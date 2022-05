Andrzej Seweryn jako drag queen w serialu Netflixa! Musisz to zobaczyć

Andrzej Seweryn zdążył już zasłynąć w polskim kinie i telewizji wieloma rolami – był już łódzkim fabrykantem, wcielił się w rolę Zdzisława Beksińskieego, a niedawno podbijał ekran jako nieustępliwy dziennikarz w serialu "Rojst". Tym razem aktor podjął się jeszcze odważniejszego zadania.

Królowa to polski miniserial od Netflixa, który na platformie zagości już 23 czerwca 2022. To opowieść o Sylwestrze (Andrzej Seweryn), cenionym francuskim krawcu, który po wielu latach powraca do Polski. Czeka na niego nigdy niewidziana wnuczka Iza (Julia Chętnicka) i pełna żalu córka (Maria Peszek), potrzebująca przeszczepu nerki.

Sylwester z Polski wyjechał w pogoni za marzeniami, ale też po to, by móc spełniać się jako drag queen o pseudonimie Loretta. Spójrzcie, jak prezentuje się aktor w makijażu i pierzastym szalu:

Akcja serialu rozgrywa się w małym górniczym miasteczku, do którego Sylwester miał już nigdy nie wrócić. Wizyta u rodziny zamienia się jednak w dłuższy pobyt, gdy okazuje się, że mieszkańcy miasteczka potrzebują pomocy. Główny bohater nie tylko będzie musiał posklejać rodzinne więzi, ale również uratować rodzinną miejscowość. Wraz z nim w miasteczku pojawią się pióra, cekiny, spektakl teatralny i przyjaciele z Francji.

