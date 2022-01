Android Auto vs Android Automotive - czym się różnią?

Android Auto i Android Automotive mają podobne nazwy, ale służą do zupełnie czego innego. Czym zatem jest Android Auto i Android Automotive? Przedstawiamy najważniejsze różnice obu rozwiązań.

Google od 2015 roku rozwija Android Auto - rozwiązanie pozwalające na łączność telefonów z Androidem z kompatybilnymi systemami inforozrywki w samochodach. W 2021 roku na rynku było już ponad 100 milionów samochodów kompatybilnych z technologią Android Auto. Mowa głównie o nowych pojazdach wyprodukowanych po 2015 roku, ale także starszych autach doposażonych w specjalne moduły lub nowe radia z obsługą Android Auto.

Android Auto w Dacii Sandero

Wyszukiwarkowy gigant cały czas rozwija Androida Auto, ale swoimi myślami wybiega już daleko wprzód i zaprezentował zupełnie nowe rozwiązanie - Android Automotive. Pomimo podobnych nazw Android Auto i Android Automotive to zupełnie inne usługi, które różnią się funkcjonalnościami oraz wymaganiami technicznymi. W dzisiejszym materiale wyjaśniamy najważniejsze różnice pomiędzy Android Auto, a Android Automotive.

Android Auto - funkcje Twojego smartfona na ekranie Twojego samochodu

Android Auto to tak naprawdę nic innego jak specjalnie zaprojektowana nakładka graficzna, która wyświetlana jest na ekranie systemu inforozrywki w samochodzie. W telegraficznym skrócie Android Auto wbudowany jest w telefon. Za dostępność wszystkich funkcji, prędkość działania oraz łączność z siecią odpowiada telefon. Samochód udostępnia Android Auto jedynie wyświetlacz systemu inforozrywki oraz możliwość odtwarzania multimediów. W niektórych przypadkach integracja jest nieco głębsza i pozwala na wyświetlanie wskazówek z nawigacji lub informacji o odtwarzanych utworach na wirtualnych zegarach lub ekranie Head UP (HUD).

Android Auto

Android Auto jest aktualizowane po stronie telefonu. Oznacza to, że po zaktualizowaniu Android Auto mamy dostęp do nowych funkcji. Ograniczeniami samochodu jest jedynie stopień integracji z poszczególnymi elementami, specyfikacja techniczna wyświetlacza (rozdzielczość, obecność warstwy dotykowej) oraz rodzaj połączenia (przewodowe lub bezprzewodowe).

Android Auto

W praktyce Android Auto pozwala wyświetlać treści z naszego telefonu na większym ekranie samochodu. Dodatkowo interfejs przygotowany jest do obsługi głosowej oraz podczas jazdy. Oznacza to, że otrzymujemy większe przyciski oraz zwiększoną czytelność poszczególnych elementów systemu operacyjnego.

Sposób integracji Android Auto z systemami pokładowymi samochodu nie pozwala na zmianę ustawień auta, klimatyzacji lub innych usług powiązanych np. systemu ostrzegania przed zmianą pasa ruchu czy kamer cofania.

Android Automotive - kompleksowy system operacyjny dla Twojego auta oparty na Androidzie

Android Automotive to zupełnie inne rozwiązanie. Mówimy tu nie o nakładce graficznej, która jest jedynie wyświetlana na ekranie samochodu, a kompleksowym systemie operacyjnym zarządzającym wszystkimi elementami pokładowymi naszego samochodu.

W rzeczywistości Android Automotive jest wbudowany w jednostkę sterującą samochodu i odpowiada za działanie systemu infororzrywki, wirtualnych zegarów, systemu klimatyzacji oraz wyświetlacza Head Up (HUD).

Wirtualne zegary

Do działania tego rozwiązania nie potrzebujemy telefonu komórkowego z Androidem. Oczywiście Android Automotive łączy się poprzez Bluetooth z telefonami, aby uzyskać dostęp do telefonu oraz wiadomości. Samochody z Android Automotive posiadają jednak własny modem, który może być wykorzystany np. do zdalnego uruchomienia ogrzewania.

System operacyjny Android Automotive pozwala na korzystanie z wszystkich funkcji Androida Auto. Dodatkowo możemy korzystać z Asystenta Google do obsługi elementów pokładowych np. klimatyzacji.

Idealnym przykładem różnicy pomiędzy Androidem Auto, a Androidem Automotive są Mapy Google. W obu systemach są one podstawową aplikacją do nawigacji. W Android Automotive ze względu na dostępność do wszystkich danych o pojeździe Mapy Google podczas planowania trasy uwzględniają nasz zasięg, poziom naładowania baterii lub zatankowania pojazdu oraz średnie zużycie energii w celu obliczenia optymalnej trasy. Sama aplikacja wygląda niemalże identycznie, ale jej funkcje w zależności od rozwiązania znacząco się od siebie różnią.

Wyświetlacz Head UP

Android Automotive to kompleksowy system operacyjny powiązany z kontem Google, które wykorzystywane jest do synchronizacji danych. Dzięki temu rozwiązaniu możemy traktować samochód jako kolejne urządzenie elektroniczne, które jest stale połączone z siecią.

Android Automotive

Android Auto pozostanie z nami jeszcze przez wiele lat

Ze względu na charakterystykę Androida Automotive do jego działania potrzebny jest zupełnie nowy samochód. W rozwiązanie tego typu nie da się doposażyć dowolnego pojazdu. Rozbudowane funkcje wymagają budowania auta w oparciu o Android Automotive od samego początku.

Aktualnie na rynku znajdziemy zaledwie kilka modeli aut wyposażonych w Androida Automotive. Liczba ta będzie się stale zwiększać w kolejnych latach, ale do tego czasu to Android Auto pozostanie rynkowym standardem pozwalającym na szybką łączność telefonu z samochodem.

Dodatkowo ze względu na wysokie koszty implementacji Android Automotive rozwiązanie to początkowo trafiać będzie jedynie do drogich aut klasy premium.

Tanie auta nadal będą miały Androida Auto

Google deklaruje, że w ciągu najbliższych lat będzie równolegle rozwijać Android Auto oraz Android Automotive. Oba rozwiązania otrzymywać będzie nowe funkcje i poprawki zabezpieczeń.

Android Automotive finalnie zastąpi Android Auto

Google wraz z partnerem technologicznym - firmą Qualcomm oraz Volvo, które jako pierwsze wdrożyło Android Automotive w swoich pojazdach, zamierza uczynić z Androida Automotive rynkowy standard. Wszystkie te firmy chcą, aby większość pojazdów popularnych marek działała pod kontrolą tego samego systemu operacyjnego z dodatkowymi nakładkami graficznymi pozwalającymi na dodawanie specjalnych funkcji przez producentów.