Android 14 z funkcją, która nawet Google nie wie, jak ma działać

Nowe funkcje, jakie pojawią się wraz z Androidem 14, u wielu wywołują niemałą ekscytację. Emocje te zaczynają się jednak zmieniać o 180 stopni, kiedy samo Google zdaje się nie wiedzieć, w którą stronę ma iść.

Adaptive Charging (ładowanie adaptacyjne) to funkcja, która ma na celu zapobieganie osiągnięcia pełnego naładowania telefonu aż na krótko przed ustawionym alarmem. Niestety osoby, które nie ustawiły alarmu między 3 i 10 rano (lub w ogóle) nie były w stanie skorzystać z Adaptive Charging. To może się jednak wkrótce zmienić.

Jak relacjonuje jeden z redaktorów 9to5google, jego Pixel 7 zaczął powiadamiać, że Adaptive Charging jest włączone i że bateria będzie pełna do 7 rano.

Zobacz również:

Co ciekawe, nie miał on ustawionego alarmu na urządzeniu, co jest aktualnym warunkiem włączenia funkcji opisanej przez Google:

Ważne: Kiedy ładujesz telefon między 21:00 a 4:00 rano z aktywnym alarmem ustawionym na 3-10:00, telefon może korzystać z ładowania adaptacyjnego. Ta funkcja musi być włączona, aby telefon mógł z niej korzystać. Dowiedz się, jak ustawić alarm.

W momencie premiery przełącznik "Ładowanie adaptacyjne" w ustawieniach systemu Pixel zawierał ten podtytuł:

Ładuj stabilnie przez noc, aby zachować długoterminową żywotność baterii. Wykorzystuje alarm do całkowitego naładowania po przebudzeniu.

Dziś podtytuł zawiera jednak nieco inny, a zarazem niejasny fragment:

Przedłuż żywotność baterii poprzez stabilne ładowanie podczas dłuższych okresów ładowania. Aktywowane w oparciu o cykl użytkowania.

To brzmi tak, jakby Adaptive Charging nie wymagało już dłużej zakresu 3-10 rano, aby działać. Na Reddicie pojawił się jednak wątek, w którym jeden z użytkowników podaje, że nadal znalazł żadnych ręcznych ustawień czasu dla tej funkcji.

To nowe podejście może pozwolić Google włączyć Adaptive Charging dla tych, którzy mają różne harmonogramy snu, jak również dla tych, którzy nie korzystają z alarmu na swoich telefonach z serii Pixel. Na ten moment nie wiemy wiele więcej, jak będzie faktyczna przyszłość tej funkcji.

Więcej informacji na temat nowych funkcji, jakie pojawią się w Android 14 znajdziesz w tym artykule. Poinformujemy, jeśli jakiekolwiek oficjalne informacje pojawiają się od strony Google.