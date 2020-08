Android Auto bez Map Google - w końcu zainstalujesz ulubioną nawigację

Google otwiera się na aplikacje do nawigacji firm trzecich. Android Auto nie zmusi Cię już do korzystania z Map Google.

Android Auto oraz Apple CarPlay to systemy łączności smartfonów z nowoczesnymi urządzeniami inforozrywki w samochodach. Oba rozwiązania mają umożliwić przeniesienie naszych ulubionych aplikacji ze smartfona na wyświetlacz auta.

Mapy Google w Android Auto

Android Auto oraz Apple CarPlay po pięciu latach od premiery są już powszechnie dostępne w większości nowych samochodów. Niestety producenci oprogramowania nie są do końca zadowoleni z tych rozwiązań. Ze względu na charakterystykę Android Auto deweloperzy muszą uzyskać szereg zezwoleń oraz potwierdzić zgodność z przepisami, aby ich aplikacja mogła trafić na Android Auto.

Dotychczas jedyną aplikacją do nawigowania w Android Auto były Mapy Google. Teraz wyszukiwarkowy gigant postanowił zmienić wymagania i pozwala na tworzenie zewnętrznych aplikacji do nawigowania. Oznacza to, że producenci oprogramowania mogą przygotowywać swoje wersje programów do nawigacji.

Ze względu na specyfikę Android Auto wszystkie aplikacje dla samochodów mają bardziej rygorystyczne wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę elementów rozpraszających uwagę i zarządzanie interakcją z użytkownikiem.

W tym celu firma Google wydała zestaw wytycznych dla programistów i producentów samochodów, który ma pomóc przy tworzeniu produktów dla systemu Android w samochodach.

Dotychczas z Android Auto kompatybilne były tylko i wyłącznie Mapy Google oraz mniej popularne w Polsce Waze.

Wraz z wprowadzeniem Androida 11 co najmniej osiem nowych aplikacji pojawi się w Android Auto. Jedną z nich będzie nawigacja od TomTom. Właściciele samochodów elektrycznych powinni ucieszyć się z aplikacji wskazującej najbliższe stacje do ładowania.

Wizja Google zakłada, że Android Auto zostanie w przyszłości zastąpiony przez Android Automotive OS - system operacyjny do zarządzania systemami inforozrywki w samochodach.

Źródło: slashgear.com