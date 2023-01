Ani Windows, ani Xbox. Microsoft zarabia najwięcej na czymś innym

Choć mogłoby się wydawać, że Microsoft to przede wszystkim systemy operacyjne, najnowszy raport finansowy pokazuje, że jednak nie do końca.

Microsoft opublikował wczoraj raport dotyczący dochodów za ostatni kwartał 2022 roku. Jego przychód wyniósł 52,7 mld dolarów, co jest wynikiem o 2% lepszym od ostatniego kwartału 2021, a zarazem 12% gorszym niż zakładano. Z tych 52,7 mld dolarów 17 zostało wygenerowanych przez dział zajmujący się produktywnością oraz biznesem, co obejmuje m.in. Office, LinkedIn oraz Dynamics. Tu odnotowano wzrost o 7%. A najwięcej, czyli 21,5 mld dolarów, przyniósł firmie z Redmond dział odpowiedzialny za usługi w chmurze - co jest wzrostem o 18%.

A gdzie tu Windows? Raport pokazuje, że dochód z "okienek" spadł aż o 39%. Spadek odnotował także Xbox, tu jednak wynosi on 12%. Microsoft zarobił 10 mld dolarów na współpracy z OpenAI, któremu użycza infrastruktury i rozwiązań sieciowych. Po raz pierwszy współpraca ta miała miejsce w 2016 roku, a potem w latach 2019-2020. Teraz podpisano nową, wieloletnią umowę, która przyniesie gigantowi co roku pokaźne dochody. A przypomnę, że OpenAI to m.in. Dall-E oraz ChatGPT, czyli bardzo gorące ostatnio zagadnienia.

Zobacz również:

Grafiki stworzone przez OpenAI. Fot.: OpenAI

Mimo stosunkowo dobrych wyników Microsoft tnie koszty. Zapowiedział zwolnienie w tym roku ponad 10 tysięcy pracowników. Biorąc jednak pod uwagę dynamiczny rozwój SI, mniej to dziwi. Nic jednak nie wskazuje na to, aby pozycja firmy na rynku była w jakikolwiek sposób zachwiana, zmienia się jednak jej profil. Widać to zresztą po stronie internetowej, która została podpisana: "Microsoft – chmura, komputery, aplikacje i gry". Kolejność wymienionych usług ma tu istotne znaczenie.

Źródło: TechSpot