wdrożeniem MGLRU, czyli "Multi-Generational Least Recently Used", jako polityki na Androidzie. Po początkowym wdrożeniu jej u milionów użytkowników Chrome OS, firma wprowadziła ją do jądra Androida 13, potencjalnie przygotowując się do rozszerzenia jej zasięgu na niezliczonych właścicieli smartfonów.

MGLRU powinno pomóc systemowi Android lepiej wybierać, które aplikacje powinny być zabijane w tle po cichu, niż bieżący proces, zwiększając wydajność poprzez zamykanie najmniej używanych aplikacji na urządzeniu. Według zarchiwizowanych wpisów w Linuksie, autorstwa starszego inżyniera oprogramowania w Google ze stycznia, firma zaczęła już testować ten rodzaj zarządzania pamięcią na około milionie urządzeń z Androidem, choć jak zauważa XDA, liczby te prawdopodobnie dotyczą Android Runtime na Chrome OS - nie smartfonów. Mimo to, wczesne wyniki brzmią obiecująco:

Profilowanie floty przez Google wykazało ogólny spadek użycia procesora kswapd o 40%, a także poprawę innych wskaźników UX, np. 85-procentowy spadek liczby "low-memory kills" przy 75. percentylu i 18-procentowy spadek opóźnienia renderowania przy 50. percentylu.

Zmniejszone użycie kswapd powinno zwrócić lepszą wydajność procesora, co jest świetne dla każdego urządzenia, od modeli budżetowych po flagowce, ale to liczby związane z niskim zużyciem pamięci sprawiają, że jesteśmy podekscytowani. Możliwe, że ta zmiana nie pojawi się w Androidzie 13, choć z pewnością jest przygotowywana dla przyszłej wersji systemu operacyjnego. Drugi commit Gerrit wskazuje na możliwość włączenia MGLRU za pomocą komend ADB, więc kto wie - może będziemy mieli okazję to wypróbować, gdy tylko pojawi się nadchodzący program beta Androida 13.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

Android 13 ma wprowadzić obsługę wielu numerów

Następna iteracja Androida ma się pojawić jeszcze w tym roku, ale mamy już przedsmak Androida 13 dzięki dwóm wersjom beta dla deweloperów wydanym do tej pory. A dzięki Mishalowi Rahmaanowi z Esper's, który zagłębił się w Androida 13, wiemy już o jeszcze jednej funkcji, która może pojawić się wraz z następną aktualizacją Androida. Funkcja, o której mówimy, to Multiple Enabled Profiles (MEP), która wyeliminuje potrzebę używania fizycznych kart SIM.

Multiple Enabled Profiles (MEP) opiera się na patencie złożonym przez Google w 2020 roku. Rehman znalazł wiele odniesień do tego patentu w AOSP i na stronie Android Developers, co sugeruje, że firma może planować wprowadzenie tej funkcji jeszcze w tym roku w Androidzie 13.

MEP pozwoli użytkownikom na korzystanie z wielu profili przy użyciu jednego eSIM w telefonie, co oznacza, że użytkownicy będą mogli korzystać z więcej niż jednego lub więcej numerów bez konieczności umieszczania wielu kart SIM w telefonie. Rahmaan sugeruje, że funkcja ta nie będzie zarezerwowana wyłącznie dla systemu Android, ponieważ patent wskazuje również na wsparcie dla systemów iOS, Windows i macOS.

Fot. Google

"Google proponuje tworzenie logicznych interfejsów, które są multipleksowane na pojedynczym fizycznym interfejsie. Każdy interfejs logiczny może wtedy stanowić niezależny kanał komunikacyjny między profilem SIM a modemem, więc wystarczy tylko jedno faktyczne fizyczne połączenie z modemem" - wyjaśnia Rehman we wpisie na blogu.

Obecnie smartfony są wyposażone w jedno lub więcej fizycznych gniazd SIM albo w eSIM i fizyczne gniazdo SIM. Teraz, po wprowadzeniu funkcji Multiple Enabled Profiles (MEP) w systemie Android 13, użytkownicy nie będą musieli posiadać dwóch fizycznych slotów SIM, aby korzystać z dwóch różnych numerów. Będą mogli łatwo zarejestrować wiele numerów za pomocą MEP, bez konieczności posiadania fizycznej karty SIM. Implementacja MEP pozwoli producentom zaoszczędzić trochę miejsca i pieniędzy. Producenci będą mogli wykorzystać to dodatkowe miejsce na gniazdo micro-SD lub większą baterię.

AKTUALIZACJA 25.03.2022

Android 13 pozwoli na testy aplikacji przy słabym połączeniu z internetem

Deweloperzy tworzący aplikacje na Androida otrzymają nowe narzędzie. Pozwoli ono sprawdzić, jak zachowuje się dana aplikacja w momencie ograniczonego dostępu do internetu. Rozwiązanie to umożliwia optymalizowanie programów do działania w miejscach ze słabym zasięgiem sieci komórkowej.

Aktualnie deweloperzy mają utrudnione zadanie, ponieważ system nie pozwala na sztuczne ograniczenie prędkości połączenia z internetem. Zmieni się to wraz z debiutem Androida 13 i nowych narzędzi programistycznych.

Informacje o nowej funkcji programistycznej pojawiły się na blogu Esper. Rozwiązanie jeszcze nie działa, ale kod źródłowy Androida Open Source Project pozwala odkryć, że programiści mogą ustawić prędkość sieci w bajtach na sekundę.

Funkcja ta wymaga wsparcia na poziomie jądra, co oznacza, że większość smartfonów, które zostaną zaktualizowane do Androida 13 prawdopodobnie nie będzie kompatybilna z nową funkcją. Producenci rzadko aktualizują jądro podczas zmiany wersji Androida.

Emulator Android Studio pozwala już uruchomić aplikacje przy zdławionym połączeniu sieciowym, ale dotychczas opcja ta nie była dostępna na fizycznych urządzeniach z Androidem.

Powyższe rozwiązanie trafi również do przeglądarki Chrome, co pozwoli na testowanie aplikacji webowych.

Podobna funkcja od pewnego czasu dostępna jest również w systemach operacyjnych od Apple - iOS oraz iPadOS.

AKTUALIZACJA 24.03.2022

Android 13 z nowymi opcjami kolorystycznymi Material You

Material You to nowy język stylistyczny, który zadebiutował razem z Androidem 12 na urządzeniach Google Pixel. Rozwiązanie to pojawiło się również w Androidzie 12L, gdzie jest dostępne również dla urządzeń innych producentów. Google cały czas planuje nad rozwojem Material You, a kolejne zmiany pojawią się razem z udostępnieniem Androida 13.

Najnowsze informacje, które trafiły do sieci sugerują obecność pięciu nowych stylów kolorystycznych, które trafią do Androida 13. Otrzymały one następujące nazwy: TONAL_SPOT, VIBRANT, EXPRESSIVE, SPRITZ, RAINBOW oraz FRUIT_SALAD.

W Androidzie 13 Developer Preview 2 znalazły się lakoniczne opisy nowych stylów kolorystycznych. Można uzyskać do nich dostęp przez adb.

TONAL_SPOT: Domyślne kolory materiału użytkownika

VIBRANT: Generuje bardziej tonalną paletę z lekko zróżnicowanymi odcieniami i bardziej intensywnymi kolorami dodatkowymi i tła.

EXPRESSIVE: Generuje paletę z wieloma wyraźnymi odcieniami, które są bardziej jaskrawe niż VIBRANT

SPRITZ: Generuje paletę o mniejszej liczbie kolorów

Google nie dodało jeszcze opisów dla kolorystyki RAINBOW oraz FRUIT_SALAD.

AKTUALIZACJA 22.03.2022

Android 13 otrzyma nowe tapety, elementy sterujące multimediami oraz menedżera pierwszego planu

Android 13 Developer Preview 2 pozwala zapoznać się z nowymi elementami, które trafią do finalnej wersji Androida 13 w drugiej połowie 2022 roku.

Android 13 w najnowszej kompilacji testowej został wyposażony w nowy widget do sterowania multimediami. Element jest większy, niż w Androidzie 12, a dodatkowy rozmiar pozwala wyświetlać tytuł i opis odtwarzanego utworu. Całość została dostosowana do lekko zmodyfikowanego wyglądu Materiał You, który pojawił się w Androidzie 13.

Nadchodzący system operacyjny zostanie wyposażony w nowe tapety. Zostały one nazwane przez Google Cinematic Wallpaper. Są to interaktywne tapety, które pozwalają na zmianę efektów wyświetlania przez użytkownika. Na razie nie wiadomo jakie tapety Cinematic Wallpaper trafią do finalnej kompilacji Androida 13. Rozwiązanie działać będzie podobnie do tapet z nakładek Samsung One UI czy Xiaomi MIUI.

Android 13 otrzyma także menedżera pierwszego planu. Rozwiązanie to pojawi się w dolnej części szybkich ustawień i panelu powiadomień. Z jego wykorzystaniem można będzie łatwo kontrolować aktualnie uruchomione aplikacje działające w tle. System pozwoli na szybkie zamykanie aplikacji pracujących na pierwszym planie. Zamknięcie programu z tego menedżera przypominać będzie twarde wymuszenie zamknięcie, a nie wysłanie prośby o wyłączenie programu.

AKTUALIZACJA 18.03.2022

Google prezentuje Androida 13 Developer Preview 2

W czwartek - 17 marca 2022 roku - Google wprowadziło na rynek drugą deweloperską wersję poglądową Androida 13. Nowe oprogramowanie dostępne jest jako aktualizacja OTA dla kompatybilnych smartfonów Google Pixel (Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL oraz Pixel 4).

Android 13 Developer Previe 2 to oprogramowanie, które wprowadza mnóstwo funkcje i zmian w oprogramowaniu. Google informuje, że Android 13 otrzyma Jetpack Compose - komponent, który pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać większe ekrany tabletów i składanych smartfonów.

Android 13 Developer Preview 2 otrzymał nowe okienko proszące o dostęp do wysyłania powiadomień przez aplikacje. Dane aplikacje będą pytać się użytkowników czy mogą wysyłać powiadomienia systemowe. Rozwiązanie to zostało zapożyczone z systemu iOS rozwijanego przez Apple.

Google wprowadziło ulepszoną obsługę japońskich czcionek, które nie będą już ucinane od spodu. Pojawiło się ulepszone wsparcie dla Bluetooth LE Audio oraz obsługa MIDI 2.

Android 13 otrzymał obsługę powiadomień w trybie podzielonego ekranu. Aby skorzystać z tej funkcji należy przytrzymać powiadomienie i przeciągnąć nim po ekranie.

Nowa wersja Androida 13 przywraca do łask ikonę menu z aplikacjami, która ponownie pojawi się na tabletach z najnowszą wersją zielonego robocika. Zmodyfikowano również wygląd ustawień wygaszacza ekranu.

Jedną ważniejszych nowości jest uruchomienie wsparcia dla funkcji obsługi innych języków w aplikacjach. Opcja pojawiła się już w ustawieniach i pozwala na zmianę języka w poszczególnych aplikacjach niezależnie od ustawionego języka systemowego.

Google postanowiło również nieznacznie zmodyfikować działanie funkcji Materiał You odpowiedzialnej za dynamiczne motywy w Androidzie 12 oraz nowszych wydaniach.

The new Material You dynamic color styles work in DP2! Here's TONAL_SPOT, VIBRANT, EXPRESSIVE, and SPRITZ in order. I'll share how to enable them soon :)https://t.co/6tvDJaafi1 pic.twitter.com/FQWcuTelyG — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 17, 2022

Jeżeli prace nad Androidem 13 przebiegać będą zgodnie z planem w kwietniu na rynku pojawi się Android 13 Beta 1. Finalne wydajnie Androida 13 zostanie wydane po lipcu 2022 roku. Spodziewamy się premiery we wrześniu.

Android 13 Developer Preview 2 otrzymał niezwykle przydatną funkcje, która zapobiegnie przypadkowemu nadmiernemu zużywaniu energii. Najnowsza wersja oprogramowania wysyła powiadomienia w momencie, gdy któraś z aplikacji dziąłjaąych w tle pobiera znaczące ilości energii. Dzięki ostrzeżeniu użytkownik może szybciej zareagować i zapobiec przedwczesnemu rozładowaniu się baterii.

System na bieżąco skanuje zużycie energii przez aplikacje i w momencie znaczących odchyłów od normy będzie wysyłać powiadomią, które mają ustrzec użytkowników przed zbyt szybkim rozładowaniem baterii.

AKTUALIZACJA 09.03.2022

Android 13 zaoferuje nowy tryb Hub Mode dla tabletów

Android 12L nie jest jedynym wydaniem przeznaczonym dla tabletów. Nowe funkcje dla tego typu urządzeń pojawią się również w Androidzie 13. Google pracuje nad kolejnymi ulepszeniami, które pozwolą lepiej wykorzystać pełen potencjał większych ekranów.

Zgodnie z najnowszym raportem portalu Esper, pierwsze wydanie Android 13 Developer Preview posiada wzmianki na temu nowego trybu dla tabletów - Hub Mode. Tryb ten ma być wykorzystywany po umieszczeniu tabletu w stacji dokującej lub podczas ładowania.

Hub Mode pozwoli na wyświetlanie wygaszacza ekranu oraz najważniejszych informacji takich jak godzina, pogoda czy nadchodzące wydarzenia z kalendarza.

Dodatkowo Hub Mode pozwoli na współdzielenie aplikacji pomiędzy różnymi profilami użytkowników na jednym tablecie. Pojawią się również zaufane sieci Wi-Fi, które pozwolą na współdzielenie plików.

Android 13 sprawi, że tablety będą w stanie odróżnić klasyczne ładowarki od dedykowanych stacji dokujących. Mówi się również o nowym trybie dla dzieci dedykowanemu specjalnie dla tabletów.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Android 13 otrzyma możliwość regulacji natężenia latarki

System operacyjny Androida 13 może otrzymać funkcję, która od wielu lat znana jest posiadaczom smartfonów od Apple. Mowa o możliwości regulacji poziomu natężenia światła podczas korzystani z latarki. W Androidzie 12L oraz poprzednich wydaniach system operacyjny Android pozwala na włączenie lub wyłączenie latarki.

W Androidzie 13 pojawi się nowy kawałek kodu źródłowego, który pozwali na lepsze zarządzanie diodami LED w smartfonach i tabletach. W kodzie źródłowym pojawią się dwa nowe interfejsy do API programistycznego, które zostaną udostępnione producentom. Mowa o getTorchStrengthLevel oraz turnOnTorchWithStrengthLevel. Opcje te pozwalają na ustawianie poziomu jasności diody LED.

Co ciekawe funkcja może nie być kompatybilna wstecznie. Według portalu esper.io potrzebny może być kompatybilny sprzęt. Możliwe zatem, że z rozwiązania skorzystają jedynie posiadacze smartfonów Google Pixel oraz przyszłych modeli, które pojawią się na rynku z preinstalownyjm Androidem 12.

AKTUALIZACJA 22.02.2022

Google planuje dodać w Androidzie 13 obsługę nowego, prywatnego DNS

System operacyjny Android oferuje wsparcie dla jednego prywatnego standardu DNS. Mowa o DNS-over-TLS (DoT). Google od pewnego czasu pracuje nad nowym standardem prywatnego DNS. Rozwiązanie może zostać zaimplementowane w finalnej wersji rozwijanego aktualnie Androida 13.

We wrześniu 2021 roku zauważono zmianę kodu źródłowego AOSP sugerującą dodanie wsparcia dla standardu DNS-over-HTTPS (DoH) w systemie operacyjnym Android 13.

Najnowsza dokumentacja sugeruje, że Google może faktycznie dodać obsługę nowego, prywatnego DNS w Androidzie 13, ale nie stanie się on od razu domyślny.

DoT i DoH to prywatne standardy DNS, których zadaniem jest szyfrowanie komunikacji pomiędzy użytkownikiem (urządzeniem z Androidem), a serwerem nazw DNS. Oba standardy pełnią tą samą funkcję, ale korzystają z różnych technologii do szyfrowania ruchu w sieci. DoT korzysta z protokołu TLS/SSL, a DoH omija bezpośrednie stos UDP do wysyłania zapytań i odpowiedzi i korzysta z HTTP lub HTTP/2

AKTUALIZACJA 15.02.2022

Android 13 Developer Preview 1 odblokowuje dynamiczne ikony dla aplikacji firm trzecich

Google realizuje swoją wizję rozwoju wyglądu Material You poza smartfonami Google Pixel. Dynamiczny system dostosowywania wyglądu Androida trafi na urządzenia firm trzech.

Android 13 otrzyma funkcję, która dotychczas znana była jedynie posiadaczom launcherów firm trzecich. System operacyjny Android 13 natywnie pozwoli na zmianę wyglądu ikon wybranych aplikacji.

Nowy wygląd Material You w Androidzie 13 Źródło: google.com

Pierwsza wersja testowa Androida 13 Developer Previe 1 pozwala już deweloperom na dodawanie dodatkowych ikon.

Ikony przyjmują wygląd zgodny z Material You, a całość dostosowana jest do tapety ustawionej na ekranie domowym. Dodatkowo system wykrywa uruchomiony tryb - wygląd zmienia się po przejściu z trybu jasnego na ciemny oraz w drugą stronę.

Google rozpoczęło już namawianie deweloperów do dodawania nowych ikon zgodnych z Material You. Zmodyfikowane ikony pojawiać się będą wraz z aktualizacjami programów w Google Play.

Android 13 pozwolił na uruchomienie Windowsa 11 na Google Pixel 6

Nowy moduł wirtualizacji obecny w Androidzie 13 jest znacznie szybszy i bardziej uniwersalny. Android 13 Developer Preview 1 otrzymał zupełnie nowy system wirtualizacji. Deweloperzy wykorzystali go do uruchomienia systemu operacyjnego Windows 11 jako maszyny wirtualnej na smartfonach Google Pixel 6 oraz Google Pixel 6 Pro.

And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab — kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Użytkownik Twittera o nicku kdrag0n zauważył, że możliwe jest uruchomienie wybranych dystrybucji Linuxa oraz Windowsa 11 na smartfonach Google Pixel 6 z testową wersją Androida 13.

Najnowsza wersja okienek działa na smartfonie Google zadziwiająco płynnie. Można również uruchomić starsze gry. Tutaj posłużono się Domem.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Google oficjalnie prezentuje Androida 13!

Google nie zakończyło jeszcze rozwoju Androida 12L. Finalna wersja oprogramowania na składane smartfony i tablety pojawi się w marcu 2022 roku. Tymczasem niezależnie rozpoczął się rozwój Androida 13. Wyszukiwarkowy gigant udostępnił już pierwszą wersję testową - Androida 13 Developer Preview 1. Oprogramowanie dostępne jest na smartfony Google Pixel 4 oraz nowsze.

First Android 13 developer preview! 13 is both a fibonacci and prime number so we have that going for us... Over the next months, we'll be building on tablet/foldable work from 12L, privacy & security, and dev productivity.https://t.co/HwOE5Oyd3y pic.twitter.com/hh4WTUspEK — Dave Burke (@davey_burke) February 10, 2022

Android 13 to oprogramowanie, które skupia się na zwiększeniu poziomu prywatności i bezpieczeństwa i urządzeń z Androidem.

Google informuje, że cały czas pracuje nad funkcjami, które trafią do finalnej wersji Androida 13. Oprogramowanie pozostaje w fazie testów, a Google eksperymentuje z funkcjami.

Zmiany w prywatności i bezpieczeństwie

Android 13 koncentruje się na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników. W systemie pojawi się nowe menu kontroli bezpieczeństwa. Pojawi się nowa funkcja współdzielenia zdjęć oraz filmów. Nowością będą zmodyfikowane uprawnienia Wi-Fi oraz zmniejszony dostęp aplikacji do lokalizacji urządzenia. Google wprowadzi również nowe interfejsy API.

System operacyjny otrzyma nowe menu wyboru i udostępniania zdjęć. Pozwoli ono szybko udostępnić fotografie jedynie wybranych przez nam osobom z zachowaniem bezpieczeństwa.

Uprawnienia dla pobliskich sieci Wi-Fi

Android 13 wprowadzi nowy runtime NEARBY_WIFI_DEVICES. Skorzystać z niego będą mogły aplikacje, które zarządzają połączeniami z pobliskimi sieciami Wi-Fi. Programy będą w stanie skanować sieci Wi-Fi i łączyć się do znanych hotspotów bez ingerencji użytkownika. Całość nie będzie wykorzystywać lokalizacji urządzenia.

Zmodyfikowany wygląd Material You

Android 12 wprowadził nowy język stylistyczny Material You. W Android 13 pojawi się rozbudowana wersja Material You. Interfejs użytkownika będzie w stanie dopasowywać style ikon do aktualnego wyglądu systemu. Dodatkowo użytkownik będzie mógł bez problemu zmieniać wygląd ikon. Zmiana ta wymagać będzie od deweloperów implementacji nowych ikon w swoich aplikacjach, które trafią do Sklepu Play. System będzie automatycznie dostosowywał wygląd ikon do wyglądu systemu operacyjnego.

Nowy wygląd Material You w Androidzie 13 Źródło: google.com

Język dla poszczególnych aplikacji

Android 13 otrzyma funkcję, która pozwoli na zmianę języka jedynie w obrębie danej aplikacji. Oznacza to, że język systemowy zostanie oddzielony od języka w danych aplikacjach. Nic nie stoi już na przeszkodzie, aby z polskim interfejsem użytkownika korzystać z anglojęzycznego Twittera czy FaceBooka.

Szybsze dzielenie wyrazów

Android 13 zostanie wyposażono w nowe rozwiązanie odpowiedzialne za dzielenie wyrazów. System ten będzie szybszy o 200% od tego z poprzednich wersji Androida. Całość poprawi prędkość renderowania interfejsu użytkownika. Dzięki tej funkcji system operacyjny będzie szybszy. Lepiej poradzi sobie również z przewijanymi elementami interfejsu np. wyświetlaniem ustawień systemowych.

Android aktualizowany przez Sklep Play

Google kontynuuje rozwój swojego rozwiązania Project Mainline. Pozwala on na aktualizacje części systemu operacyjnego Android z wykorzystaniem aktualizacji dostarczanych przez Sklep Play.

Co ciekawe zmiana ta trafi również do starszych wersji Androida, które otrzymają część nowości wprowadzonych na rynek razem z Androidem 13. Google jako przykład wymienia nowe sterowniki Bluetooth oraz natywną obsługę chipów UWB.

Łatwiejsze przygotowanie aplikacji dla Chromebooków, tabletów i składanych smartfonów

Android 13 to kolejne zmiany w obsłudze Chromebooków, tabletów oraz składanych smartfonów. Google doda nowe funkcje pozwalające na łatwiejsze pisanie aplikacji na ten typ urządzeń. Poprawi się również skalowanie i stabilność aplikacji.

Kiedy debiut finalnej wersji Androida 13?

Google przekazało mapę drogową rozwoju Androida 13. Wynika z niej, że w lutym i marcu dostępne będą wydania typu Developer Preview. Pierwsza beta Androida 13 pojawi się w kwietniu. Beta testy potrwają do przełomu czerwca i lipca 2022 roku.

Finalna wersja Androida 13 zostanie udostępniona po lipcu 2022 roku. Spodziewamy się, że stanie się to w sierpniu lub wrześniu.

Mapa drogowa rozwoju Androida 13 Źródło: google.com

AKTUALIZACJA 08.02.2022

Do sieci trafiły nowe przecieki dotyczące Androida 13. Oprogramowanie ma otrzymać kilka nowych aktualizacji, które wpłyną na komfort pracy i użyteczność systemu.

System operacyjny Android w kolejnym dużym wydaniu może otrzymać ulepszone wsparcie dla aplikacji otwieranych w pływających oknach. Możliwe, że Google zdecyduje się na system, który pozwoli na otwarcie w ten sposób każdej aplikacji już w czystej wersji Androida - bez nakładek producenta. Producent popracuje również nad efektywnością działania oprogramowania w połączeniu z wieloma aplikacjami i usługami otwartymi w tle.

Aktualizację otrzyma również język stylistyczny Material You, który zadebiutował razem z Androidem 12. Rozwiązanie dostanie kilka dodatkowych możliwości personalizacji pod potrzeby użytkownika. Możliwe, że pojawi się opcja tworzenia nowych ikon aplikacji.

Ciekawie zapowiadają się również zmiany w obrębie ekranu domowego. Producent zamierza przebudować Google Discover, które wysuwa się z lewej strony ekranu głównego. W chwili obecnej nie wiemy jak wyglądać będzie nowy ekran Google Discover.

W branży mówi się również o poprawie stabilności działania oprogramowania w momencie premiery. Po debiucie Androida 12 Google jeszcze przez wiele tygodni borykało się z problemami typowymi dla oprogramowania w wersji Beta. Android 13 już w momencie premiery ma być bardziej dopracowany.

AKTUALIZACJA 03.02.2022

Zmiana użytkowników wprost z ekranu blokady

Przeprojektowany ekran blokady w Androidzie 13 otrzyma nową funkcję, z której ucieszą się posiadacze tabletów. Mowa bowiem o możliwości łatwej zmiany profili użytkowników bez konieczności odblokowywania urządzenia. W obecnych wersjach Androida aby zmienić profil użytkownika należy odblokować urządzenie. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą swobodnie przełączać swoich profili bez wiedzy wpisania kodu PIN przez ostatnio zalogowaną osobę.

Android 13 wprowadzi nowy przełącznik, który pozwoli na zmianę profili z ekranu blokady. Rozwiązanie działać będzie podobnie jak w systemach operacyjnych na komputery.

Szersze wsparcie dla chipów UWB (Ultrawide Band)

Chipy UWB zostały po raz pierwszy wykorzystane na masową skalę przez Apple w smartfonach z rodziny iPhone 11. Aktualnie z technologii tej korzystają lokalizatory Apple AirTag. Chip pozwalający na dokładną lokalizację urządzeń w najbliższym otoczeniu smartfona trafił również do pierwszych urządzeń z Androidem. Moduł UWB zintegrowano z procesorem Pixela 6 Pro. Podobne rozwiązania posiadają wybrane smartfony Samsunga oraz Honora.

Apple AirTag fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Android 12 nie posiada uniwersalnego standardu do obsługi chipów UWB. Producenci muszą we własnym zakresie implementować sterowniki oraz projektować oprogramowanie pozwalające wykorzystać możliwości komunikacji UWB.

Android 13 ma wprowadzić natywne wsparcie dla chipów UWB. Oznacza to, że wszystkie urządzenia kompatybilne z UWB będą mogły być zarządzane z poziomu Androida bez konieczności stosowania dodatkowych sterowników i programów. Rozwiązanie to pozwoli rozszerzyć działalność lokalizatorów na Androidzie.

AKTUALIZACJA 28.01.2022

Android 13 pozwoli na szybsze wczytywanie gier

Najnowsze informacje ucieszą graczy. Okazuje się, że smartfony i tablety, które na rynku pojawią się z preinstalowanym Androidem 13 na pokładzie otrzymają funkcję szybkiego ładowania gier. Rozwiązanie to powiązane będzie z chwilowym zwiększeniem wydajności jednostki obliczeniowej (procesora).

Informację o nowej funkcji przekazał Mishaal Rahman za pośrednictwem Twittera. Udało mu się podejrzeć kawałek kodu źródłowego Android Open Source Project, zanim jego status został zmieniony przez firmę Google na prywatny. Wpis ten odnosił się do nowej wersji systemu operacyjnego Android. Wynika z niego, że oprogramowanie będzie w stanie w pełni wykorzystać moc obliczeniową procesora podczas uruchamiania gier.

Funkcja została opisana jako GAME_LOADING. Google będzie wymagać jej implementację dla wszystkich nowych smartfonów, które zadebiutują na rynku z Androidem 13 lub nowszym. W przypadku urządzeń, które zostaną zaktualizowane do Androida 13, decyzja o implementacji funkcji zależy tylko i wyłączenie od dobrej woli producenta.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Android 13 z nowymi powiadomieniami dotyczącymi zgody na dane uprawnienia

Android 13 zaoferuje funkcję, która pozwoli ograniczyć ilość powiadomień wysyłanych przez aplikację firm trzecich. Wiemy już, że oprogramowanie wyświetlać będzie monity o zezwolenie na wysyłanie powiadomień przez dane aplikacje.

Portal Android Police udostępnił właśnie zrzut ekranu, który pokazuje jak wyglądać będą nowe powiadomienia, w których aplikacje prosić będą o możliwość wyświetlania powiadomień w systemie operacyjnym Android.

Zezwolenie na wysyłanie powiadomień w Androidzie 13 Źródło: androidpolice.com

Powiadomienie pokazywać się będzie po pierwszym uruchomieniu nowo zainstalowanej aplikacji. Do wyboru będziemy mieli dwie opcje - zezwalaj oraz nie zezwalaj. Google nie przewiduje wprowadzenia funkcji pozwalającej na tymczasowe zezwolenie na wysyłanie powiadomień.

Android 13 otrzyma cztery różne style

Android 13 otrzyma rozbudowane funkcje personalizacji wyglądu do własnych preferencji. W oprogramowaniu pojawią się nowe style dla dynamicznych motywów wprowadzonych w Androidzie 12.

Nowa wersja Androida zaoferuje funkcje Monet. Pozwoli ona na wybór styli kolorystycznych dla dynamicznych motywów.

Portal Android Police informuje o czterech predefiniowanych stylach kolorystycznych:

TONAL_SPOT - domyślny styl systemowy

- domyślny styl systemowy VIBRANT - styl podobny do domyślnego, ale z dodatkową liczbą akcentów stylistycznych

- styl podobny do domyślnego, ale z dodatkową liczbą akcentów stylistycznych EXPRESSIVE - styl z szeroką gamą kolorów

- styl z szeroką gamą kolorów SPRITZ - stonowany styl z mniejszą liczbą kolorów, utrzymany w odcieniach szarości

Wszystkie nowe style powiązane są z tapetą ustawioną na ekranie domowym.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Do sieci trafiły nowe informacje na temat nadchodzących funkcji, które zadebiutują z Androidem 13. Wszystko wskazuje na to, że Google zapatrzyło się na możliwości systemu iOS 15 i planuje skopiować kilka rozwiązań, które są doskonale znane posiadaczom iPhone'a. Możliwe, że z nowości wybrańcy skorzystają już w lutym tego roku. Niektóre źródła zakładają, że właśnie wtedy doczekamy się pierwszego wydania Androida 13 w wersji Developer Preview.

Android 13 z funkcją dotknij, aby odtworzyć znaną z iOS

Portal Android Police poinformował o obecności nowej funkcji współdzielenia dźwięku w Androidzie 13. Urządzenia pracujące pod kontrolą tej wersji systemu operacyjnego będą mogły łatwo kontynuować odtwarzanie dźwięku na pobliskich urządzeniach - inteligentnych głośnikach, elementach Smart Home czy telewizorach.

Do sieci trafiło kilka zrzutów ekranu funkcji Media TTT. Skrót TTT ma oznaczać tap to transfer - dotknij, aby przenieść. Rozwiązanie ma współpracować między innymi z Chromecastem.

Powiadomienie systemu Media TTT Źródło: gizmochina.com

Urządzenie poprosi użytkownika o zbliżenie się do drugiego urządzenia i pozwoli na uruchomienie odtwarzania. W tym momencie pojawi się niewielkie powiadomienie pozwalające na cofnięcie akcji. Znamy je już z iOS 15, który pozwala na przełączanie się urządzeń audio pomiędzy urządzeniami.

Funkcja powinna zostać zintegrowana z chipem UWB obecnym w Google Pixel 6 i innych nowych smartfonach. Rozwiązanie to pozwoli dokładnie określić obecność obu urządzeń.

Android 13 z czytnikiem kodów QR wprost z ekranu blokady

W sieci sporo mówiło się o przebudowie ekranu blokady w Androidzie 13. Teraz dowiedzieliśmy się, że nowe rozwiązanie zaoferuje możliwość skanowania kodów QR bez konieczności odblokowania urządzenia. Skaner kodów QR dostępny będzie wprost z ekranu blokady.

Android 13 - skaner kodów QR na ekranie blokady Źródło: androidpolice.com via rpna.com

W Androidzie 12 i starszych wydaniach aby zeskanować kod QR na wykorzystać wbudowaną aplikację Aparatu lub program Obiektyw Google. Dostępne są również rozwiązania firm trzecich, które znajdziemy w Sklepie Play.

Portal Android Police informuje, że skaner kodów QR pojawi się na ekranie blokady. Skrót do skanera kodów QR pojawi się również w pasku powiadomień. Dzięki tej zmianie skaner kodów QR można będzie wywołać w dowolnym momencie.

Android 13 - skaner kodów QR na ekranie blokady Źródło: androidpolice.com via rpna.com

Nowy widget wyboru wyjścia audio

Android 13 otrzyma także nowy widget wyboru wyjścia audio. Według portalu Android Police, Google zamierza zmodyfikować widget wyboru wyjścia audio. Element ten pojawia się po kliknięciu w prawym górnym rogu odtwarzacza multimediów i pozwala na zmianę wyjścia źródła dźwięku. Całość zadebiutowała po raz pierwszy w Androidzie 10 w 2019 roku i została przeprojektowana wraz z debiutem Android 11.

Kolejna zmiana wizualna pojawi się wraz z nadejściem Androida 13.

Widget wyboru wyjścia audio w Androidzie 12 Źródło: xda-developers.com Widget wyboru wyjścia audio w Androidzie 13 Źródło: androidpolice.com via xda-developers.com

Sam widget stał się mniejszy. Przycisk suwaka głośności został zastąpiony nowym rozwiązaniem kompatybilnym z wyglądem Material You. System informować będzie o aktualnie wybranym wyjściu audio za pomocą akcentu kolorystycznego.

Płatności NFC dla wielu użytkowników

Android od dłuższego czasu posiada wsparcie dla wielu kont. Teraz każde z kont będzie mogło mieć przypisane własne karty w systemie Google Pay. Rozwiązanie to ucieszy szczególnie posiadaczy tabletów, które są wykorzystywane przez całą rodzinę. Po aktualizacji do Androida 13, każdy użytkownik będzie w stanie dodawać własne karty w celu przeprowadzania płatności internetowych lub zbliżeniowych.

Płatności zbliżeniowe Źródło: blog.google

Natywne wsparcie dla DNS poprzez protokół HTTPS

Wsparcie DNS poprzez protokół HTTPS ma podnieść poziom bezpieczeństwa. Szyfrowanie danych wykorzystywać będzie protokół HTTP lub HTTP/2 zamiast starszego TLS. Dzięki tej zmianie przesyłane dane będą mniej podatne na przechwytywanie przez hakerów.

Brak ograniczeń dla aplikacji działających w tle

Android 12 wprowadził ograniczenie działania aplikacji w tle. Rozwiązanie to wywołało wiele problemów z kompatybilnością z aplikacjami firm trzecich, które przestały działać w tle. Android 13 wprowadzi nowe ustawienia, które pozwolą całkowicie wyłączyć ograniczenie działania aplikacji w tle. Skorzystanie z tej opcji zwiększy zużycie energii oraz wykorzystanie dostępnej pamięci operacyjnej. Rozwiązanie trafi do ustawień deweloperskich i domyślnie będzie wyłączone.

Zabezpieczenia Androida Źródło: blog.google

Pełne wsparcie dla Bluetooth LE Audio

Większość urządzeń z Androidem nie posiada już złącza słuchawkowego Jack. Z tego powodu cieszy pełna implementacja wsparcia dla przysłania dźwięku poprzez Bluetooth LE (Low Energy). Google wykorzysta nowoczesny kodek LC3, który pozwoli ograniczyć ilość zużywanej energii podczas przesyłania danych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakość dźwięku. W Androidzie 12 Bluetooth LE wykorzystywany jest tylko do przesyłania danych. Dźwięk przesyłany jest z wykorzystaniem zwykłego Bluetooth.

Nowe uprawnienia dla powiadomień

Android 13 wprowadzi nowe uprawnienia do wysyłania powiadomień, które pozwolą pozbyć się zbędnych notyfikacji. Użytkownicy będą mogli wybrać sposób dostarczania powiadomień oraz ich ilość. Po zainstalowaniu aplikacji system zapyta się o sposób wysyłania powiadomień z danego programu.

Inny język w aplikacjach

Google pracuje nad rozwiązaniem o nazwie kodowej Panlingual. Opcja ta pozwoli na zmianę języka danej aplikacji niezależnie od języka systemowego. W Androidzie 12 i starszych wersjach każda aplikacja uruchamiana jest w języku systemowym, a użytkownik nie ma możliwości zmiany tego ustawienia. W Androidzie 13 z poziomu ustawień możliwe będzie wybranie domyślnego języka dla danego programu. Będziemy mogli odpalić aplikację po angielsku pozostawiając polski interfejs systemu operacyjnego.

Zupełnie nowy system zarządzania energią

Kolejne wydanie Androida wprowadzi również system TARE - The Android Resource Economy. Rozwiązanie to pozwoli aplikacjom lepiej wykorzystać dostępną energię zgromadzoną w akumulatorze. TARE ograniczy wykorzystanie zasobów przez aplikacje pozostające w tle. Zmieni się system zarządzania procesami oraz wybudzania programów z uśpienia.

Zarządzanie zasobami powiązane będzie z poziomem naładowania baterii. Im mniejszy poziom naładowania, tym bardziej agresywne oszczędzanie energii zgromadzonej w akumulatorze.

Możliwość personalizacji ekranu blokady

Android 13 wprowadzi możliwość personalizacji ekranu blokady. Opcja ta dostępna jest od wielu lat w popularnych nakładkach firm trzecich takich jak Samsung One UI czy Xiaomi MIUI. Teraz trafi również do czystego Androida. System pozwoli na swobodną zmianę pozycji niektórych elementów ekranu blokady. Google pozwoli nam na zmianę stylu zegara na ekranie blokady oraz układu najważniejszych elementów.

Ekran blokady Androida 12 Źródło: blog.google

AKTUALIZACJA 28.03.2022

Android 13 TV zezwoli na wyświetlanie nietypowych proporcji w funkcji PiP

Android od dłuższego czasu posiada funkcję wyświetlania obrazu-w-obrazie (z języka angielskiego PiP - Picture-in-Picture). Rozwiązanie to pozwala aplikacjom na Androida wyświetlać filmy oraz inne multimedia wewnątrz pływającego okienka, które nachodzi na inne elementy interfejsu użytkownika.

Android TV na telewizorze Philips Źródło: philips.com

Android 13 zaoferuje zmodyfikowaną funkcję PiP. System pozwoli na tworzenie okien Picture-in-Picture w nietypowych promocjach. Rozwiązanie to trafi na telewizory oraz przystawki do telewizorów korzystające z Androida TV.

Informacje o zmianach w funkcji PiP odkrył Mishaal Rahman z Esper. Rozwiązanie straci domyślne ograniczenie, które umożliwia wyświetlanie obrazu w zdefiniowanych przez Google proporcjach.

Android TV 13 is bringing a new form of picture-in-picture mode called "expanded" PiP. This will enable PiP windows that are even longer or wider than before (ie. outside the 1:2.39 to 2.39:1 min/max aspect ratio).https://t.co/dh5AF9xX5d — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 25, 2022

Fakt, że Google zrywa z klasycznymi proporcjami pozwala sądzić, że programiści aplikacji z Androidem będą w stanie wykorzystać ten element do wyświetlania innych treści pochodzących z ich programów.

Aktualnie wszystko wskazuje na to, że rozbudowana funkcja PiP pozbawiona ograniczeń pojawi się jedynie na urządzeniach z Androidem 13 TV.

Google umożliwi również zadokowanie okna PiP na stałe przy jednym z boków ekranu. Rozwiązanie to może być odpowiednikiem funkcji split-screen, której brakuje w Androidzie TV. Poruszanie się po oknach PiP w nadchodzącej wersji Androida możliwe będzie z wykorzystaniem D-Pada na pilocie sterowania.

Wsparcie dla PiP pojawiło się w Androidzie TV 7.0, a wraz z Androidem 8.0 pojawiło się na wszystkich urządzeniach.

AKTUALIZACJA 30.03.2022

Tak wyglądają nowe wygaszacze Androida 13

W Androidzie 13 Developer Preview 2 odkryto nowe wygaszacze ekranu, które powinny trafić do finalnej wersji oprogramowania. Google pracuje nad ulepszonymi wygaszaczami ekranu, które będą w stanie wyświetlać na ekranie dodatkowe informacje. Do sieci trafił właśnie pierwszy filmik prezentujący wygląd nowych wygaszaczy.

Mishaal Rahman z firmy Esper udostępnił na Twitterze krótki filmik prezentujący wygaszacze ekranu uruchomione na Androidzie 13 Developer Preview 2. Aby uzyskać do nich dostęp konieczna była modyfikacja kodu źródłowego oprogramowania.

Have a great weekend everyone! Before I sign off, here's your first look at Android 13's hidden screen saver complications! It's quite buggy, but you can see the At a Glance widget (smartspace), time, date, weather, and battery overlaid on the "Colors" screen saver! pic.twitter.com/QemWatkUVh — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 25, 2022

Nowy wygaszacz pozwala na wyświetlanie daty, godziny oraz pogody. Wyświetlany jest także poziom naładowania baterii oraz status ładowania.

Wygaszacze ekranu są dostępne w Androidzie od wydania 4.2 Jelly Bean. Od 2012 roku rozwiązanie to nie doczekało się zauważalnych zmian wizualnych oraz aktualizacji funkcjonalności. Lifting wygaszaczy ekranu finalnie pojawi się po 10 latach razem z premierą Androida 13.

Zmodyfikowane wygaszacze ekranu powinny pojawić się w kolejnych wersjach beta Androida 13. Bardzo możliwe, że do czasu premiery finalnej wersji Androida 13, Google zmodyfikuje jeszcze ywglad i funkcjonalność nowych wygaszaczy ekranu.

AKTUALIZACJA 04.04.2022

Android 13 pozwoli na połączenie z dwoma operatorami na jednej karcie eSIM

Android 13 może rozwiązać problem współczesnych smartfonów. Według Esper wyszukiwarkowy gigant pracuje nad funkcją, która pozwoli skorzystać z Dual SIM z wykorzystaniem jednej karty eSIM znajdującej się w smartfonie.

Nazwa o funkcji Multiple Enabled Profile (MEP) ma pozwolić przypisać dwa profile operatora do jednej karty eSIM wbudowanej w urządzeniu. Android 13 ma otrzymać funkcję, która pozwoli szybko przełączać się pomiędzy dwoma profilami w ramach jednej karty. Google opatentowało funkcję w 2020 roku. Rzekomo była ona testowana na próbkach inżynieryjnych smartfonów Pixel.

Wyżej wymieniona funkcja może zachęcić producentów do rezygnacji z miejsca na klasyczne karty SIM. Dodatkowo miejsce w obudowie może zostać wykorzystane do implementacji większych baterii lub przyczyniać się do ograniczenia wymiarów zewnętrznych urządzenia.

Obsługa Dual SIM z wykorzystaniem jednej karty eSIM może zadebiutować w smartfonach, które pojawią się na rynku z preinstalowanym Androidem 13. Nie wiemy czy trafi do smartfonów zaktualizowanych do Androida 13.