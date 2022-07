Android 14 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [30.07.2022]

Android 14 to następne wydanie Androida, które pojawi się na rynku w 2023 roku. W niniejszym materiale zbieramy wszystkie informacje, nowości, funkcje, ważne daty oraz informacje dotyczące kompatybilności. Czym zaskoczy nas kolejna wersja popularnego oprogramowania?

Spis treści

Fot. Adrienne Louis Flores / gadgetmatch.com

Firma Google obecnie intensywnie pracuje nad wprowadzeniem aktualizacji systemu Android 13, a nawet udostępniła już ten system w wersji beta dla określonych urządzeń. Stabilna wersja Androida 13 zostanie wydana jeszcze w tym roku. Według ostatnich doniesień, Google jednocześnie pracuje również nad systemem Android 14 i ma już dla niego specjalną nazwę.

Google ma tendencję do nadawania nazw wersjom Androida na podstawie słodyczy i deserów. Ostatnim z nich był Android 9 Pie (placek/ciasto), lecz wraz z Androidem 10, firma wprowadziła nazewnictwo numeryczne. Używanie nazw deserów wciąż jednak jest używane jako nazwy kodowe wewnątrz firmy i stąd wiemy, jak będzie się nazywał Android 14.

Android 14 Upside Down Cake

Android 14 będzie nosił nazwę Upside Down Cake. Nazwa ta pochodzi od ciasta pieczonego "do góry nogami" z dodatkami na dnie naczynia, a następnie ciasto jest odwracane i podawane "prawą stroną do góry". Miło, że Google nadal podtrzymuje tradycję nazw deserów dla wersji Androida.

Ta nazwa Androida 14 może nie brzmieć tak ekscytująco jak poprzednie nazwy kodowe, ale na obronę Google'a powiem, że nie pozostało już zbyt wiele do wyboru. Dla tych, którzy nie wiedzą, Android 10 jest znany jako Quince; Android 11 jest nazywany Red Velvet Cake, Android 12 jest znany jako Snow Cone i Android 13 jest znany jako Tiramisu.

Data wydania

Android 14 może zostać ogłoszony w maju 2023 roku na Google I/O 2023. Jednakże, jego wersja Developer Preview zostanie prawdopodobnie wydana w lutym 2023 roku, a Beta w kwietniu 2023 roku. Stabilna wersja Androida 14 zostanie prawdopodobnie wydana w sierpniu 2023 roku. Wszyscy wiemy, że Androida 14 zobaczymy dopiero w przyszłym roku, ale mówi się, że Google już nad nim pracuje.

Obsługiwane telefony

Wszyscy wiemy, że Google oferuje długoterminowe wsparcie oprogramowania na swoich urządzeniach. Lista telefonów z systemem Android 14 może obejmować zatem: Google Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 4, Pixel 4a 5G, Pixel 4XL, Pixel 5 i Pixel 5XL. Na ten moment nie wiadomo, jakie inne urządzenia również otrzymują ten system.