Animal Crossing: New Horizons z kolejnym rewelacyjnym wynikiem

Wesoła produkcja od Nintendo trafiła do blisko 2 miliomów graczy w samej tylko Japonii.

Tego chyba nikt się nie spodziewał, nawet samo Nintendo. Animal Crossing: New Horizons to absolutnie największy przebój marca, a coraz więcej wskazuje na to, że i roku. Produkcja przeznaczona na wyłączność Nintendo Switch zdążyła już podbić Wielką Brytanię, a teraz otrzymaliśmy wyniki jakie gra "wykręca" w rodzimej Japonii.

Jak podało Famitsu, w ciągu zaledwie trzech dni od premiery, Animal Crossing: New Horizons zakupiło 1,880,626 Japończyków. Co więcej, dane te dotyczą wyłącznie fizycznych wydań gry, śmiało możemy założyć, że w połączeniu z wydaniem cyfrowym wynik ten jest znacznie wyższy.

Co równie istotne dla Nintendo, sukces gry przełożył się bezpośrednio na znacznie wyższą sprzedaż samych konsol. Od 16 do 22 marca w Japonii sprzedano ponad 392 tysiące Nintendo Switch (wynik łączny standardowej edycji i Lite), co sprawiło, że w sumie sprzęt producenta kupiło już w sumie 12,8 miliona Japończyków.

Animal Crossing: New Horizons to jednak nie tylko sukces komercyjny, produkcja Nintendo zebrała również mnóstwo pochwał ze strony recenzentów i graczy. Chwalono m.in. nowy system wydarzeń w grze, które są dostępne tylko przez określony czasy (na wzór gier sieciowych). Niestety, dalszy rozwój tej funkcji może zostać spowolniony przez koronawirusa. Reżyser gry - Aya Kyogoku, przyznała w jednym z ostatnich wywiadów, że prace nad kolejnymi eventami cały czas trwają. Konieczność przejścia w zdalny tryb pracy wpłynęła na tempo prac nad nową zawartością do gry. Choć na razie twórcy radzą sobie w tej nietypowej sytuacji, to jak dodała Aya Kyogoku, jej zespół musi być niezwykle elastyczny, aby podołać kolejnym wyzwaniom.

źródło: gamingbolt.com