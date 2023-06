Android 14 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [20.06.2022]

Android 14 to następne wydanie Androida, które pojawi się na rynku w 2023 roku. W niniejszym materiale zbieramy wszystkie informacje, nowości, funkcje, ważne daty oraz informacje dotyczące kompatybilności. Czym zaskoczy nas kolejna wersja popularnego oprogramowania?

Firma Google obecnie intensywnie pracuje nad wprowadzeniem aktualizacji systemu Android 13, a nawet udostępniła już ten system w wersji beta dla określonych urządzeń. Stabilna wersja Androida 13 zostanie wydana jeszcze w tym roku. Według ostatnich doniesień, Google jednocześnie pracuje również nad systemem Android 14 i ma już dla niego specjalną nazwę.

Google ma tendencję do nadawania nazw wersjom Androida na podstawie słodyczy i deserów. Ostatnim z nich był Android 9 Pie (placek/ciasto), lecz wraz z Androidem 10, firma wprowadziła nazewnictwo numeryczne. Używanie nazw deserów wciąż jednak jest używane jako nazwy kodowe wewnątrz firmy i stąd wiemy, jak będzie się nazywał Android 14.

Android 14 Upside Down Cake

Android 14 będzie nosił nazwę Upside Down Cake. Nazwa ta pochodzi od ciasta pieczonego "do góry nogami" z dodatkami na dnie naczynia, a następnie ciasto jest odwracane i podawane "prawą stroną do góry". Miło, że Google nadal podtrzymuje tradycję nazw deserów dla wersji Androida.

Ta nazwa Androida 14 może nie brzmieć tak ekscytująco jak poprzednie nazwy kodowe, ale na obronę Google'a powiem, że nie pozostało już zbyt wiele do wyboru. Dla tych, którzy nie wiedzą, Android 10 jest znany jako Quince; Android 11 jest nazywany Red Velvet Cake, Android 12 jest znany jako Snow Cone i Android 13 jest znany jako Tiramisu.

Data wydania

Android 14 może zostać ogłoszony w maju 2023 roku na Google I/O 2023. Jednakże, jego wersja Developer Preview zostanie prawdopodobnie wydana w lutym 2023 roku, a Beta w kwietniu 2023 roku. Stabilna wersja Androida 14 zostanie prawdopodobnie wydana w sierpniu 2023 roku. Wszyscy wiemy, że Androida 14 zobaczymy dopiero w przyszłym roku, ale mówi się, że Google już nad nim pracuje.

Obsługiwane telefony

Wszyscy wiemy, że Google oferuje długoterminowe wsparcie oprogramowania na swoich urządzeniach. Lista telefonów z systemem Android 14 może obejmować zatem: Google Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 4, Pixel 4a 5G, Pixel 4XL, Pixel 5 i Pixel 5XL. Na ten moment nie wiadomo, jakie inne urządzenia również otrzymają ten system.

AKTUALIZACJA 20.06.2023

Lista kwalifikujących się urządzeń Samsung Galaxy

Samsung udostępnił Androida 13 posiadaczom urządzeń Galaxy pod koniec ubiegłego roku. Firma wykonała imponującą pracę, szybko wprowadzając go na kwalifikujące się urządzenia. Dziesiątki milionów smartfonów i tabletów Galaxy działa już pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.0.

Teraz uwaga skupia się na Androidzie 14. Google wydało pierwszą wersję Android 14 Developer Preview w lutym 2023 roku. Należy pamiętać, że wersje zapoznawcze Google nie są dostępne dla urządzeń Samsung. Firma co roku uruchamia własny program beta One UI. Możemy spodziewać się, że tegoroczny program beta zostanie uruchomiony w trzecim kwartale 2023 roku. Jak zawsze, nowej aktualizacji systemu operacyjnego Android towarzyszy nowa wersja One UI, a Android 14 będzie połączony z One UI 6.0.

Samsung usprawnił swoje zasady aktualizacji oprogramowania, dzięki czemu łatwo jest dowiedzieć się, które urządzenia otrzymają aktualizację do Androida 14 i One UI 6.0. Istnieje wiele urządzeń, które kwalifikują się teraz do czterech aktualizacji systemu operacyjnego Android.

Urządzenia Samsung Galaxy kwalifikujące się do aktualizacji Android 14 i One UI 6.0:

Seria Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Seria Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Seria Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Seria Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

AKTUALIZACJA 11.05.2023

Android 14 na Google I/O 2023

Chociaż Google pokazał nowe funkcje Androida na Google I/O, to tak naprawdę nie powiedział, kiedy Android 14 zostanie wydany.

Na początku każdego roku, Google zapowiada następną wersję Androida tym, co nazywa podglądem deweloperskim. Są to wczesne kompilacje nadchodzącej aktualizacji Androida, które firma pozwala deweloperom (ale także każdej innej osobie) pobrać na kompatybilne urządzenia, aby przetestować nowe funkcje, co pomaga Google w znalezieniu błędów.

Po wydaniu najnowszego Android Developer Preview dla ostatnich urządzeń Pixel, pierwsze publiczne wydanie beta Androida 14 jest już dostępne. Możesz zapisać swój kompatybilny telefon Pixel na oficjalnej stronie beta już teraz.

Spodziewamy się, że publiczna beta przejdzie przez kilka aktualizacji wydania w nadchodzących tygodniach, wprowadzając poprawki i nowe funkcje, które pozwalają Google przetestować stabilność platformy przed pełnym wydaniem.

Oppo i OnePlus ogłosiły 10 maja, krótko po Google I/O, że ich telefony OnePlus 11 i Oppo Find N2 Flip mogą teraz pobrać aktualizację Android 14 Beta 1.

Podczas gdy nie ma jeszcze oficjalnej daty wydania Androida 14, spodziewamy się, że pojawi się on w trzecim kwartale 2023 roku wraz z serią Pixel 8. Google w ciągu ostatnich kilku lat było trochę nieregularne ze swoimi wydaniami, ale zazwyczaj wypadają one po lecie. Oto, kiedy debiutowały ostatnie pełne wersje:

Android 13 - sierpień 2022 r.

Android 12 - październik 2021 r.

Android 11 - wrzesień 2020 r.

Android 10 - wrzesień 2019 r.

AKTUALIZACJA 09.05.2023

Premiera Android 14 odbędzie się w środę 10 maja

Potwierdzono, że w 2023 roku Google I/O odbędzie się w środę 10 maja. Główny keynote rozpocznie się o godzinie 19:00 i potrwa około 2 godziny. Google ułatwiło każdemu oglądanie swoich wydarzeń. Livestream jest zaplanowany poprzez kanał Google YouTube, ale możesz zacząć oglądać nawet bez opuszczania tej strony - strumień jest osadzony poniżej.

Każdy może zarejestrować się, aby wziąć udział w Google I/O, za pośrednictwem strony internetowej Google. Dzięki temu uzyskasz dostęp do dodatkowych sesji i możliwość dołączenia do społeczności internetowych.

Wiele innych funkcji i usług również jest oczekiwanych, w tym te, które koncentrują się na AI. Choć Google Bard został wydany dość niedawno, to wygląda na to, że zostanie on wkrótce zintegrowany z Androidem i Asystentem Google. Jednak ten ostatni może dostać również inne nowe funkcje.

Możemy zobaczyć również aktualizację oprogramowania Google Wear OS dla smartwatchów.

AKTUALIZACJA 27.03.2023

Funkcja Adaptive Charging może nie wymagać już alarmu

Adaptive Charging (ładowanie adaptacyjne) to funkcja, która ma na celu zapobieganie osiągnięcia pełnego naładowania telefonu aż na krótko przed ustawionym alarmem. Niestety osoby, które nie ustawiły alarmu między 3 i 10 rano (lub w ogóle) nie były w stanie skorzystać z Adaptive Charging. To może się jednak wkrótce zmienić.

Jak relacjonuje jeden z redaktorów 9to5google, jego Pixel 7 zaczął powiadamiać, że Adaptive Charging jest włączone i że bateria będzie pełna do 7 rano.

Co ciekawe, nie miał on ustawionego alarmu na urządzeniu, co jest aktualnym warunkiem włączenia funkcji opisanej przez Google:

Ważne: Kiedy ładujesz telefon między 21:00 a 4:00 rano z aktywnym alarmem ustawionym na 3-10:00, telefon może korzystać z ładowania adaptacyjnego. Ta funkcja musi być włączona, aby telefon mógł z niej korzystać. Dowiedz się, jak ustawić alarm.

W momencie premiery przełącznik "Ładowanie adaptacyjne" w ustawieniach systemu Pixel zawierał ten podtytuł:

Ładuj stabilnie przez noc, aby zachować długoterminową żywotność baterii. Wykorzystuje alarm do całkowitego naładowania po przebudzeniu.

Dziś podtytuł zawiera jednak nieco inny, a zarazem niejasny fragment:

Przedłuż żywotność baterii poprzez stabilne ładowanie podczas dłuższych okresów ładowania. Aktywowane w oparciu o cykl użytkowania.

To brzmi tak, jakby Adaptive Charging nie wymagało już dłużej zakresu 3-10 rano, aby działać. Na Reddicie pojawił się jednak wątek, w którym jeden z użytkowników podaje, że nadal znalazł żadnych ręcznych ustawień czasu dla tej funkcji.

To nowe podejście może pozwolić Google włączyć Adaptive Charging dla tych, którzy mają różne harmonogramy snu, jak również dla tych, którzy nie korzystają z alarmu na swoich telefonach z serii Pixel. Na ten moment nie wiemy wiele więcej, jak będzie faktyczna przyszłość tej funkcji. Poinformujemy was, jeśli jakiekolwiek oficjalne informacje na ten temat pojawiają się od strony Google.

AKTUALIZACJA 09.03.2023

Znamy datę premiery Androida 14

Google co roku na wiosnę organizuje jedną z najważniejszych konferencji technologicznych na świecie - Google I/O. Software'owy gigant prezentuje na niej kolejną wersję Androida, ale też z roku na rok bardziej skupia się także na swoich urządzeniach. Sprawdzamy, kiedy w tym roku odbędzie się to wydarzenie i czego się na nim spodziewać.

Oficjalna data konferencji została już potwierdzona przez samego CEO firmy Sundara Pichai'a. Według jego zapowiedzi, którą udostępnił na swoim Twitterze wraz z krótkim filmem na temat konferencji, odbędzie się ona już 10 maja. Oglądać ją będzie można zarówno na żywo, jak i online na dedykowanej stronie.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Oczywiście największą zapowiedzią, na jaką czekamy w czasie tej konferencji, jest Android 14. Będzie to pierwsze oficjalne spojrzenie na kolejną wersję mobilnego systemu operacyjnego od Google, który napędza większość smartfonów na świecie - w tym w Polsce. Ze względu na to nowości, które się w nim znajdą, z pewnością mocno wpłyną na korzystanie ze smartfonów przez wiele osób. Jednak nowy system operacyjny to nie wszystko, co tego dnia planuje zaprezentować firma.

W tym roku z dużą niecierpliwością czekamy też na Google Pixel 7a - kolejnego telefon ze średniej półki od Google. Już poprzednia wersja, Pixel 6a, zrobiła sporo zamieszania na rynku i była jednym z najlepszych średniaków na rynku, a jego nadchodząca wersja ma być jeszcze lepsza pod wieloma względami.

To nadal nie wszystkie nowości od Google na 2023 rok. Jesteśmy też przekonani, że w tym roku na światło dzienne powinny wyjść dwa nowe urządzenia firmy - Pixel Fold oraz Pixel Tablet. Tak duża konferencja jak Google I/O byłaby idealną okazją do zaprezentowania składanego telefonu oraz tabletu firmy, spodziewamy się więc, że ich premiera może mieć miejsce właśnie 10 maja.

Kolejnym urządzeniem, na jakie liczymy w czasie nadchodzącego wydarzenia, są też nowe słuchawki, których poprzednia wersja również zdobyła reputację jako jeden z najlepszych wyborów w swojej cenie - Pixel Buds Pro. Wiele wskazuje na to, że kolejna generacja tych słuchawek jest już przygotowywana do premiery, możliwe więc, że zostaną one zaprezentowane wraz z kolejnym telefonem od Google.

Na koniec warto wspomnieć o premierze, której jesteśmy najmniej pewni, ale która może być co najmniej równie emocjonująca - Google Bard. Według wielu źródeł ma to być program, który Google opracowuje jako konkurencję dla ChatGPT. Oznacza to jakiegoś rodzaju chatbota napędzanego przez sztuczną inteligencję.

AKTUALIZACJA 01.03.2023

Jak wypróbować Androida 14?

Android 14 wkracza w końcu w pierwszy etap testów. Dzięki temu zainteresowane osoby ze wspieranymi telefonami mogą już teraz spróbować testowych kompilacji najnowszego systemu od Google, a także zaznajomić się z nowymi funkcjami oraz możliwościami Androida 14.

Na tę chwilę trzeba pamiętać, że nowa wersja systemu jest testową kompilacją, która zawiera dużo błędów i może nie działać tak, jak byśmy się tego spodziewali. Jest ona przeznaczona dla deweloperów aplikacji, którzy dzięki zapoznaniu się z nowym systemem będą mogli zacząć pisać nowe programy oraz aktualizować te istniejące pod kątem nowych możliwości systemowych oferowanych przez Androida 14. Ze względu na to, jeśli nie jesteśmy przygotowani na bardzo ograniczone możliwości i częste błędy systemu, zdecydowanie nie warto jeszcze aktualizować swojego urządzenia do czternastki.

Android 14 dla wszystkich powinien zostać zaprezentowany, tak jak co roku, na konferencji Google I/O 2023, która odbędzie się wiosną - zapewne w maju. Jego stabilne wydanie na pierwsze telefony trafi z kolei jesienią 2023. Tutaj można się zapoznać z pełnym programem wdrażania systemu przez Google. Przed tym z kolei będziemy mieć też dostęp zarówno do kolejnych wersji deweloperskich, ale także (trochę później) do bardziej stabilnych wersji beta, których testowanie będzie otwarte dla jeszcze większej liczby chętnych.

Oczywiście deweloperzy mają także dostęp do emulatora Android Studio, w którym to mogą uruchomić najnowszy system w maszynie wirtualnej i korzystać z niego w ten sposób, bez potrzeby wykorzystywania fizycznego urządzenia.

Na tę chwilę wersja deweloperska jest możliwa do ściągnięcia dla posiadaczy kompatybilnych urządzeń Google Pixel - Pixela 4a i nowszych. Inne marki będą mogły testować nową wersję Androida dopiero od pierwszych wersji beta - ominą je więc deweloperskie kompilacje systemu.

Nowe funkcje Androida 14

Wszystkie nowe pogłoski i funkcje Androida 14 przedstawiamy w tym artykule. Jednak pokrótce - czego możemy się spodziewać po najnowszej odsłonie systemu operacyjnego od Google?

Zmiany w skalowaniu czcionek - inteligentne skalowanie i możliwość powiększenia do 200%

Systemowe rozpoznawanie rodzajów gramatycznych - system będzie teraz rozpoznawał rodzaje gramatyczne w językach, które je posiadają(co jest świetną wiadomością dla np. polskiego)

Nowe API systemowe, wpływające na lepsze oszczędzanie baterii oraz transferu danych - wpłynie to na mniejsze zużycie zasobów telefonu w tle i zmniejszy wykorzystanie internetu przez aplikacje

Jeszcze większa przejrzystość w dostępie aplikacji do alarmów systemowych

Powrót statystyk czasu włączenia ekranu od ostatniego ładowania

Blokada możliwości instalowania aplikacji korzystających z API Androida 5.1 i starszych - ma to wpłynąć na drastyczne zwiększenie bezpieczeństwa

Łączność satelitarna - system pozwoli na implementację modułów łączności satelitarnej

Adaptacyjny gest wstecz, wraz z podglądem ekranu, do którego będziemy wracać

Klonowanie aplikacji

Możliwość szybkiego wyszukiwania i usuwania tzw. bloatware'u

AKTUALIZACJA 22.11.2022

Android 14 szybciej na Samsungach

Samsung od dłuższego czasu pokazuje, że jest królem aktualizacji systemowych. Wygląda jednak na to, że południowokoreański producent smartfonów nie ma zamiaru spoczywać na laurach. Firma niedawno wyraziła chęć wprowadzenia przyszłorocznych aktualizacji Androida 14 jeszcze szybciej, niż było to w przypadku Androida 13, wraz z jej wysoce konfigurowalnym One UI 5.

Samsung pokonał Google w zakresie wprowadzenia obsługi emoji Unicode 15, a ostatnio pojawił się na budżetowym Galaxy A52, zaledwie kilka dni po tym, jak flagowa seria Galaxy S22 otrzymała tę aktualizację. Firma informuje, że większość pozostałych urządzeń, jak Galaxy A32 i Tab S7, powinna zostać zaktualizowana do końca roku.

Samsung twierdzi, że planuje prześcignąć samego siebie i dostarczać aktualizacje Androida 14 jeszcze szybciej w 2023 roku. Nie dostajemy dużo konkretów na temat tego, jak zamierza to zrobić, ale jest mowa o współpracy z Google i opiniami użytkowników, aby spełnić swoją obietnicę dotyczącą One UI 6. Firma chwali się również, jak szybko jej zespół zdołał wprowadzić publiczną wersję One UI 5 zaraz po wydaniu Androida 13 - znacznie szybciej niż inni producenci, a nawet ona sama na przestrzeni ostatnich lat.

AKTUALIZACJA 12.09.2022

Android 14 będzie lekiem na problemy z zasięgiem

Coraz więcej smartfonów zaczyna otrzymywać możliwość obsługi sieci 5G, lecz wciąż zdarzają się miejsca i sytuacje, w których problem z zasięgiem jest nadal żywy. Dowiedzieliśmy się jednak, że Google pracuje nad rozwiązaniem dla łączności satelitarnej.

Informację tę podał Hiroshi Lockheimer, starszy wiceprezes Google ds. platform i ekosystemów, dlatego możemy być niemal pewni, że prace nad tym rozwiązaniem są jak najbardziej prawdziwe. Co istotne, Android 14 ma już oferować taką możliwość. Ma to być kolejna, realna alternatywa dla LTE i 5G, pozwalająca nam na zachowanie kontaktu ze światem nawet w miejscach, w których wcześniej tego zasięgu nie było.