Ani się nie obejrzeliśmy, a tu Edge 105. Co nowego przynosi?

Możesz już zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji - 105.0.1343.25. Zmian nie zobaczysz, ale będzie bezpieczniej.

Nowe edycja Edge wychodzi zgodnie z planem, bez opóźnień. Wizualnie mamy to samo stare, dobre Edge, jednak zmiany są - ale poza zasięgiem wzroku. Dotyczą one zabezpieczeń, w tym dodania wsparcia dla mechanizmu WebAssembly dla 64-bitowych edycji Windows. Pojawiają się także liczne usprawnienia dla osób korzystających z trybu IE w Edge oraz kilka nowych polityk dla administratorów IT. Dla przeciętnego użytkownika nie ma tam nic ciekawego, jednak aktualizacja i tak jest zalecana z powodów bezpieczeństwa.

Edge jest w tej chwili drugą co do popularności przeglądarką desktopową na świecie. Korzysta z niej niecałe 11% użytkowników, ale od kilku miesięcy widzimy tendencję wzrostową. Można powiedzieć bez złośliwości, że to jedna z rzeczy, które jak dotąd najlepiej wyszły Microsoftowi. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie będzie próbował jej na siłę ulepszać - a niestety, są takie pomysły.

