Ant-Man i Osa: Kwantomania. Co oznaczają sceny po napisach? (SPOILERY)

Obejrzeliście już Kwantomanię i zastanawiacie się, co oznaczają sceny ukryte między napisami końcowymi? Wyjaśniamy, o co w nich chodzi.

Spis treści

Kwantomania – sceny po napisach

Podobnie, jak w przypadku wszystkich filmów Marvela, również w nowej opowieści o przygodach Ant-Mana i Osy znajdziemy sceny po napisach. Są ich dwie – pierwsza na początku napisów końcowych, druga na samym końcu listy aktorów i członków ekipy filmowej. Nie są one co prawda szczególnie emocjonujące, ale mimo to, warto na nie zaczekać.

Sceny po napisach w filmach Marvela są przede wszystkim miłą niespodzianką dla fanów, ale bardzo często mają też za zadanie dopowiedzieć coś do filmowej historii lub zapowiedzieć kolejne widowisko z uniwersum. Jak więc jest w przypadku scen po napisach w Kwantomanii? Co one oznaczają?

Scena 1.

Scena skryta wśród napisów końcowych (tzw. mid-credit scene) przenosi widzów do dziwnego świata dryfującego w przestrzeni. Spotykamy tam trzy wcielenia Kanga – każda z nich jest inaczej ubrana i posiada inną technologię, wszystkie są jednak grane przez Jonathana Majorsa.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Kang to niejaki Nathaniel Richards, człowiek urodzony w XXXI stuleciu. Zmęczony panującą w dalekiej przyszłości pokojową utopią tworzy wehikuł czasu i postanawia poszukać wrażeń w innych epokach. Różnorodni Kangowie nie są alternatywnymi bytami z równoległych światów, ale jedną i tą samą osobą podróżującą w czasie.

fot. Marvel Studios

Trzej Kangowie, którzy pojawiają się w pierwszej scenie po napisach to:

Rama-Tut – Kang ubrany w strój rodem ze starożytnego Egiptu. To państwo było pierwszym przystankiem Nathaniela podczas podróży w czasie – jako faraon Rama-Tut sprawował okrutne rządy, walcząc przy okazji z takimi postaciami, jak Apocalypse czy bóg Khonshu. Po pokonaniu przez Fantastyczną Czwórkę powrócił do XXXI wieku, przybrał miano Scarlet Centurion, przybył do naszych czasów i przegrał starcie z Avengersami. Następnie przeniósł się do XL wieku i jako Kang Zdobywca postanowił zapanować nad wszystkimi liniami czasowymi.

Immortus – Kang z brodą i nietypowym nakryciem głowy. W pewnym momencie swojej działalności Kang znów cofnął się do starożytnego Egiptu, ale tym razem rządził sprawiedliwie, a swoich mocy używał do walki z Kangiem Zdobywcą. By uciec przed śmiercią, przeniósł się do położonego poza czasem Limbo. Stwierdził również, że podróże w czasie są niebezpieczne i postanowił chronić integralność linii czasowych. Immortus był inspiracją do stworzenia Tego, który Trwa – Kanga znanego z Lokiego. Na razie nie jest jasne, jaka zależność występuje miedzi oboma wcieleniami.

Scarlet Centurion lub Iron Lad – Kang z zaawansowanym technologicznie wyposażeniem. Trzecia wersja Kanga jest najtrudniejsza do zidentyfikowania i niewykluczone, że stanowi połączenie kilku komiksowych wcieleń villaina. Pewne elementy wskazują, że może to być młody Scarlet Centurion, inne zaś nawiązują do Iron Lad – Kanga, który w stroju inspirowanym zbroją Irona Mana dołączył do Avengersów, by walczyć ze swoimi złymi wcieleniami.

W pierwszej scenie po napisach bohaterowie dyskutują na temat śmierci Kanga Zdobywcy, czyli villaina, z którym w Kwantomanii walczył Ant-Man i Osa. Kangowie stwierdzają, że teraz, gdy superbohaterowie zaczęli odkrywać multiwersum, nadszedł czas na naradę wszystkich Kangów. I rzeczywiście: zaczynają pojawiać się kolejne wcielenia Kanga, pochodzące z różnych momentów czasowych.

fot. Marvel Studios

Scena 2.

Druga scena po napisach stanowi bezpośrednią zapowiedź 2. sezonu Lokiego. W sekwencji widzimy, jak bóg kłamstw i agent Mobius biorą udział w XIX-wiecznym obwoźnym spektaklu. Show prowadzi jegomość imieniem Victor Timely, który okazuje się kolejnym wcieleniem Kanga.

W komiksach Victor jest podróżnikiem w czasie, który przestawia się jako naukowiec. Zakłada miasto o nazwie Timely, które staje się enklawą pionierskich wynalazków. W mieście ukryty jest jednak portal wiodący do Chronopolis – miejsca w innym wymiarze, z którego Kang Zdobywca może dostać się do dowolnego punktu w czasie i przestrzeni.

Trudno powiedzieć, czy Victor Timely z 2. sezonu Lokiego będzie dobrym czy złym Kangiem, ale wydaje się, że bóg kłamstw uważa go za wroga.

Wygląda na to, że uniwersum Marvela właśnie bardzo się skomplikowało i osobom nieznającym komiksów może być dość trudno połapać się wśród licznych wcieleń Kanga.

