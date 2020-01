Android Auto pobrano już ponad 100 milionów razy!

Google ma powody do świętowania. Aplikacja Android Auto bije kolejne rekordy popularności.

Android Auto to jedno z dwóch dostępnych na rynku rozwiązań, które pozwalają w łatwy sposób podłączyć smartfona do systemu inforozrywki w samochodzie. Dzięki aplikacji możemy w łatwy sposób zarządzać swoim telefonem komórkowym z poziomu systemu multimedialnego samochodu, a to wszystko przy wykorzystaniu prostego, intuicyjnego i nieangażującego interfejsu użytkownika.

Źródło: volkswagen.com

Najnowsze wiadomości donoszą, że aplikacja Android Auto została pobrana już ponad 100 milionów razy. Dodatkowo opinie użytkowników o Androida Auto są w dużej mierze bardzo pozytywne. Sklep Play informuje, że aplikacja posiada ocenę 4 w pięciostopniowej w skali. Łącznie zgromadzono ponad 800 tysięcy ocen i recenzji.

Co ważne Android Auto pomimo, iż jest dostępny w znacznej liczbie modeli samochodów w naszym kraju to według Google rozwiązanie to nie jest oficjalnie dostępne w Polsce. Aby skorzystać z Android Auto nad Wisłą należy pobrać aplikację Android Auto na smartfon z Androidem przy wykorzystaniu VPN lub z nieznanych źródeł. Część producentów dostarcza instalatory na pendrive'ach wraz z nowymi samochodami.

W związku z tym, że Android Auto nie jest oficjalnie dostępny na całym świecie liczba pobrań jest nieco zaniżona.

W przyszłości popularność aplikacji Android Auto będzie stopniowo maleć. Wszystko za sprawą samego Google. System Android w wersji 10 oraz nowszych posiada wbudowane komponenty do obsługi Android Auto.

Źródło: gsmarena.com