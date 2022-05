Android 13 to szansa na dobre zdjęcia na Instagramie?

Jakość zdjęć w aplikacjach na Androidzie może w końcu się poprawić dzięki nowym rozwiązaniom w najnowszej wersji oprogramowania.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Od kilku lat, polem najszybszej innowacji w telefonach komórkowych są aparaty fotograficzne. Z roku na rok możemy zobaczyć coraz to nowsze i ciekawsze technologie - peryskopowy zoom, szerokokątne obiektywy, matryce o coraz wyższej rozdzielczości. Dziś nawet budżetowe smartfony robią zdjęcia, które jeszcze kilka lat temu były zupełnie nieosiągalne dla najdroższych flagowców. Ze względu na to dość zaskakującym może być fakt, że kiedy otworzymy na naszym nowym smartfonie z Androidem zewnętrzną aplikację korzystającą z aparatu, taką jak Snapchat lub Instagram, jakość zdjęć nagle drastycznie się pogarsza. Nadchodzące aktualizacje w nowej wersji Androida mają zmienić ten stan rzeczy.

W czasie Google I/O 2022, twórca systemu Android zaprezentował nową wersję biblioteki CameraX. Jest to narzędzie, które umożliwia zarządzeniem możliwościami naszego aparatu przez zewnętrzne aplikacje. Oznacza to, że nie będą one musiały już pomijać zdolności obliczeniowych telefonu i zastępować je własnymi. Co za tym idzie, zdjęcia te będą wyglądały dokładnie tak jak te robione przez natywną aplikację aparatu w naszym smartfonie. Stanie się tak, gdyż każda fotka będzie mogła być przepuszczona przez ten sam proces cyfrowego "wywoływania". Działa to na takiej samej zasadzie jak przetwarzanie zdjęć w zewnętrznych aplikacjach w telefonach firmy Apple.

Zobacz również:

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Ponadto, aktualizacja ta ma też zapewnić dostęp do dodatkowych funkcji z aplikacji zewnętrznych, które nie są natywne dla aparatów poszczególnych telefonów. Umożliwi to na przykład korzystanie z oferowanego przez Snapchat trybu nocnego przez smartfony, które nie mają tej możliwości w swojej aplikacji do robienia zdjęć. Może to umożliwić nawet najbardziej budżetowym smartfonom korzystanie z tej i innych zaawansowanych funkcji.

Kolejną zaletą nadchodzącej aktualizacji ma być również usprawnienie podglądu zdjęcia na ekranie. Aktualnie wygląd zdjęcia przed jego zrobieniem i już po może się znacząco różnić. Wiąże się to z dodatkowym procesowanie zdjęć, które zachodzi już po kliknięciu spustu migawki. Po wprowadzeniu zapowiadanej aktualizacji duża część tych zmian ma być widoczna od razu w okienku podglądu - dzięki temu zobaczymy zdjęcie w formie jak najbardziej zbliżonej do końcowego efektu.

Nowa aktualizacja będzie stopniowo wprowadzana do systemu Android w comiesięcznych aktualizacjach. Jednakże duże zmiany przyniesie ze sobą dopiero Android 13, którego powinniśmy spodziewać się najwcześniej na jesieni tego roku.