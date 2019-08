Android Q - finalna wersja beta gotowa!

Na blogu Android Developers ogłoszono wypuszczenie szóstej, finalnej wersji beta najnowszego systemu z rodziny Android.

Czego można się spodziewać po nowym Androidzie? Informacje o tym zebraliśmy w artykule "Android Q - Data premiery, Nazwa, Nowe Funkcje." Jak pisze samo Google, deweloperzy mogą testować na wersji beta 6 swoje aplikacje, które wejdą do finalnej edycji Android Q - co oznacza, że system jest już dopracowany, a teraz tylko wprowadzane będą ostatnie poprawki. To z kolei świadczy o tym, że do premiery pełnej wersji pozostało już niewiele czasu. Jeśli ktoś zainstalował poprzednią wersję beta, może spodziewać się automatycznej aktualizacji do edycji 6. Już dziś mogą z niej korzystać użytkownicy flagowego telefonu Google, czyli Pixel.

Ze wzmianek na temat możliwości nowego buildu można się dowiedzieć, że wprowadzono pewne poprawki do obsługi systemu gestami oraz dodano możliwość ustawiania czułości dotyku, pojawiły się większe możliwości interakcji z powiadomieniami, usprawniono mechanizmy biometryczne, a także zaktualizowano kodeki pod kątem wysokiej jakości obrazu i wsparcia dla HDR10+. Uwaga - system jest zoptymalizowany pod składane smartfony, które mają dopiero zadebiutować na rynku. Deweloperzy otrzymali API 29 SDK.