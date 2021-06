Android będzie miał własną sieć Find My jak iPhony.

Google może stworzyć podobną do Apple sieć telefonów z Androidem, która pomoże znaleźć zgubione lub skradzione urządzenia.

źródło: ingo joseph, pexels.com

XDA Developers odszyfrowali niektóre ciągi w najnowszej wersji Usług Google Play w kanale beta. Pojawiła się tam funkcja Find My Device Network, dzięki której każdy użytkownik telefonu z Androidem będzie mógł pomóc innym użytkownikom tego systemu znaleźć ich urządzenia. Co prawda użytkownicy mogą już korzystać z aplikacji o nazwie Find My Device (Znajdź moje urządzenie), dostępnej w Sklepie Google Play. Jednak lokalizuje ona tylko urządzenia zalogowane na konto Google. Z pewnością taka sieć przyniosłaby większe korzyści. Już ponad trzy miliardy urządzeń na całym świecie obsługuje Androida.

Wygląda więc na to, że Google podąża śladami Apple. Sieć Find My tej firmy jest prawdopodobnie najsilniejszą społecznością urządzeń, która może pomóc w zlokalizowaniu zgubionych lub skradzionych iPhone'ów, iPadów, zegarków Apple Watch i innych produktów Apple. Może nawet pomóc w śledzeniu urządzenia, które jest w trybie offline za pomocą milionów innych urządzeń Apple, które mogą znajdować się w pobliżu zgubionego urządzenia.

Nie wiemy tylko czy będzie to funkcja Androida 12, czy szeroko stosowana na wszystkich urządzeniach z systemem Android. Choć z pewnością druga opcja miałaby większy sens.

Źródło: androidauthority.com