Animal Crossing: New Horizons - pierwsza recenzja zapowiada nam niemal wybitną grę

Najnowsza odsłona serii Animal Crossing zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Pierwsza na świecie recenzja tytułu na wyłączność Nintendo Switch zwiastuje nam dzieło niemal doskonałe.

Jak to zwykle bywa w przypadku gier japońskich producentów, jako pierwsi otrzymali je do swojej dyspozycji dziennikarze prestiżowego magazynu Famitsu. To kultowe czasopismo bardzo specyficznie podchodzi do oceniania gier. Z uwagi na subiektywny charakter recenzji, Famitsu powierza sprawdzenie konkretnej gry czterem recenzentom, a na ostateczny werdykt dotyczący tytułu składa się suma wszystkich ocen.

W taki też sposób oceniono Animal Crossing: New Horizons, które otrzymało łączną notę na poziomie 38 punktów na 40 możliwych. Dwóch dziennikarzy przyznało grze maksymalne oceny (10), natomiast dwóch pozostałych, dojrzało niewielkie wady produkcji i wystawiło 9-tki. Oznacza to, że najnowsza odsłona serii Animal Crossing, jest również jedną z najwyżej ocenianych przez magazyn Famitsu gier z serii .

Recenzenci dostrzegli sporo nowości, które wprowadza New Horizons, i choć niektóre z nich są prawdziwie rewolucyjne, to wciąż powinny przypaść do gustu fanom serii.

Dla przypomnienia, Animal Crossing: New Horizons po raz kolejny pozwoli nam wcielić się w mieszkańca miasteczka, którego ludność stanowią antropomorficzne zwierzęta. W najnowszej części gry nasz bohater zostaje wysłany na wyspę, aby w imię firmy Nook inc., zagospodarować niezabudowane dotąd tereny. Dzięki temu, gracze po raz pierwszy będą mieli możliwość sami zbudować otoczenie od podstaw. W grze nie zabraknie też rozbudowanego modułu sieciowego, który pozwoli na wspólną zabawę do ośmiu graczy (po sieci) lub do czterech, w przypadku połączenia lokalnego.

Animal Crossing: New Horizons zadebiutuje już 20 marca, wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.

źródło: wccftech.com