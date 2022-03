Anonymous informują: Rosja przygotowuje się do odcięcia globalnego internetu

Grupa Anonymous poinformowała w niedzielę o przygotowaniach Rosji do odcięcia się od globalnego internetu. Z pisma, które miało wyciec z Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego, Komunikacji i Środków Masowego Przekazu wynika, że wszystkie serwery i domeny mają zostać przeniesione do rosyjskiej strefy jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej w piątek.

Dokument został upubliczniony na Twitterze przez kanał NEXTA i jasno wynika z niego, że ustawa, którą w 2019 roku przyjął Władimir Putin zostanie włączona do porządku dziennego.

Przewidziane w ustawie regulacje zezwalają bowiem państwowemu urzędowi kontrolować cały ruch internetowy napływający do rosyjskich serwerów z zewnątrz i w pełni nim zarządzać. Struktura sieci zostanie przebudowana i będzie prowadzona przez punkty wewnątrz kraju.

Ta izolacja będzie nie tylko wdrożeniem całkowitej cenzury, ale i ewidentnym złamaniem zasad wolności. Jak podaje Anononymous:

Rosja przygotowuje się do odłączenia od globalnego internetu, ograniczając dostęp do informacji dla narodu rosyjskiego. To oznacza cenzurę, jesteśmy całkowicie przeciwni jakiejkolwiek cenzurze. Więc... podkręćmy ciśnienie!