Android na Windows 11 - wiemy dlaczego to się nie uda!

Microsoft oficjalnie potwierdził kompatybilność aplikacji z Androida z systemem operacyjnym Windows 10. Niestety jest jeden istotny haczyk, który psuje całokształt.

Microsoft od lat posiada autorski sklep z aplikacjami Microsoft Store. Niestety jego popularność cały czas jest niższa odo oczekiwań, a rozwiązanie to używane jest przez większość użytkowników jedynie do pobierania aktualizacji aplikacji systemowych.

Windows 11 Źródło: Microsoft.com

Gigant z Redmond przekazał już, że zaprezentowany 24 czerwca 2021 roku system operacyjny Windows 11 otrzyma możliwość natywnego uruchamiania aplikacji na Androida. Opcja ta działać będzie podobnie do możliwości otwierania programów napisanych z myślą o iOS na komputerach Mac z procesorami Apple M1.

Niestety nasz entuzjazm dotyczący aplikacji z Androida na komputerach z Windowsem powinien bardzo szybko opaść. Wszystko ze względu na sposób realizacji tego rozwiązania.

Microsoft skorzysta z ekosystemu Amazon. Oznacza to, że nie dostaniemy możliwości uruchamiana aplikacji firmy Google. Nie byłoby z tym dużego problemu, gdyby nie fakt, że znaczna część popularnych aplikacji jest zintegrowana z usługami Google, które nie będą dostępne w systemie operacyjnym Windows 11.

Platforma Amazon Fire i sklep Amazon Appstore to odpowiedniki dla usług Google oraz Sklepu Play. Niestety nie znajdziemy w nich wielu popularnych aplikacji.

Brak dostępu do usług Google w Windows 11 oznacza, że aplikacje nie uzyskają dostępu do wszystkich narzędzi programistycznych. Oznacza to, że wybrane programy nie uruchomią się, a część z nich zaoferuje znacząco ograniczone możliwości.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze czy we własnym zakresie możliwe będzie doinstalowanie usług Google na komputerze z systemem operacyjnym Windows 11.

Źródło: slashgear.com