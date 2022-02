Android 13 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [AKTUALIZACJA 11.02.2022]

Android 12 wprowadzony na rynek w drugiej połowie 2021 roku to jedna z największych aktualizacji w historii tego systemu operacyjnego. Wyszukiwarkowy gigant w końcu zastosował nowy wygląd interfejsu użytkownika oraz popracował nad nowymi funkami z zakresu ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Od premiery minęło zaledwie kilka miesięcy, a Google intensywnie testuje już Androida 12L - aktualizację rozwojową Androida 12 dla tabletów i składanych smartfonów.

Niezależnie od prac nad Androidem 12L w Mountain View rozwijany jest już Android 13. Nowa wersja systemu operacyjnego pojawi się na rynku w drugiej połowie 2022 roku lub na początku 2023 roku. W poniższym materiale zbieramy wszystkie informacje dotyczące Androida 13. Poruszamy kwestię nowych funkcji, daty premiery oraz kompatybilności z wybranymi urządzeniami.

Zobacz również:

Aktualnie Android 13 jest w początkowej fazie rozwoju. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, a Google zastosuje się do wcześniejszego harmonogramu wydawniczego, Android 13 zadebiutuje na rynku w okolicach czwartego kwartału 2022 roku. Data premiery może się opóźnić ze względu na wiosenny debiut Androida 12L oraz związany z nim proces aktualizacji wybranych urządzeń.

Przed oficjalnym debiutem Androida 13 Google zaprezentuje wersje Developer Preview, które będą rozwijane przez co najmniej kilka miesięcy - do czasu uzyskania pełnej stabilności oprogramowania.

Android 13 Developer Preview powinien pojawić się na rynku w okolicach wiosny 2022 roku. Będą to pierwsze, niedopracowane, poglądowe wersje pokazujące kierunek prac nad Androidem 13. Wersje Beta powinny zadebiutować w okolicach wakacji. System ten przeznaczony jest już dla producentów sprzętu z Androidem, aby mogli oni przygotować swoje urządzenia do aktualizacji.

Stabilna wersja Androida 13 powinna pojawić się w listopadzie 2022 roku razem z premierą Google Pixel 7 lub później. Wtedy też ruszy proces aktualizacji do Androida 13 dla starszych urządzeń.

Od wprowadzenia na rynek Androida 10 w 2019 roku firma Google przestała stosować nazewnictwo. Systemy operacyjne nie mają już przydomków typu Pie czy KitKat. Nie oznacza to, że całkowicie zrezygnowano z nazewnictwa. Wyszukiarkowy gigant nadal posiada nazwy kodowe. Jak zatem nazywać się będzie Android 13?

Zgodnie z kilkoma przeciekami wiemy już, że Android 13 otrzymał nazwę kodową Tiramisu. Dla przypomnienia poniżej znajdują się nazwy kodowe wszystkich wersji Androida:

Każda aktualizacja Androida wprowadza sporą ilość mniej lub bardziej ważnych nowości. Nie inaczej będzie w przypadku Androida 13. Poprzednia wersja systemu operacyjnego - Android 12 - wprowadziła gruntowne przeprojektowanie interfejsu użytkownika. W przypadku Androida 13 nie wiadomo jeszcze czego powinniśmy się spodziewać. Prawdopodobnie Google postawi na dalsze zwiększanie współpracy pomiędzy urządzeniami. Informacja ta została przekazana na targach CES 2022. Android 13 będzie przygotowany do współpracy z Windows 11 oraz komputerami z Chrome OS. Całość działać będzie podobnie do ekosystemu Apple.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Google nie zakończyło jeszcze rozwoju Androida 12L. Finalna wersja oprogramowania na składane smartfony i tablety pojawi się w marcu 2022 roku. Tymczasem niezależnie rozpoczął się rozwój Androida 13. Wyszukiwarkowy gigant udostępnił już pierwszą wersję testową - Androida 13 Developer Preview 1. Oprogramowanie dostępne jest na smartfony Google Pixel 4 oraz nowsze.

First Android 13 developer preview! 13 is both a fibonacci and prime number so we have that going for us... Over the next months, we'll be building on tablet/foldable work from 12L, privacy & security, and dev productivity.https://t.co/HwOE5Oyd3y pic.twitter.com/hh4WTUspEK