Android Q - wszystko, co wiemy o nowym systemie

Android Q ma być dostępny już w 2019 roku, a tutaj zbieramy wszystkie znane fakty, plotki oraz przecieki. Co przyniesie światu Android 10?

Chociaż Android 9, czyli Android Pie, jest dopiero rozprowadzany, Google już dysponuje jego następcą. Android 10 - nazywany obecnie Android Q - został wspomniany po raz pierwszy podczas Android Developer Summit w 2018 roku.

Android Q - funkcje

Pierwsze, co dowiedzieliśmy się na jego temat, to informacja o tym, że będzie obsługiwać screen continuity, czyli nieprzerwane działanie aktywnych aplikacji podczas składania i rozkładania smartfona. Ponieważ już wcześniej krążyły plotki, pogłoski i przecieki o tym, że producenci ostro idą w kierunku rozkładanych urządzeń i pierwsze pojawią się w 2019 roku, nie było to dla nikogo zaskoczeniem. Związaną z rozkładaniem, nową funkcją jest multi-resume, czyli obsługa dwóch pracujących równocześnie aplikacji w niezależnych okienkach na wyświetlaczu - a Galaxy Fold obsługuje nawet trzy! Nowy Android będzie także wyświetlał ostrzeżenia w sytuacji, gdy użytkownik będzie chciał zainstalować na nim aplikacje napisane pod wcześniejsze wersje systemu.

To wiemy na pewno, a teraz plotki/przecieki. XDA-Developers podaje, że w Android Q zniknie przycisk "Wstecz", zastąpiony przez nowy, samotny przycisk główny (Home). Byłaby to duża zmiana w stosunku do poprzednich wersji systemu i raczej nie do końca w to wierzmy. Z tego samego źródła pochodzą zrzuty ekranu z wersji deweloperskiej Q, która została uruchomiona na smartfonie Google Pixel 3 XL. Widzimy na nim tryb ciemny, który ma nie tylko wpływać pozytywnie na redukcję zmęczenia wzroku użytkownika, ale także w zauważalny sposób zmniejszać zużycie baterii. Będą go wspierać wszystkie preinstalowane aplikacje.

Android Police przekazało z kolei, że ulepszony zostanie RCS (Rich Communication Services), co ma otworzyć platformę dla aplikacji firm trzecich i pozwolić na znaczne wzbogacenie codziennej komunikacji. Ma także zostać wprowadzona funkcja umożliwiająca użytkownikowi sprawdzenie, do jakich konkretnie danych chce dostępu każda aplikacja w trakcie jej użytkowania.

Android Q - kiedy premiera?

W poprzednich latach nowy Android był ogłaszany na Develope Previer w marcu, a publiczna beta udostępniana na odbywającym się na przełomie wiosny i lata Google I/O (zazwyczaj maj/czerwiec), zaś debiut pełnej wersji następował sierpniu. System trafiał najpierw na smartfony Pixel i Android One, a następnie był przekazywany producentom i w przeciągu kilku miesięcy słany do użytkowników. Prawdopodobnie to nie ulegnie zmianie, choć... Podczas Android Developer Summit Google zapowiedziało, że Developer Preview może zostać wypuszczony jako Generic Source Image, czyli obraz, który można ręcznie zainstalować w urządzeniach Pixel. Ale nie będzie to dostępne dla większości smartfonów.

Dane na 28 X 2018

Trzeba też dodać, że system aktualizacji systemu operacyjnego był zawsze przedmiotem krytyki, a wielu użytkowników wciąż używa starszych wersji systemu - w tym Android 2.3.3! - więc kto i kiedy dokładnie dostanie nową edycję - nie wiadomo.

Android Q - jaka będzie finalna nazwa?

Google zazwyczaj nadaje nazwę systemowi od nazwy deseru lub słodyczy. Co ciekawe - robi to w kolejności alfabetycznej. Dlatego jak dotąd mieliśmy:

Android Donut (v1.6)

Android Eclair (v2.0)

Android Froyo (v2.2)

Android Gingerbread (v2.3)

Android Honeycomb (v3.0)

Android Ice Cream Sandwich (v4.0)

Android Jelly Bean (v4.1)

Android KitKat (v4.4)

Android Lollipop (v5.0)

Android Marshmallow (v6.0)

Android Nougat (v7.0)

Android Oreo (v8.0)

Android Pie (v9.0)

Aby przewidzieć nazwę "dziesiątki", trzeba znać dość specjalistyczne określenia słodyczy i deserów w języku angielskim. A że następne w kolejności jest Q, może być to Quality Street (popularne w UK cukierki), Queen of Puddings (w skrócie Android Queen, co brzmiałoby całkiem ciekawe), a także Quindim, Quesito, Queijadas i Qottab. W sumie te ostatnie brzmią dość... nieciekawie, więc być może Google zmieni zwyczaje i nada nowemu Androidowi całkowicie zaskakującą, łamiącą dotychczasowy zwyczaj, nazwę.