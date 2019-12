Anno 1800 - przez tydzień za darmo

Osiem miesięcy temu do sprzedaży weszło Anno 1800 - które stało się najszybciej sprzedającym tytułem z serii. Z tej okazji producent ogłosił kolejny tydzień, w którym tytuł ten można przetestować całkowicie za darmo.

Anno 1800 będzie tytułem darmowym od 11 do 18 grudnia - każdy może pobrać i zainstalować tę produkcję z Uplay oraz Epic game Store. Należy pamiętać, że jest to samodzielna instalacja i w przypadku zakupu tej gry, nie zostaną do niej przeniesione zapisy z okresu darmowego tygodnia. W darmowej edycji Anno 1800 będzie dostępny tryb sandboksowy, a także możliwość zabawy w trybie kooperacji. Nie znajdzie się tam natomiast zawartość Anno 1800 Season Pass. Ponadto z okazji darmowego tygodnia ogłoszono 55% zniżki na wszystkie trzy edycje tego tytułu.

A o czym traktuje Anno 1800? Jest to budowanie miasta w XIX wieku, które kładzie duży nacisk na optymalizację łańcucha produkcyjnego oraz strategii. Mamy tu do czynienia z początkami ery przemysłowej, a w osiągnięciu sukcesu liczy się zarówno ekonomia, jak i dyplomacja. W pełnej wersji gry dostępny jest tryb fabularny, sandboks oraz multiplayer. A czy warto poświęcić czas na rozgrywkę? Dzięki darmowemu tygodniowi każdy może się o tym osobiście przekonać - bez żadnych opłat!