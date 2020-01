Android Auto nareszcie z wyciszaniem powiadomień!

Google zaktualizowało Android Auto. Rozwiązanie otrzymało kluczową funkcję.

Android Auto z natury projektowane było jako system, który ma być maksymalnie nieskomplikowany, nieangażujący i prosty w obsłudze. Dzięki Android Auto w łatwy sposób możemy przenieść nawigację oraz muzykę ze swojego telefonu na ekran systemu multimedialnego wbudowanego w auto. Dodatkowym bonusem jest oczywiście zestaw głośnomówiący.

Niestety Google podczas projektowania Androida Auto nieco się zagalopowało. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane głównie po to, aby odciążyć kierowcę i nie denerwować go co chwila nowymi komunikatami. Niestety skutek był odwrotny. Do dziś Android Auto nie miało opcji wyciszenia powiadomień w związku z czym każda nowa wiadomość lub nadejście e-maila na telefonie sygnalizowane było przez Android Auto.

Wczoraj wieczorem pierwsi użytkownicy rozwiązania Android Auto za pośrednictwem Reddita poinformowali, że rozwiązanie w końcu otrzymało podstawową funkcję, jaką jest możliwość wyciszania powiadomień. Od teraz po aktywacji odpowiedniej opcji w ustawieniach Android Auto będzie pokazywał nadchodzące powiadomienia na ekranie systemu inforozrywki wbudowanego w samochód, ale nie będzie już zadręczał użytkowników co chwilowymi komunikatami głosowymi, które uniemożliwiały im słuchania muzyki.

Co ciekawe Google nie ustrzegło się błędu związanego z aktywacją nowej opcji. Po uruchomieniu ustawienia brak dźwięku z powiadomień wyskakują one na ekranie systemu inforozrywki w samochodzie i nie znikną, dopóki użytkownik nie przesunie ich ręcznie. Mamy nadzieje, że Google szybko naprawi ten błąd.

