Andrzej Sapkowski chwali drugi sezon "Wiedźmina"!

Do premiery drugiego sezonu serialu Netflix pozostały zaledwie dwa dni. Pozytywne opinie na jego temat wygłosił już Andrzej Sapkowski.

Fani przygód Geralta z Rivii musieli uzbroić się w dość dużą dozę cierpliwości w oczekiwaniu na drugi sezon serialu Netflix. Platforma kazała nam bowiem czekać dwa lata na premierę drugiego sezonu przygód Białego Wilka. Najnowsze odcinki zostaną udostępnione wszystkim subskrybentom Netflixa 17 grudnia, czyli już w ten piątek. Kilka dni temu odbyła się juz jednak ich premiera na wielkim ekranie. Mamy także możliwość zapoznania się z pierwszymi przedpremierowymi recenzjami Wiedźmina.

A te są z kolei wyjątkowo pozytywne. Co prawda już pierwszy sezon był odbierany wyjątkowo dobrze, jednak wiele osób zarzucało serialowi chronologiczny chaos. Przez to osoby, dla których serial był pierwszym kontaktem z Kontynentem, mogły czuć się nieco zagubione, kiedy po jednej scenie natychmiast przeskakiwaliśmy do wydarzeń, które miały miejsce kilkanaście, lub kilkadziesiąt lat wcześniej. Wygląda jednak na to, że te błędy zostały naprawione. W gronie osób chwalących drugi sezon Wiedźmina znalazł się także Andrzej Sapkowski.

Fot. Twitter / The Witcher

Polski pisarz, który jest oczywiście autorem książkowego pierwowzoru, na którym oparte są serialowe przygody Geralta z Rivii. Przy okazji przedpremierowego pokazu polski autor nie omieszkał pogratulować wykonanej pracy showrunnerce Lauren S. Hissrich. Podkreślił, że ekranizacja jego powieści nie jest łatwym zadaniem, jednak obejrzał drugi sezon serialu z ogromną przyjemnością i oczekuje na kolejny sezon. Wiemy też, że platforma planuje nakręcenie kolejnych odcinków Wiedźmina, więc życzenie Andrzeja Sapkowskiego z pewnością zostanie spełnione.

Przypominamy, że premiera drugiego sezonu Wiedźmina będzie miała miejsce już w ten piątek, 17 grudnia. Nowe odcinki będziemy mogli oglądać wyłącznie na Netflixie.

