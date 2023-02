Ant-Man i Osa: Kwantomania – czy film jest dostępny online?

Światło dzienne właśnie ujrzał nowy film o przygodach Ant-Mana i Osy, a my sprawdzamy, gdzie można obejrzeć to kolorowe dzieło Marvela.

Spis treści

Ant-man i Osa: Kwantomania

Kwantomania to szalona opowieść rozgrywająca się w tzw. Wymiarze Kwantowym i jednocześnie pierwszy film z 5. fazy rozwoju MCU. Wprowadza on nowego superzłoczyńcę, Kanga (Jonathan Majors) i ustanawia wspólny motyw dla nadchodzących filmów Marvela.

W filmie ponownie widzimy Scotta Langa, czyli Ant-Mana (Paul Rudd) oraz Hope van Dyne, czyli Osę (Evangeline Lilly). Wraz z Hankiem Pymem (Michael Douglas), Janet van Dyne (Michelle Pfieffer ) i Cassie Lang (Kathryn Newton) zostają oni przypadkowo wciągnięci do dziwnego wymiaru, w którym oprócz niezwykłych istot spotykają sprytnego i niebezpiecznego złoczyńcę, marzącego o panowaniu nad czasem.

Zobacz również:

Gdzie obejrzeć film?

Nowy film o przygodach Ant-Mana i Osy na razie jest dostępny wyłącznie w kinach i na premierę w serwisach streamingowych trzeba będzie jeszcze poczekać. Tak jak wszystkie filmy z uniwersum Marvela Kwantomania trafi do serwisu Disney+. Stanie się to prawdopodobnie w przeciągu 2-3 miesięcy od czasu premiery kinowej. Przypomnijmy, że Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu w bibliotece platformy pojawiła się po 83 dniach od wprowadzenia do kin.

W tej chwili na Disney+ możesz jednak obejrzeć filmy o wcześniejszych przygodach zmniejszających się superbohaterów, czyli Ant-Mana (2015) oraz Ant-Mana i Osę (2028).

Zobacz także: Ant-Man i Osa: Kwantomania – seanse w sieciach Cinema City, Helios, Multikino. Jakie kupić bilety?