Animal Crossing: New Horizons bije wszelkie rekordy

Sympatycznej produkcji Nintendo udało się pokonać samego Doomguy'a.

W miniony piątek - 20 marca, równolegle zadebiutowały dwie, długo wyczekiwane produkcje - Animal Crossing: New Horizons oraz Doom: Eternal. Choć obydwie gry zebrały znakomite recenzje, to, jak pokazują wyniki sprzedaży z Wielkiej Brytanii, kolorowa i lekka produkcja japońskiego producenta jest znacznie chętniej wybierana przez graczy, niż brutalny i krwawy Doom.

Animal Crossing: New Horizons zadebiutował na szczycie listy najpopularniejszych produkcji minionego tygodnia w Wielkiej Brytanii, a przy tym pobił wszelkie możliwe rekordy. Najnowsza odsłona serii trafiła w "weekend otwarcia" do większej liczby graczy, niż wszystkie poprzednie części razem wzięte (w analogicznym okresie). Wynik New Horizons jest 3,5 raza lepszy od Animal Crossing: New Leaf, czyli poprzedniej produkcji z cyklu, wydanej w 2013 roku.

Co więcej, Animal Crossing: New Horizons zanotowało najlepszy start w historii konsoli Nintendo Switch, spośród wszystkich wydanych do tej pory tytułów na wyłączność. Równać się z New Horizons mogą jedynie Pokemony (Sword/Shield), jednak dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której policzylibyśmy obydwa wydania jako jeden produkt.

Jest to o tyle interesujące, że produkcja Nintendo miała bardzo mocnego rywala, a mianowicie grę od id Software - Doom Eternal. Niestety, ale tym razem kultowy już bohater - Doomguy, musiał uznać wyższość swoich rywali.

Pierwsza dziesiątka, najpopularniejszych gier minionego tygodnia w Wielkiej Brytanii, prezentuje się następująco:

Animal Crossing: New Horizons DOOM Eternal Call of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Forza Horizon 4 Crash Team Racing Nitro-Fueled Red Dead Redemption 2

Co ciekawe, tuż przed premierą Animal Crossing: New Horizons, główny projektant gry - Hisashi Nogami, wyraził nadzieję, że w związku z ukazaniem się produkcji w czasie pandemii koronawirusa, pomoże ona ludziom w tej ciężkiej sytuacji. Wychodzi na to, że deweloper trafił w przysłowiową "dziesiątkę" ze swoimi przypuszczeniami.

źródło: gamingbolt.com