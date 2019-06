Android Q pojawi się na telefonach Huawei - pełna lista modeli

10 maja wersję beta dostał model Huawei Mate 20 Pro. Potem wybuchła afera z cofnięciem licencji przez Google, a samo Huawei zaczęło działać nad swoim własnym systemem. Ale wczoraj na blogu brytyjskiego oddziału firmy pojawił się wpis, w którym ogłoszono, że Android Q pojawi się wkrótce na szesnastu modelach producenta. Będą to:

P30 Pro

P30

Mate 20

Mate 20 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart+ 2019

P smart Z

Mate 20 X

Mate 20 X (5G)

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 10

Mate 10

Ponadto na blogu napisano, że wszystkie urządzenia działające pod systemami Android będą otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa. Jednak co do samego systemu - Huawei nie gwarantuje tego na 100%, ale pisze, że użytkownicy "otrzymają dostęp do aktualizacji", więc być może będzie ona dokonana jakąś drogą okrężną. Jaką? To już tylko Huawei wie...