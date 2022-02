Android czy iOS za 2500 zł? Pojedynek Realme 9 Pro+ z iPhonem 11 - kto wygrał?

Masz do wydania 2500 zł? Zastanawiasz się nad Androidem i iOS? Sprawdź czy lepiej kupić najnowszego średniaka czy ponad dwuletniego iPhone'a. Porównujemy Realme 9 Pro+ z iPhonem 11. Który smartfon okaże się lepszym wyborem?

Stoisz przed wyborem nowego smartfona i masz do wydania około 2500 zł? W tej cenie możesz już rozważać nie tylko średniaki z Androidem, ale również tańsze modele iPhone'a. Wejście w ekosystem Apple może być kuszące dla wielu użytkowników, którzy do tej pory korzystali jedynie z Androida i chcą na własnej skórze sprawdzić jak działa iPhone. Z drugiej strony w kwocie 2500 zł możemy kupić nie najnowsze już modele - iPhone'a SE 2020, który wyglądem przypomina urządzenia sprzed ponad pięciu lat lub iPhone'a 11 - obecnie najtańszy nowy iPhone z Face ID.

iPhone 11 i Realme 9 Pro+ fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Android czy iOS - Mając około 2500 zł możesz mieć dylemat z wyborem

Korzystając z okazji premiery nowego średniaka od Realme - Realme 9 Pro+, postanowiliśmy sprawdzić czy nowy model z Androidem jest lepszy od leciwego iPhone'a. Tym samym odpowiemy na pytanie, które nurtuje wielu konsumentów - czy warto kupić kilkuletniego iPhone'a?

W tym miejscu należy wyjaśnić jedną kwestię. W momencie gdy producenci urządzeń z Androidem co najmniej raz w roku prezentują urządzenia ze średniej półki cenowej, mechanizm firmy Apple działa zupełnie odmiennie. Skupia się ona na produkcji flagowych urządzeń, które po pewnym czasie tanieją. Tym samym decydując się na zakup taniego iPhone'a musimy liczyć się z tym, że będzie to leciwa już konstrukcja. Tak jest właśnie z iPhonem 11. Smartfon ten zadebiutował na rynku we wrześniu 2019 roku. Obecnie za podstawowy model z 64 GB pamięci masowej zapłacimy 2599 zł.

Z drugiej strony mamy zupełnie nowe Realme 9 Pro+ kosztujące w zależności od wersji 1799 zł lub 1999 zł.

Specyfikacja techniczna Realme 9 Pro+

Specyfikacja techniczna iPhone 11

Czy nowszy o dwa lata i tańszy o kilkaset złotych smartfon z Androidem pokona najpopularniejszy model iPhone'a ostatnich lat?

Realme 9 Pro+ vs iPhone 11 - Specyfikacja techniczna skrywa niespodzianki

Nasz pojedynek zaczniemy od porównania specyfikacji technicznej obu urządzeń. Poniżej w tabelkach umieściliśmy najważniejsze informacje.

Procesor: MediaTek Dimensity 920 Częstotliwość taktowania: 2x 2,5 GHz, 6x 2,0 GHz Układ graficzny: Mali-G68 MC4 Pamięć operacyjna: 8 GB Pamięć masowa: 128 GB Przekątna ekranu: 6,43 Typ ekranu: Super AMOLED Rozdzielczość: 2400 x 1080 pikseli Częstotliwość odświeżania ekranu: 90 Hz Aparat tylny: 50 MP - główny, 8 MP - ultraszerokokątny, 2 MP - czujnik głębi Aparat przedni: 16 MP Przysłona aparatu tylnego: f/1,8 (główny), f/2,3 (ultraszerokokątny), Przysłona aparatu przedniego: f/2,5 Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K/30 fps Łączność: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC Złącza: USB Typu C, Jack Czytnik kart pamięci: Tak, microSDXC Czytnik linii papilarnych: Tak, w ekranie Ładowanie przewodowe: 60 W Ładowanie bezprzewodowe: Nie Wodoszczelność: Nie Dual SIM: Tak System operacyjny: Android 12 z Realme UI 3,0 Bateria: 4500 mAh

Procesor: Apple A13 Bionic Częstotliwość taktowania: 2x 2,65 GHz, 4x 1,8 GHz Układ graficzny: Apple GPU (4 rdzenie) Pamięć operacyjna: 4 GB Pamięć masowa: 64 GB/128 GB/256 GB Przekątna ekranu: 6,1 cala Typ ekranu: IPS LCD Rozdzielczość: 1792 x 828 pikseli Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz Aparat tylny: 12 MP (główny), 12 MP (ultraszerokokątny) Aparat przedni: 12 MP Przysłona aparatu tylnego: f/1,8 (główny), f/2,4 (ultraszerokokątny), Przysłona aparatu przedniego: f/2,2 Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K/60 fps Łączność: 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC Złącza: Lightning Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: Nie (Face ID) Ładowanie przewodowe: 18 W Ładowanie bezprzewodowe: Tak (7,5 W) Wodoszczelność: Tak, certyfikat IP68 Dual SIM: Tak (SIM + eSIM) System operacyjny: iOS 15 Bateria: 3110 mAh Wysokość: 150,9 mm Szerokość: 75,7 mm Grubość: 8,3 mm Waga: 194 g Gwarancja: 12 miesięcy

Oba urządzenia mają odmienną specyfikację techniczną. Wynika to z architektury systemów operacyjnych oraz dużej różnicy w wieku smartfonów.

Na korzyść Realme 9 Pro+ należy zaliczyć obecność procesora ze zintegrowanym modemem sieci 5G, klasyczny Dual SIM (iPhone posiada jedno gniazdo SIM i wbudowaną kartę eSIM), znacznie lepszy wyświetlacz Super AMOLED o wyższej rozdzielczości, jasności oraz przekątnej, a także z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Lepiej wyglądają również aparaty. Zamiast dwóch 12 MP matryc z iPhone'a 11 otrzymujemy 50 MP aparat główny Sony IMX 766 z wbudowanym OIS, 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP czujnik głębi. Realme 9 Pro+ ma również klasyczne gniazdo słuchawkowe Jack, którego brakuje w iPhonie. Przewagę znajdziemy również w kwestii zasilania. W obudowie znajdziemy akumulator o pojemności 4500 mAh z superszybkim, 60 W ładowaniem SuperDart.

Jak widać Realme 9 Pro+ posada wiele asów w rękawie. Czy dwuletni iPhone ma się czym bronić? Na korzyść iPhone'a 11 należy zaliczyć obudowę. Wykonano ją z lepszych materiałów, a na dodatek jest w pełni wodoszczelna. Smartfon od Apple posiada również możliwość nagrywania filmów w 4K z zachowaniem 60 klatek na sekundę, wspiera Wi-Fi 6 oraz posiada system ładowania bezprzewodowego. Lepiej wypada również procesor, który pomimo sporego stażu rynkowego jest wydajniejszy.

W kwestii specyfikacji technicznej iPhone 11 wypada gorzej niż Realme 9 Pro+. Czas sprawdzić jak oba smartfony sprawdzają się w praktyce.

Zwycięzca: Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro+ vs iPhone 11 - Wygląd i jakość wykonania

Realme 9 Pro+ oraz iPhone 11 to urządzenia, które znacząco się od siebie różnią.

iPhone 11 i Realme 9 Pro+ fot. Daniel Olszewski / PCWorld

iPhone 11 jest zauważalnie szerszy i grubszy. Realme 9 Pro+ wyróżnia się większym ekranem i smukłą obudową. W obu przypadkach wykorzystano wysokiej jakości materiały wykończeniowe, ale w tej kategorii liderem pozostaje iPhone.

iPhone 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld iPhone 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Smartfony mogą się podobać. Realme 9 Pro+ posiada ciekawie zaprojektowane plecki z mieniącym się wzorem, a iPhone pozytywnie zaskakuje sporą liczbą dostępnych wersji kolorystycznych.

Realme 9 Pro+ fot. Daniel Olszewski / PCWorld Realme 9 Pro+ - błyszczące plecki zmieniają kolor w zależności od kąta patrzenia fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Telefony mają przemyślaną budowę. Oba modele bardzo dobrze leżą w dłoni i nie są nadmiernie duże.

iPhone 11 i Realme 9 Pro+ fot. Daniel Olszewski / PCWorld Realme 9 Pro+ posiada klasyczne złącze słuchawkowe Jack fot. Daniel Olszewski / PCWorld Realme 9 Pro+ i iPhone 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Realme 9 Pro+ dostarczany jest z o wiele bogatszym zestawem sprzedażowym. W zestawie znajdziemy nie tylko szybką, 65 W ładowarkę, ale także dedykowane etui, a smartfon dostarczany jest z folią ochronną naklejoną na ekran. W przypadku iPhone'a 11 możemy liczyć jedynie na przewód USB Typu C do Lightning.

Realme 9 Pro+ - zawartość zestawu sprzedażowego fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zwycięzca: Remis

Realme 9 Pro+ vs iPhone 11 - Wyświetlacz

Największą różnicą, która rzuca się w oczy od razu po uruchomieniu obu urządzeń jest wyświetlacz. iPhone 11 już w 2019 roku posiadał nienajlepszy ekran. Różnica ta jest doskonale widoczna w porównaniu z najnowszym średniakiem od Realme.

Ekrany Realme 9 Pro+ i iPhone 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

iPhone'a 11 wyposażono w ekran IPS LCD Retina o przekątnej 6,1 cala z dużym wycięciem. Dodatkowo całość otoczono sporymi ramkami, które powiększają urządzenie. Rozdzielczość panelu to zaledwie 1792 x 828 pikseli, a ekran nie wspiera podwyższonej częstotliwości odświeżania. Na pokładzie znajdziemy True Tone i pokrycie palety barw DCI-P3.

Decydując się na Realme 9 Pro+ otrzymujemy znacznie lepszy wyświetlacz. Mowa o panelu Super AMOLED produkcji Samsunga. Ekran o przekątnej 6,43 cala ma rozdzielczość Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli, 90 Hz częstotliwość odświeżania oraz jasność maksymalną na poziomie 1000 nitów.

Oba urządzenia posiadają system zabezpieczeń biometrycznych zintegrowany z ekranem. W Realme 9 Pro+ znajdziemy czytnik linii papilarnych, a w iPhonie 11 Face ID - skanowanie twarzy w 3D. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Realme 9 Pro+ lepiej radzi sobie w czasach pandemii - iPhone 11 nie potrafi skanować twarzy z założoną maseczką.

Czytnik linii papilarnych w ekranie Realme 9 Pro+ fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zwycięzca: Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro+ vs iPhone 11 - Wydajność

W kwestii wydajności można się zdziwić. Okazuje się bowiem, że to iPhone 11 jest wydajniejszy od Realme 9 Pro+. Pomimo obecności układu z 2019 roku i zaledwie 4 GB pamięci operacyjnej smartfon ten jest szybszy. Wszystko to zawdzięcza między innymi niskiej rozdzielczości ekranu oraz świetnej optymalizacji systemu.

Oba smartfony przetestowaliśmy w popularnych benchmarkach.

Poniżej wyniki zarejestrowane przez Realme 9 Pro+:

Geekbench 5 - Single: 817; Multi: 2338

3DMark Wild Life: 2308

3DMark Wild Life Extreme: 637

3DMark Sling Shot: 4973

3DMark Sling Shot Extreme: 3960

Androbench - odczyt: 996,54 MB/s; zapis: 474,04 MB/s

Wyniki testów syntetycznych Realme 9 Pro+

oraz iPhone 11:

Geekbench 5 - Single: 1320; Multi: 3494

3DMark Wild Life: 7452

3DMark Wild Life Extreme: 2090

3DMark Sling Shot: Maxed Out!

3DMark Sling Shot Extreme: 4833

Wyniki testów syntetycznych iPhone 11

Pomimo tego, że iPhone 11 jest wydajniejszy, w codziennym użytkowaniu oba smartfony zachowują się bardzo podobnie. W trakcie testów nie uświadczyłem problemów z wydajnością. Również praca z wieloma wymagającymi programami nie stanowi dla telefonów najmniejszego wyzwania.

Zwycięzca: iPhone 11

Realme 9 Pro+ vs iPhone 11 - Aparat

Realme 9 Pro+ posiada większą liczbę aparatów i na papierze lepszą specyfikację techniczną. iPhone 11 ma za to lepiej dopracowane oprogramowanie. Jak wyglądało starcie w tej kategorii?

Aparaty Realme 9 Pro+ i iPhone 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zacznijmy od tego, że Realme 9 Pro+ posiada bardziej uniwersalny aparat. Na pokładzie znajdziemy 50 MP obiektyw, który dobrze radzi sobie ze zdjęciami z przybliżeniem, które są zmorą iPhone'a 11. Dodatkowo tryb nocny działa również we współpracy z aparatem ultraszerokokątnym. W Realme 9 Pro+ dużo lepiej wypada także jakość zdjęć z kamery przedniej.

iPhone 11 na papierze wygląda zauważalnie gorzej - ma tylko dwa 12 MP aparaty. Braki nadrabia jednak bardzo dopracowanym oprogramowanie, które maskuje niedoskonałości. Niestety fizyki nie da się oszukać - zdjęcia z przybliżeniem są ziarniste. Problemem są również zdjęcia ultraszerokokątne po zmroku - nie skorzystamy wtedy z trybu nocnego. Z drugiej strony iPhone posiada możliwość nagrywania w 4K z zachowaniem 60 klatek na sekundę. Opcji tej nie znajdziemy w Realme 9 Pro+.

Poniżej przykładowe zdjęcia z Realme 9 Pro+:

Realme 9 Pro+ - selfie w dzień Realme 9 Pro+ - selfie w nocy

Realme 9 Pro+ - zdjęcie w dzień, obiektyw ultraszerokokątny Realme 9 Pro+ - zdjęcie w dzień Realme 9 Pro+ - zdjęcie w dzień, 2x zoom Realme 9 Pro+ - zdjęcie w dzień, 5x zoom Realme 9 Pro+ - zdjęcie w dzień, 10x zoom Realme 9 Pro+ - zdjęcie w dzień, 10x zoom

Realme 9 Pro+ - zdjęcie w nocy, obiektyw ultraszerokokątny, tryb nocny Realme 9 Pro+ - zdjęcie w nocy, tryb nocny Realme 9 Pro+ - zdjęcie w nocy, 2x zoom, tryb nocny Realme 9 Pro+ - zdjęcie w nocy, 5x zoom, tryb nocny Realme 9 Pro+ - zdjęcie w nocy, 10x zoom, tryb nocny

oraz iPhone'a 11:

iPhone 11 - selfie w dzień iPhone 11 - selfie w nocy

iPhone 11 - zdjęcie w dzień, obiektyw ultraszerokokątny iPhone 11 - zdjęcie w dzień iPhone 11 - zdjęcie w dzień, 2x zoom iPhone 11 - zdjęcie w dzień, 5x zoom iPhone 11 - zdjęcie w dzień, 5x zoom iPhone 11 - zdjęcie w dzień iPhone 11 - zdjęcie w dzień, obiektyw ultraszerokokątny

iPhone 11 - zdjęcie w nocy, obiektyw ultraszerokokątny iPhone 11 - zdjęcie w nocy, tryb nocny iPhone 11 - zdjęcie w nocy, 2x zoom, tryb nocny iPhone 11 - zdjęcie w nocy, 5x zoom, tryb nocny iPhone 11 - zdjęcie w nocy

Podsumowując ten akapit Realme 9 Pro+ lepiej radzi sobie z wykonywaniem fotografii, a iPhone 11 z nagrywaniem filmów.

Zwycięzca: Remis

Realme 9 Pro+ vs iPhone 11 - Bateria i ładowanie

Na przestrzeni ostatnich kilku lat producenci smartfonów znacząco popracowali nad czasem pracy na baterii i sposobem ładowania. iPhone 11 w momencie premiery posiadał jedną z najlepszych baterii, ale przy Realme 9 Pro+ wypada blado.

Smartfon od Realme posiada ogniwo o pojemności 4500 mAh z szybkim, 60 W ładowaniem przewodowym. iPhone 11 wyposażono w akumulator o pojemności 3110 mAh z szybkim, 18 W ładowaniem oraz 7,5 W ładowaniem przewodowym.

iPhone 11 posiada ładowanie bezprzewodowe, którego brakuje w Realme 9 Pro+ fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W praktyce iPhone 11 od 0 do 50% z wykorzystaniem akcesoryjnej ładowarki, której nie znajdziemy w zestawie naładujemy w 30 minut. Z drugiej strony Realme 9 Pro+ ładuje się od 0 do 100% w zaledwie 42 minuty. Różnica jest zauważalna i zmienia sposób, w jaki korzystamy z telefonu komórkowego. Smartfon nie ma co prawda ładowania bezprzewodowego, ale przy tak szybkim ładowaniu przewodowym to mała wada.

System ładowania SuperDart fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W codziennym użytkownik Realme 9 Pro+ osiąga podobne czasy pracy do iPhone'a 11. Warto jednak pamiętać, że Realme 9 Pro+ posiada modem 5G oraz 90 Hz ekran. Po wyłączeniu tych funkcji czas pracy jest o kilkanaście procent lepszy od rezultatów zarejestrowanych przez iPhone.

Szybka, 65 W ładowarka SuperDart fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Realme 9 Pro+ rozładował się po 15 godzinach i 37 minutach. To jeden z lepszych wyników, które odnotowaliśmy ostatnimi czasy.

Czas pracy na baterii Realme 9 Pro+ w naszym teście baterii

Zwycięzca: Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro+ vs iPhone 11 - System operacyjny

Na koniec zostawiliśmy najbardziej kontrowersyjną kwestię - system operacyjny. Android i iOS od lat mają swoich przeciwników i zwolenników. Oba rozwiązania korzystają z odmiennej filozofii. Android to oprogramowanie open-source dostępne dla każdego. iOS uruchomimy jedynie na sprzęcie firmy Apple, a całość dobrze zintegrowano z innymi produktami i usługami.

Android 12 z nakładką Realme UI 3.0 obecny w Realme 9 Pro+ to nowoczesny system operacyjny, który oferuje mnóstwo funkcji i możliwości dostosowania wyglądu i sposobu działania do własnych potrzeb.

Android 12 z Realme UI 3.0 Android 12 z Realme UI 3.0 Android 12 z Realme UI 3.0 Android 12 z Realme UI 3.0

Po przeciwległej stronie stoi iOS 15. System ten ma ograniczone możliwości personalizacji, ale za to wyróżnia się szybkimi aktualizacjami oprogramowania oraz niesamowitą prosto obsługi.

iOS 15 iOS 15 iOS 15 iOS 15

Oba rozwiązania posiadają wszystkie niezbędne funkcje i działają bardzo sprawnie. Ostateczna decyzja zależy od użytkownika. Osoby lubiące personalizację i mnogość funkcji z pewnością wybiorą Androida. iOS 15 spodoba się użytkownikom sprzętu Apple oraz konsumentom pragnącym urządzenie do pracy, którego praktycznie nie trzeba konfigurować.

W tej kategorii nie ma jednoznacznego zwycięzcy. Oba systemy to dojrzałe rozwiązania, które dedykowane są zupełnie innym odbiorcom.

Zwycięzca: Remis

Android czy iOS? Wybór nie jest prosty, ale zwycięzca może być tylko jeden

Czas na podsumowanie naszego testu. Wynik, który otrzymaliśmy przechylił się na korzyść Realme 9 Pro+. To właśnie nowy średniak z Androidem wygrał nasze porównanie. Nie dziwi nas to, ponieważ dwa lata w świecie telefonów komórkowych to mnóstwo czasu. Z drugiej strony iPhone 11 również pozytywnie zaskoczył, ponieważ smartfon w kilku kategoriach nawiązał wyrównaną walkę z o wiele nowszym konkurentem.

iPhone 11 i Realme 9 Pro+ fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme 9 Pro+ to zdecydowanie bardziej uniwersalny smartfon, który lepiej odpowiada na potrzeby dzisiejszych konsumentów. Urządzenie posiada wydajne podzespoły, modem 5G, świetny ekran, wydajną baterię, bardzo szybkie ładowanie oraz dobry aparat.

iPhone 11 broni się lepiej wykonaną obudową, wodoszczelnością, ładowaniem bezprzewodowym, wyższą wydajnością oraz możliwością nagrania filmów w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Podsumujmy zatem nasz eksperyment. Posiadając w portfelu około 2500 zł warto poważnie rozważyć czy zakup iPhone'a ma sens. W tej cenie znajdziemy starsze konstrukcje, które dzielnie się zestarzałym, ale nie są w stanie pokonać nowych modeli z Androidem. Realme 9 Pro+ jest tu świetnym przykładem - za 800 zł mniej otrzymujemy nowszy i lepiej wyposażony smartfon z większą ilością pamięci masowej. Czysta kalkulacja pokazuje, że dla przeciętnego użytkownika to lepszy wybór. Starszego iPhone'a możemy polecić osobom, które korzystają już ze sprzętu Apple, a nie stać ich na zakup nowszych modeli.

Na koniec jeszcze jedna istotna informacja. Zakup nowego smartfona od Realme warto zaplanować na 23 lub 24 lutego 2022. Wtedy też będzie on dostępny specjalnej, promocyjnej cenie. Odpowiednio będzie to 1999 zł za wersję 8+256 MB oraz 1799 zł za wariant 6+128 MB.