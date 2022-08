Ant-Man i Osa: Quantumania. Fabuła, data premiery, obsada i wszystko, co wiemy o filmie

Do premiery nowego filmu o Człowieku-Mrówce i jego towarzyszce, Osie, zostało jeszcze trochę czasu, ale my zebraliśmy już najważniejsze informacje na temat produkcji Marvela. O czym opowie Quantumania i kiedy będzie miała swoją premierę? Kto wystąpi w filmie?

Ant-Man i Osa: Quantumania – najważniejsze informacje

Tytuł: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Reżyseria: Peyton Reed

Peyton Reed Gatunek: science-fiction, superhero

science-fiction, superhero Uniwersum: Marvel

Marvel Rok produkcji: 2023

2023 Kraj produkcji: USA

Film będzie sequelem filmu z 2018 roku pt. Ant-Man i Osa. Quantumania będzie filmem otwierającym 5 fazę MCU.

Fabuła

W oficjalnym opisie filmu czytamy:

Para superbohaterów Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają, by kontynuować swoje przygody jako Ant-Man i Osa. Wraz z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), rodzina przemierza Wymiar Kwantowy, wchodząc w interakcje z dziwnymi stworzeniami i biorąc udział w przygodzie, która wykracza poza granice tego, co wydawało się im możliwe.

Według pierwszych informacji głównym wrogiem bohaterów będzie Kang Zdobywca, złoczyńca, którego widzowie mieli okazję poznać w serialu Loki. Jest on superinteligentną, długowieczną istotą dysponującą zaawansowanym technologicznie sprzętem. W komiksach Kang potrafił podróżować w czasie i zawędrował niegdyś do starożytnego Egiptu, gdzie przez jakiś czas panował jako faraon.

fot. Marvel Studios

Według przecieków walka z Kangiem ma odbywać się w Wymiarze Kwantowym – przestrzeni, do której można dostać się jedynie poprzez cząstki subatomowe.

Na Comic-Conie 2022 zaprezentowano pierwszy materiał z filmu. Według osób, które miały szczęście go zobaczyć, przedstawiał on Scotta Langa dumnego ze swojej autobiograficznej książki Look Out for the Little Guy!

Data premiery

Film Ant-Man i Osa: Quantumania trafi do kin 17 lutego 2023 roku.

Obsada

W filmie pojawi się:

Paul Rudd – Scott Lang/Ant-Man

– Scott Lang/Ant-Man Evangeline Lilly – Hope van Dyne/Osa

– Hope van Dyne/Osa Michael Douglas – Hank Pym

– Hank Pym Michelle Pfieffer –Janet van Dyne

–Janet van Dyne Jonathan Majors – Kang the Conqueror

– Kang the Conqueror Kathryn Newton – nastoletnia Cassie Lang

