Android 13: oto najciekawsze nowości

Najnowsza edycja systemu operacyjnego wygląda świeżo, przejrzyście i estetycznie. Ale pod ładnym opakowaniem kryją się także niezwykle praktyczne funkcje. Oto sześć elementów, które przypadły nam do gustu.

Android 13 jest w chwili pisania tego tekstu przesyłany do urządzeń z rodziny Pixel, a jakie jeszcze go dostaną - wyjaśniamy w tym tekście. Ma on zaawansowane funkcje ochrony prywatności, odświeżony wygląd oraz rozwiązania mające podnosić odczuwalnie komfort użytkowania systemu. Choć na otrzymanie tej wersji przyjdzie Ci pewnie jeszcze poczekać, już teraz dowiedz się, jak zmieni się na lepsze Twój Android.

Więcej Material You

Material You pozwoli Ci w pełni spersonalizować interfejs, wykorzystując m.in. zastosowane przez Ciebie tapety i paletę kolorów systemowych. Schemat barw zostanie zaadaptowany tak, aby pasował do ustawionej jako tapeta grafiki. W tym celu Android otrzymał więcej odcieni. Personalizacji obejmuje także ikonki aplikacji firm trzecich (dotąd były objęte schematem tylko systemowe), dzięki czemu wszystko powinno wyglądać niezwykle spójnie. Material You obejmie także odtwarzacz muzyczny - będzie dopasowywać interfejs do kolorystyki okładki słuchanego przez użytkownika albumu.

Personalizacja językowa aplikacji

Funkcja przeznaczona dla osób, które piszą i czytają w różnych językach. Jest opcjonalna - możesz wybrać, w jakim języku zostanie wyświetlony interfejs wskazanej aplikacji.

Usprawnienia RCS

Co to jest RCS? To następca SMS-ów i MMS-ów, a skrótowiec pochodzi od słów Rich Communication Services. Ulepszenia w stosunku do poprzedników obejmują m.in. szyfrowanie end-to-end rozmów, co ma zostać w przyszłości rozciągnięte również na konwersacje grupowe. Ogólniej mówiąc - będzie prywatniej.

Android Photo Picker

Android 13 zyskał opcje foto podobne do tych, które znamy z iOS 13. Możesz zadecydować, które aplikacje będą miały dostęp do zdjęć oraz nagrań wideo. Już nie musisz udzielać zezwolenia na dostęp do wszystkich - możesz wskazać tylko konkretne.

Aktualizacja Portfela Google

Portfel Google został poszerzony poza same funkcje płatności. Można teraz dodać do niego karty członkowskie czy rezerwacje. Oprócz tego nie ulega zmianie to, co poznaliśmy do tej pory, a dzięki czemu Portfel jest wygodną alternatywą dla noszenia ze sobą kart. Co ważne - wszelkie informacje płatnicze znajdują się na telefonie i nie są przesyłane w żadnej formie do Google.

Usprawniona funkcja S.O.S.

W krytycznych przypadkach szybkie wezwanie pomocy to dosłownie sprawa życia i śmierci. Dlatego teraz powiadomienia alarmowe pozwolą na kontakt z zaufaną osobą bez konieczności odblokowywania telefonu - a działa to także ze smartwatchami Wear OS. Ponadto Google wprowadziło w wielu rejonach świata wczesne powiadomienia o potencjalnym trzęsieniu ziemi.

To oczywiście sześć pierwszych rzeczy, które wpadają w oko przy nowym systemie. O kolejnych wartych uwagi będziemy informować w kolejnych artykułach.

