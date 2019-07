Android Q dopiero w drodze, ale EMUI 10 gotowe!

No i proszę - Huawei wyprzedza Google. Chociaż do oficjalnej prezentacji Androida Q jest jeszcze co najmniej kilka miesięcy, chiński producent już przygotował dostosowaną do niego nakładkę. W sierpniu będzie całkowicie gotowa do działania.

Na początku tygodnia ukazała się wersja Android Q Beta 5. Korzystają z niej nie tylko ochotnicy z całego świata, ale przede wszystkim producenci sprzętu działającego pod kontrolą systemu Android, w tym oczywiście także Huawei. I jak zapowiada chiński producent, stabilna wersja nakładki EMUI będzie dostępna w przyszłym miesiącu. Oczywiście zostanie oznaczona zgodnie z numeracją systemów Android, czyli numerem 10 (zobacz "System Android - historia od wersji 1 do Q"). Po raz pierwszy publiczny pokaz EMUI 10 odbędzie się 9 sierpnia podczas konferencji Huawei Developers. Prezentacja widnieje w programie jako "Połączenie ze światem przyszłości - publikacja Huawei EMUI 10.0". Tymczasem Android Q nie pojawi się szybciej, niż pod koniec jesieni. Ostatnia wersja bety ma być oznaczona numerem 6, jesteśmy więc już na finiszu prac nad nowa wersją systemu. Dlatego można przypuszczać, że nakładka Huawei będzie wykonana na bazie wersji beta, nie finalnej - co może prowadzić do problemów w trakcie użytkowania. Z drugiej strony producent jest bardzo pewny swego, więc kto wie?