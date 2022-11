Android Auto otrzymuje redesign Materia You! Jest jednak pewien haczyk

NJeśli nie ktoś nie zdążył wcześniej się zapisać, być może nie będzie w stanie posmakować nowej wersji oprogramowania.

Android Auto fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na początku tego roku Google pokazało fantastyczny nowy projekt UI dla Android Auto. Zawiera on wielokolumnowy i adaptacyjny UI, który przynosi ogromne ulepszenia w użyteczności. Obiecano, że aktualizacja zostanie wydana latem 2022 roku. Jednak tak się najwyraźniej nie stało, ale firma w końcu zaczęła ją wprowadzać, choć jest pewien haczyk.

Nowy Android Auto UI zaczął pojawiać się dla osób uruchamiających publiczną wersję beta aplikacji. Ponieważ limit rejestracji beta jest obecnie pełny, nie będziesz mógł zainstalować tej wersji aplikacji, jeśli nie jesteś już na liście publicznej bety. Ponadto Google nie ujawniło, kiedy planuje wydać tę nową wersję Android Auto dla wszystkich innych.

Nowa wersja Android Auto ma adaptacyjny układ UI zawierający wiele kolumn. Projekt UI jest czystszy, bogatszy i łatwiejszy w użyciu. Dostosowuje się też do wszystkich typów ekranów. Przybliża również mapy do kierowcy, aby zapewnić lepszą dostępność w zależności od modelu samochodu. Karta odtwarzania multimediów kurczy się lub rośnie dynamicznie i ma nowszy wygląd. Jest też opcja otwierania map w widoku pełnoekranowym. Dock aplikacji jest teraz trwały i oferuje łatwiejszy sposób przełączania się między aplikacjami, podobny do paska zadań Androida 12L.

Cały UI używa teraz nowego języka projektowania Google Material You. Ikony statusu i powiadomienia są teraz zgrupowane w jednym miejscu i można do nich przejść, stukając w obszar zegara. Dostęp do muzyki i rekomendacji medialnych od Asystenta Google można uzyskać za pomocą jednego machnięcia.

Masz samochód i starszy smartfon z Androidem? No to ja mam dla ciebie przykrą wiadomość

Kiedy Android Auto został wydany w 2015 roku, był dostępny na wszystkich smartfonach działających na systemie Android 5.0 (i wyżej). Kilka miesięcy później Google podbił minimalny wymóg OS dla uruchomienia Android Auto do Androida 6.0 (i wyżej). Na początku tego roku, firma zmieniła podstawowy wymóg dla telefonu do obsługi Android Auto do Android 8.0 (i powyżej). Cóż, Google zaczęło teraz egzekwować swoją najnowszą politykę, zatrzymując starsze telefony przed dostępem do Android Auto.

W ciągu ostatnich kilku tygodni, osoby pracujące z Android Auto w wersji 7.0 do 7.7 na swoich smartfonach zauważają wyskakujące okienko w aplikacji z prośbą o aktualizację aplikacji, aby mogli korzystać z funkcji. Jednak osoby ze smartfonami działającymi na systemie operacyjnym Android, który jest starszy niż Android 8.0, nie mogą zaktualizować aplikacji, ponieważ Android Auto 7.4 jest ostatnią wersją aplikacji, która jest kompatybilna z telefonami działającymi na wersji systemu operacyjnego, która jest starsza niż 8.0.

Nie mogą więc ani uzyskać dostępu do aplikacji, ani zaktualizować jej do nowej wersji. Zasadniczo, są oni całkowicie odcięci od korzystania z Android Auto. Innymi słowy, smartfony działające na wersji Androida, która jest starsza niż Android 8.0, nie będą już mogły uzyskać dostępu do Android Auto. To powiedziawszy, nie będzie to problem dla większości ludzi, ponieważ Android 7.0 i wcześniejsze wydania systemu operacyjnego stanowią tylko 15% wszystkich smartfonów z Androidem od maja 2022 roku. Jeśli jesteś użytkownikiem Android Auto, upewnij się, że Twój telefon działa pod kontrolą systemu Android 8.0 (lub nowszego).

Tymczasem Google pracuje nad projektem "Coolwalk" dla Android Auto, który jest znaczącym przeprojektowaniem platformy i ma się pojawić już wkrótce.

AKTUALIZACJA 29.11.2022

Android Auto w końcu dostaje design Material You

W końcu redesign Material You dociera do aplikacji Android Auto. Nowe ustawienia projektu są już dostępne wraz z najnowszą betą Android Auto v8.6. Jak podaje jednak Google, nowy redesign Android Auto Material You nie jest szeroko dostępny. Co więcej, niewielu będzie mogło zobaczyć zmiany, ponieważ kanał beta jest obecnie pełny.

Widać duże, przewijane nagłówki i okrągły przycisk dla opcji "Connect A Car". Są nowe przełączniki, które są częścią Material Design 3, a także posiada nowy tryb ciemny. Zauważyć można również, że stary obraz nagłówka zniknął, a menu ustawień jest teraz bardziej przejrzyste. Ogólnie rzecz biorąc, nowy projekt zapewnia bardziej nowoczesne doświadczenie, podobne do tego, co inne aplikacje Google oferują swoim użytkownikom. Wszystkie opcje są dobrze zorganizowane i pogrupowane razem, aby ułatwić nawigację.

Zmiany zostały po raz pierwszy zgłoszone w Android Auto beta v8.5, ale teraz są w pełni funkcjonalne w v8.6 beta. Sugeruje to, że mogą pojawić się w kolejnej stabilnej aktualizacji, ale nie ma żadnego potwierdzenia na ten temat. Miło widzieć, że Google, w końcu, zwróciło uwagę na aplikację Android Auto, która miała z grubsza ten sam design od 2020 roku.