Android TV zyskuje konkurenta. webOS już nie tylko na telewizorach od LG

webOS to jeden z najlepszych systemów Smart TV. Oprogramowanie rozwijane przez LG wkrótce trafi do telewizorów firm trzecich. Czy Android TV powinien się bać? I tak i nie. Sprawdź, dlaczego.

Historia webOS jest niezwykle ciekawa i niespotykana. Oprogramowanie to zostało porzucone przez firmę HP, która przez krótki okres czasu instalowała webOS na smartfonach i tabletach produkowanych przez Palm.

System operacyjny webOS

LG wykupiło prawa do webOS w 2013 roku i przystosowało go do działania na telewizorach. webOS zyskał także inteligentnego asystenta głosowego oraz funkcje współpracujące ze sztuczną inteligencją.

LG potwierdziło właśnie, że udostępnia system operacyjny webOS innym producentom telewizorów. Na początku mowa o mało znaczących markach takich, jak RCA, Ayonz czy Konka, które nie są znane polskim konsumentom. W niedługim okresie czasu dołączy do nich Blaupunkt, który sprzedaje obecnie tanie telewizory również w naszym kraju.

System operacyjny webOS dostępny będzie dla każdego producenta telewizorów, który kupuje matryce produkcji LG Display. Informacja została przekazana przez prezesa LG Home Entertainment Park.

webOS to ciekawy konkurent dla Androida TV. Oprogramowanie jest niesamowicie intuicyjne, szybkie i przemyślane. Obecnie nie wiemy, czy razem z webOS udostępniona zostanie licencja na pilota Magic, który zamienia się w myszkę. Element ten dodatkowo zwiększa atrakcyjność systemu webOS.

Z webOS na większej ilości telewizorów ucieszą się z pewnością posiadacze sprzętu firmy Apple. Oprogramowanie jest bowiem kompatybilne z AirPlay 2 oraz HomeKit. Posiadacze smartfonów z Androidem prawdopodobnie chętniej sięgną po Androida TV ze względu na wbudowanego Chromecasta, którego nie znajdziemy w webOS.

Portal The Verge poinformował, że LG udostępni partnerom webOS w wersji 5.0. W chwili obecnej trwają już pracę nad udostępnieniem webOS 6.0. Nowe oprogramowanie ma być największą aktualizacją webOS od 2014 roku.

Źródło: Engadget.com