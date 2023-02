Ant-Man i Osa: Kwantomania – kiedy i gdzie obejrzeć film Marvela? Data premiery, fabuła, zwiastun

Wraz z drugą częścią Czarnej Pantery dobiegła końca 4. faza Marvel Cinematic Universe. Kolejny, piąty już etap rozwoju, rozpocznie się od filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania. Na kiedy zaplanowano premierę filmu? Jak prezentuje się zwiastun? Zebraliśmy dla Was wszystkie informacje na temat nowego blockbustera od MCU.

Ant-Man i Osa: Kwantomania – najważniejsze informacje

Tytuł: Ant-Man i Osa: Kwantomania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)

Ant-Man i Osa: Kwantomania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) Reżyseria: Peyton Reed

Peyton Reed Gatunek: science-fiction, superhero

science-fiction, superhero Uniwersum: Marvel

Marvel Rok produkcji: 2023

2023 Kraj produkcji: USA

Film będzie sequelem filmu z 2018 roku pt. Ant-Man i Osa. Kwantomania to film otwierający 5 fazę MCU.

Fabuła

W oficjalnym opisie filmu czytamy:

Para superbohaterów Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają, by kontynuować swoje przygody jako Ant-Man i Osa. Wraz z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), rodzina przemierza Wymiar Kwantowy, wchodząc w interakcje z dziwnymi stworzeniami i biorąc udział w przygodzie, która wykracza poza granice tego, co wydawało się im możliwe.

Tym razem głównym wrogiem bohaterów będzie Kang Zdobywca, złoczyńca, którego widzowie mieli okazję poznać w serialu Loki. Jest on superinteligentną, długowieczną istotą dysponującą zaawansowanym technologicznie sprzętem. W komiksach Kang potrafił podróżować w czasie i zawędrował niegdyś do starożytnego Egiptu, gdzie przez jakiś czas panował jako faraon.

fot. Disney

Wszystko wskazuje na to, że walka z Kangiem odbędzie się w Wymiarze Kwantowym – przestrzeni, do której można dostać się jedynie poprzez cząstki subatomowe. Do tego dziwnego świata bohaterowie trafią za sprawą urządzenia skonstruowanego przez córkę Scotta, Cassie.

Na Comic-Conie 2022 zaprezentowano pierwszy materiał z filmu. Według osób, które miały szczęście go zobaczyć, przedstawiał on Scotta Langa dumnego ze swojej autobiograficznej książki Look Out for the Little Guy!

Data premiery

Film Ant-Man i Osa: Kwantomania na ekrany trafi 17 lutego 2023 roku. Widowisko będzie można obejrzeć we wszystkich sieciach kin. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Ant-Man i Osa: Kwantomania – na jaki seans kupić bilety? Przegląd pokazów w kinach Helios, Cinema City, Multikino

Obsada

W filmie pojawi się:

Paul Rudd – Scott Lang/Ant-Man

– Scott Lang/Ant-Man Evangeline Lilly – Hope van Dyne/Osa

– Hope van Dyne/Osa Michael Douglas – Hank Pym

– Hank Pym Michelle Pfieffer –Janet van Dyne

–Janet van Dyne Jonathan Majors – Kang Zdobywca

– Kang Zdobywca Bill Murray – Krylar

– Krylar Kathryn Newton – nastoletnia Cassie Lang

– nastoletnia Cassie Lang William Jackson – Harper Quaz

Zwiastuny (10.01.2023)

Jeśli już teraz chcecie przekonać się, jak prezentuje się najnowszy film z uniwersum Marvela, zajrzyjcie do promujących widowisko trailerów. Pierwszy z nich pojawił się już jakiś czas temu:

Drugi trailer właśnie zadebiutował w sieci i dokładniej przedstawia złowrogie zamiary Kanga. Czy Ant-Man zdoła pokonać wroga, ocalić własną rodzinę i multiwersum?

Ant-man, Osa i inni na nowych plakatach z filmu (18.01.2023)

Premiera nowej odsłony Marvel Cinematic Universe pojawi się w kinach już w przyszłym miesiącu, a tymczasem do sieci trafiły plakaty promujące film. Przedstawiają one głównych bohaterów Kwantomanii, czyli m.in Scotta Langa, Hope van Dyne czy Kanga Zdobywcę. Możecie je obejrzeć w galerii poniżej.

Kwantomania – plakaty postaci

Kwantomania – plakaty postaci

Ant-Man
Aktor: Paul Rudd
Superbohater używający kostiumu pozwalającego na zmniejszanie się do rozmiaru mrówki. Jego prawdziwe imię to Scott Lang.

Osa (Hope van Dyne)
Aktorka: Evangeline Lily
Superbohaterka, córka Hanka Pyma i Janet van Dyne. Po swojej matce przejęła kostium Osy.

Kang Zdobywca
Aktor: Jonathan Majors
Nathaniel Richards, naukowiec z 31 wieku, odkrywca multiwersum. Główny antagonista filmu.

Cassie Lang
Aktorka: Kathryn Newton
Córka Scotta i Maggie Lang.

Osa (Janet van Dyne)
Aktorka: Michelle Pfeiffer
Żona Hanka Pyma i matka Hope van Dyne. Pierwsza Osa działająca w ramach S.H.I.E.L.D.

Krylar
Aktor: Bill Murray
Naukowiec, który pojawił się w zeszycie The Incredible Hulk z 1972 roku.

Dr Hank Pym
Aktor: Michael Douglas
Naukowiec, twórca kostiumu Ant-Mana. Mąż Janet i ojciec Hope van Dyne.

Pierwsze recenzje Kwantomanii nie nastawiają pozytywnie (15.02.2023)

Premiera nowego filmu z uniwersum Marvela już pojutrze, a tymczasem w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze recenzje widowiska. Niestety, nie tylko nie są one entuzjastyczne, ale zaskakująco negatywne. Co nie podoba się zachodnim recenzentom?

Dziennikarze chwalą co prawda obsadę i ogólną koncepcję filmu, ale wytykają Kwantomanii emocjonalną pustkę, płaskość fabuły i zmęczenie materiału.

Robbie Collin, Telegraph

Pozbawiona fabuły i emocji trzecia część Ant-Mana jest przygnębiającym przykładem tego, co dzieje się ze sztuką, gdy efekty specjalne przejmują kontrolę.

Problem nie polega na tym, że połączenia między światem z krwi i kości a tym z CGI są zbyt oczywiste (...) Chodzi o to, że podporządkowany technologii sposób opowiadania historii, jest bezosobowy, emocjonalnie pusty i często graniczący z bezsensownością.

David Fear, Rolling Stone

Problem [z filmem] wydaje się głębszy, tak jakby syndrom zmęczenia kinem superbohaterskim, o którym tyle się słyszy w odniesieniu do widzów, zaraził również tych za kamerą. Nawet ci u sterów, którzy mają narrację zaplanowaną na kilka lat do przodu (...) wydają się tym wszystkim trochę zmęczeni. Dopóki nie pojawi się jakiś nowy powiew kreatywności, zarówno przypadkowi kinomani, jak i głęboko zaangażowani fani muszą po prostu znosić zbyt znajome, frustrujące zapychacze, takie jak ten film. Kwantomania ogniskuje się wokół potężnego złoczyńcy, który chce kontrolować czas. Jednak ta produkcja to tylko zabijacz czasu.

Susana Polo, Polygon

Otchłań między cząsteczkami żywiołów, z której nikt nigdy nie powrócił stała się McGuffinem podróży w czasie, a teraz ewoluuowała w cały fantastyczny, pełen przygód wszechświat. (...) Ta komiksowa koncepcja nie miała i mieć nie będzie żadnego cholernego sensu, ale właśnie dlatego mogła być tak wspaniałym źródłem zabawy. Królestwo Kwantowe powinno być gwiazdą Kwantomanii. Zamiast tego uosabia wszystko, co złe w tym filmie. Budowanie świata bardziej przypomina tu tworzenie hollywoodzkich dekoracji, w których wszystkie budynki są płaskimi drewnianymi fasadami bez wnętrz.

Reed, dokładając starań, by wszystko w Królestwie Kwantowym było jak najmniej znane, wypełnia ekran postaciami z CGI, dziwacznymi punktami widzenia i cyfrowymi stworzeniami. Koncepcyjnie nie można go winić za to, że tego próbował, ale wydaje się, że ilość wygrała tu z jakością, tworząc rozpraszający efekt. Pomimo tego, że nad efektami pracowało siedem studiów, wizualnie film często wydaje się niedopracowany.

Johnny Oleksinski, New York Post