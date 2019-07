Android Q: Aparat Google z trybem nocnym w głównym menu

Android Q doczekał się bety oznaczonej numerem 5. Jedną z pierwszych rzeczy, którą można w niej zauważyć, jest przeniesienie trybu nocnego aparatu do głównego menu.

Jak dotąd tryb nocny był ukryty w zakładce "Więcej", obecnie wskoczył do głównego interfejsu aplikacji Aparat Google - w miejsce panoramy. Funkcja ta pojawiła się kilka tygodni po premierze Pixel 3 i była ekskluzywna dla całej serii, jednak zainteresowanie było tak duże, że pojawiły się nieoficjalne modyfikacje aparatów innych producentów, aby mogły również korzystać z tego trybu. Umieszczenie jej w systemie Android Q jako domyślnej funkcji aparatu świadczy o tym, że wszyscy posiadacze systemu - nie tylko smartfonów Google - będą mogli z niej korzystać. A dlaczego to takie ważne? Otóż tryb nocny (oryg. Night Sight ) wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby wykonywać wyraźne zdjęcia po zmroku i w warunkach, gdzie oświetlenie jest nieduże. Jak do tej pory aparaty systemu Android średnio radzą sobie z tym zadaniem - dlatego Huawei tak mocno podkreślało możliwość wykonywania zdjęć nocnych w P30 Pro.

W Google Camera 6.3 usunięto balans bieli oraz temperaturę kolorów - użytkownicy praktycznie z nich nie korzystali. Zostały natomiast usprawnione mechanizmy SI, odpowiedzialne za jakość fotografii i automatycznie dopasowujące najlepsze ustawienia do warunków wykonywania zdjęcia. Przy wykonywaniu selfie lampa błyskowa ma działać słabiej, w trybie nazwanym "Iluminacją", co powinno wpłynąć znacząco na jakość każdego zdjęcia. Aktualnie w Play Store dostępna jest wersja 6.2 - edycja 6.3 znajduje się wyłącznie w wydaniu Android Q beta 5, jednak niektórym użytkownikom udało się ją wyciągnąć i pojawiła się w paru miejscach w sieci. Wg osób, które ją pobrały i zainstalowały, Google Camera 6.3 działa bezproblemowo pod Android 9 Pie.

Ponieważ jest to nieoficjalne, odradzamy pobierania na własną rękę. Aktualną wersję aplikacji Aparat Google można pobrać tutaj.