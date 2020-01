Android R, czyli Android 11, wypatrzony na smartfonie Pixel

Android 10 dopiero się upowszechnia, a jego następca już działa na jednym telefonie.

Dzisiaj w serwisie Geekbench pokazały się wyniki testu smartfona Google Pixel 4. Uzyskał on 712 punktów w teście jednego rdzenia i 2181 w teście wielu. Nie byłoby jednak to nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że urządzenie posługiwało się systemem Android R, czyli Androidem numer 11. Potwierdza to, że prace nad tym systemem są już prowadzone - ostatnia plotka na ten temat mówiła o próbach obejścia ograniczenia wielkości plików, wynoszącego 4GB. Niestety, nie wiemy, czy udało się tego dokonać. R w nazwie Androida to oczywiście następca Q, czyli Androida 10. Jak pamiętamy internetowy gigant przestał używać nazwy słodkości po dotarciu od P - dlatego ostatni Android z nawą to Android 9 Pie.

Samo urządzenia ma solidne podzespoły - specyfikacja procesora sugeruje, że jest to Snapdragon 855 z 6GB RAM. Może być także tak, że testowane urządzenie to Google Pixel 4a lub Pixel 4A XL. Jakby nie było, jest to pierwszy dowód na istnienie choćby deweloperskiej wersji systemu. A same wyniki wskazują na to, że mamy do czynienia z urządzeniem budżetowym - Samsung A31 w tych samych testach zyskał 348 i 1214 punktów, a Realme 5i - 314 punktów przy jednym rdzeniu oraz 1389 punktów przy wielu.