Android TV z aktualizacją do Androida 10

Android TV został właśnie zaktualizowany. Producenci mogą produkować urządzenia z Androidem 10 na pokładzie.

Po dłuższym czasie aktualizacji do Androida 10 doczekał się system Android TV, który jest wariacją zielonego robota przeznaczoną, jak sama nazwa wskazuje na telewizory.

Najnowsza aktualizacja wprowadza nie tylko nowy system Android 10, ale także poprawki w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności. Co ciekawe po dłuższym czasie platforma Android 10 staje się kompatybilna z rozwiązaniem Project Treble, które zapewnia szybsze i łatwiejsze wprowadzanie poprawek zabezpieczeń, co ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa całej platformy. Razem z Project Treble w Android TV pojawia się także szyfrowanie w standardzie TLS 1.3.

Nowością będzie także wsparcie dla Project Mainline za pośrednictwem oryginalnego sklepu Google Play Store. Oznacza to, że producenci mogą aktualizować swoje aplikacje bezpośrednio ze sklepu. Nie trzeba już wydawać specjalnych aktualizacji całego oprogramowania, aby zaktualizować jedną z aplikacji. Również to rozwiazanie dostępne jest już od dłuższego czasu w systemie Android.

Aktualizacja Androida TV do systemu Android 10 to także wprowadzenie nowego API 29, z którego ucieszyć się powinni programiści. Google przy okazji wprowadzenia platformy Android TV opartej o Androida 10 wspomniało także o nowym urządzeniu ADT-3 przygotowanym specjalnie dla programistów. Nowe urządzenie referencyjne używane będzie do testowania najnowszego systemu Android TV, a także aplikacji pisanych dla tej platformy.

Źródło: 91mobiles..com

Przypominamy, że obecnie urządzeniem referencyjnym jest platforma ADT-3, która zadebiutowała wraz z systemem Android 9.0 Pie. Pierwsza referencyjna platforma ADT pojawiła się wraz z premierą systemu Android TV.

Urządzenie ADT-3 to przystawka do telewizora, której sercem jest czterordzeniowy procesor Cortex A53. Procesor wspierany jest przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM w standardzie DDR3. ADT-3 wspiera rozdzielczość 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę i jest wyposażony w port HDMI 2.1.

Sprzęt jest certyfikowany i pozwala uruchamiać wszystkie aplikacje na Android TV, które znajdują się obecnie w Google Play Store.

ADT-3 to sprzęt przeznaczony dla programistów do testowania aplikacji oraz sprawdzania kompatybilności z telewizorami wyposażonymi w system Android TV. Google oficjalnie powiedziało, że przystawka dostępna będzie jedynie dla programistów. Data premiery nie została jeszcze podana.

Android 10 na platformę Android TV w przeciwieństwie do poprzedniej aktualizacji wprowadzającej Androida 9.0 Pie nie przynosi zbyt wielu nowości. Google skupiło się na poprawkach zabezpieczeń i zwiększeniu wydajności, na którą narzeka przeważająca część użytkowników Android TV.

Źródło: 91mobiles.com