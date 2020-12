Android Emoji Kitchen pozwoli na tworzenie emotikonek

Firma Google udostępni aktualizację, która umożliwi miksowanie ikonek emoji. Jak to działa i kiedy nowa funkcja będzie dostępna?

Android Emoji Kitchen zostało zaprezentowane w lutym tego roku. Nowa funkcja miała umożliwić łączenie różnych elementów emoji w jedno tworząc niepowtarzalną ikonkę. Najnowsza aktualizacja rozszerzyła te możliwości udostępniając tysiące wariantów nowych emotikonek!

Działa to w taki sposób, że łącząc dwie pozornie różne emotki tworzymy jedną, unikatową, która wcześniej nie była dostępna. Firma Google jako przykład podała ikonkę ziemi połączoną z postacią w masce, co dało opcję planety z maseczką. Według przedstawicieli firmy opcji miksowania jest ponad 14 tysięcy, co daje szerokie pole do eksperymentowania.

Aktualizacja początkowo była udostępniona użytkownikom klawiatury Gboard wersji beta w październiku. Już teraz firma Google potwierdziła, że będzie ona dostępna dla wszystkich w najbliższych tygodniach. Niestety, dokładnej daty nie podano. Dodatkowo nowa funkcja będzie dostępna tylko dla urządzeń z systemem Android 6 lub nowszym, co oznacza, że użytkownicy systemu iOS zostaną pominięci.

Zobacz również: Microsoft zakończył prace nad Windows 10X