Android Q w wersji beta dostępny dla One Note 7

Lubisz ryzyko i masz OnePlus 7 lub OnePlus 7 Pro? Spróbuj zatem wersji beta najnowszego systemu Android. Ale...

Wersja beta Android Q nie jest polecana wszystkim użytkownikom OnePlus 7 i OnePlus 7 Pro. Na oficjalnym blogu producenta pojawiła się informacja, że powinni z niej skorzystać przede wszystkim deweloperzy oraz użytkownicy mający ochotę na ryzykowne testy. Ta edycja systemu może być wypełniona bugami oraz mieć problemy ze stabilnością. Już znane problemy to m.in. brak możliwości uruchomienia trybu Ambient wyświetlacza, nie można wysłać SMS-ów przy włączonym Voice over LTE, nie działa nawigacja gestami, tryb odzyskiwania, nie ma także gwarancji poprawnej pracy żadnej aplikacji. Mówiąc bardziej obrazowo - edycja beta może okazać się "polem minowym" - nigdy nie wiadomo, co i gdzie "strzeli".

Jeśli pomimo tego chcesz spróbować, możesz pobrać spakowany ROM z dwóch miejsc:

Po pobraniu rozpakuj archiwum, wejdź w ustawienia systemu, a tam do sekcji aktualizacji, kliknij ikonkę w prawym, górnym rogu i wybierz aktualizację ze źrodla lokalnego. Wybierz rozpakowany ROM i uruchom. Po zakończeniu procesu zrestartuj smartfona. Powinien uruchomić się w trybie odzyskiwania, aby można było ustalić format daty. Po wykonaniu tej czynności potrzebny jest kolejny restart i gotowe. Aby przeprowadzić aktualizację systemu do wersji beta Android Q, musisz mieć co najmniej 3GB miejsca oraz minimum 30% naładowanej baterii.

Jeśli zdecydujesz się na test i dojdziesz do wniosku, że to jednak nie dla Ciebie, możesz wrócić do Android Pie, pobierając ROM i wykonując czynności jak powyżej:

A co zmienia Q w stosunku do poprzednich wersji? Zobacz historię systemów Android!