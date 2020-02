Android Auto w końcu z informacjami o ograniczeniach prędkości!

Google zabrało się za dalsze udoskonalanie Android Auto. Po powiadomieniach z telefonu nadszedł czas na ograniczenia prędkości.

System Android Auto na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy uzyskał ogrom nowych funkcji i zaktualizowany interfejs. Google na poważnie zabrało się za własny system połączenia smartfona z systemem inforozrywki wbudowanym w samochód. Wraz z wydaniem Android Auto 5.0 zmieniono interfejs użytkownika. Po pewnym czasie pojawiły się ulepszone opcje zarządzania powiadomieniami wyświetlanymi za pośrednictwem Android Auto, a teraz użytkownicy tego rozwiązania otrzymują kolejną bardzo ważną funkcję.

W tym przypadku po raz kolejny chciałoby się rzec nareszcie. Google pozwoli kierowcom na bezpieczniejszą jazdę, a Android Auto właśnie zaczął wyświetlać powiadomienia na temat ograniczeń prędkości podczas korzystania z nawigacji w Mapach Google. Rozwiązanie to pozwoli kierowcom na lepsze dostosowanie prędkości auta do warunków.

Google od dłuższego już czasu pokazuje powiadomienia dotyczące ograniczeń prędkości w mobilnej wersji aplikacji Mapy Google zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS. Nie wiemy dlaczego, ale do tej pory rozwiązanie to nie działało w Android Auto. Wielokrotnie nas to zastanawiało tak samo, jak oficjalny brak dostępu aplikacji Android Auto w polskim Google Play Store.

Wygląda na to, że Google przemyślało sprawę i powoli zaczyna uruchamiać wyświetlanie ograniczeń prędkości w Android Auto.

Przypominamy, że w mobilnej wersji Map Google, gdy uruchomiona jest nawigacji w trybie samochodu w lewym dolnym rogu pojawia się mała ikonka wskazująca na ograniczenie prędkości, jakie występuje na danym obszarze. Użytkownicy Reddita informują, że rozwiązanie to zostało w końcu przeniesione do Android Auto.

W chwili obecnej opcja dostępna jest między innymi w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a kolejni użytkownicy donoszą, że opcja pojawiła się na ich smartfonach podłączonych do samochodu.

Należy pamiętać, że ograniczenia prędkości wyświetlane w Mapach Google nie zawsze są aktualne. W przypadku remontów lub robot drogowych po wypadku mogą one nie uwzględniać tymczasowych ograniczeń.

