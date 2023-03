Android 14 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [01.03.2022]

Firma Google obecnie intensywnie pracuje nad wprowadzeniem aktualizacji systemu Android 13, a nawet udostępniła już ten system w wersji beta dla określonych urządzeń. Stabilna wersja Androida 13 zostanie wydana jeszcze w tym roku. Według ostatnich doniesień, Google jednocześnie pracuje również nad systemem Android 14 i ma już dla niego specjalną nazwę.

Google ma tendencję do nadawania nazw wersjom Androida na podstawie słodyczy i deserów. Ostatnim z nich był Android 9 Pie (placek/ciasto), lecz wraz z Androidem 10, firma wprowadziła nazewnictwo numeryczne. Używanie nazw deserów wciąż jednak jest używane jako nazwy kodowe wewnątrz firmy i stąd wiemy, jak będzie się nazywał Android 14.

Android 14 będzie nosił nazwę Upside Down Cake. Nazwa ta pochodzi od ciasta pieczonego "do góry nogami" z dodatkami na dnie naczynia, a następnie ciasto jest odwracane i podawane "prawą stroną do góry". Miło, że Google nadal podtrzymuje tradycję nazw deserów dla wersji Androida.

Ta nazwa Androida 14 może nie brzmieć tak ekscytująco jak poprzednie nazwy kodowe, ale na obronę Google'a powiem, że nie pozostało już zbyt wiele do wyboru. Dla tych, którzy nie wiedzą, Android 10 jest znany jako Quince; Android 11 jest nazywany Red Velvet Cake, Android 12 jest znany jako Snow Cone i Android 13 jest znany jako Tiramisu.

Android 14 może zostać ogłoszony w maju 2023 roku na Google I/O 2023. Jednakże, jego wersja Developer Preview zostanie prawdopodobnie wydana w lutym 2023 roku, a Beta w kwietniu 2023 roku. Stabilna wersja Androida 14 zostanie prawdopodobnie wydana w sierpniu 2023 roku. Wszyscy wiemy, że Androida 14 zobaczymy dopiero w przyszłym roku, ale mówi się, że Google już nad nim pracuje.

Wszyscy wiemy, że Google oferuje długoterminowe wsparcie oprogramowania na swoich urządzeniach. Lista telefonów z systemem Android 14 może obejmować zatem: Google Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 4, Pixel 4a 5G, Pixel 4XL, Pixel 5 i Pixel 5XL. Na ten moment nie wiadomo, jakie inne urządzenia również otrzymają ten system.

AKTUALIZACJA 01.03.2023

Android 14 wkracza w końcu w pierwszy etap testów. Dzięki temu zainteresowane osoby ze wspieranymi telefonami mogą już teraz spróbować testowych kompilacji najnowszego systemu od Google, a także zaznajomić się z nowymi funkcjami oraz możliwościami Androida 14.

Na tę chwilę trzeba pamiętać, że nowa wersja systemu jest testową kompilacją, która zawiera dużo błędów i może nie działać tak, jak byśmy się tego spodziewali. Jest ona przeznaczona dla deweloperów aplikacji, którzy dzięki zapoznaniu się z nowym systemem będą mogli zacząć pisać nowe programy oraz aktualizować te istniejące pod kątem nowych możliwości systemowych oferowanych przez Androida 14. Ze względu na to, jeśli nie jesteśmy przygotowani na bardzo ograniczone możliwości i częste błędy systemu, zdecydowanie nie warto jeszcze aktualizować swojego urządzenia do czternastki.

Android 14 dla wszystkich powinien zostać zaprezentowany, tak jak co roku, na konferencji Google I/O 2023, która odbędzie się wiosną - zapewne w maju. Jego stabilne wydanie na pierwsze telefony trafi z kolei jesienią 2023. Tutaj można się zapoznać z pełnym programem wdrażania systemu przez Google. Przed tym z kolei będziemy mieć też dostęp zarówno do kolejnych wersji deweloperskich, ale także (trochę później) do bardziej stabilnych wersji beta, których testowanie będzie otwarte dla jeszcze większej liczby chętnych.

Oczywiście deweloperzy mają także dostęp do emulatora Android Studio, w którym to mogą uruchomić najnowszy system w maszynie wirtualnej i korzystać z niego w ten sposób, bez potrzeby wykorzystywania fizycznego urządzenia.

Na tę chwilę wersja deweloperska jest możliwa do ściągnięcia dla posiadaczy kompatybilnych urządzeń Google Pixel - Pixela 4a i nowszych. Inne marki będą mogły testować nową wersję Androida dopiero od pierwszych wersji beta - ominą je więc deweloperskie kompilacje systemu.

Wszystkie nowe pogłoski i funkcje Androida 14 przedstawiamy w tym artykule. Jednak pokrótce - czego możemy się spodziewać po najnowszej odsłonie systemu operacyjnego od Google?

AKTUALIZACJA 22.11.2022

Samsung od dłuższego czasu pokazuje, że jest królem aktualizacji systemowych. Wygląda jednak na to, że południowokoreański producent smartfonów nie ma zamiaru spoczywać na laurach. Firma niedawno wyraziła chęć wprowadzenia przyszłorocznych aktualizacji Androida 14 jeszcze szybciej, niż było to w przypadku Androida 13, wraz z jej wysoce konfigurowalnym One UI 5.

Samsung pokonał Google w zakresie wprowadzenia obsługi emoji Unicode 15, a ostatnio pojawił się na budżetowym Galaxy A52, zaledwie kilka dni po tym, jak flagowa seria Galaxy S22 otrzymała tę aktualizację. Firma informuje, że większość pozostałych urządzeń, jak Galaxy A32 i Tab S7, powinna zostać zaktualizowana do końca roku.

Samsung twierdzi, że planuje prześcignąć samego siebie i dostarczać aktualizacje Androida 14 jeszcze szybciej w 2023 roku. Nie dostajemy dużo konkretów na temat tego, jak zamierza to zrobić, ale jest mowa o współpracy z Google i opiniami użytkowników, aby spełnić swoją obietnicę dotyczącą One UI 6. Firma chwali się również, jak szybko jej zespół zdołał wprowadzić publiczną wersję One UI 5 zaraz po wydaniu Androida 13 - znacznie szybciej niż inni producenci, a nawet ona sama na przestrzeni ostatnich lat.

AKTUALIZACJA 12.09.2022

Coraz więcej smartfonów zaczyna otrzymywać możliwość obsługi sieci 5G, lecz wciąż zdarzają się miejsca i sytuacje, w których problem z zasięgiem jest nadal żywy. Dowiedzieliśmy się jednak, że Google pracuje nad rozwiązaniem dla łączności satelitarnej.

Informację tę podał Hiroshi Lockheimer, starszy wiceprezes Google ds. platform i ekosystemów, dlatego możemy być niemal pewni, że prace nad tym rozwiązaniem są jak najbardziej prawdziwe. Co istotne, Android 14 ma już oferować taką możliwość. Ma to być kolejna, realna alternatywa dla LTE i 5G, pozwalająca nam na zachowanie kontaktu ze światem nawet w miejscach, w których wcześniej tego zasięgu nie było.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!