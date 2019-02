Anthem - czy warto nabyć? [recenzja wczesnej wersji]

Jakie mamy wrażenia z pierwszych testów Anthem? Czy warto kupić ten tytuł?

Anthem zostało zapowiedziane przez Electronic Arts na targach E3 2017, ale dopiero końcówka 2018 roku przyniosła informacje na temat tego tytułu, a także jego dużą kampanię promocyjną. Nasi dziennikarze mieli okazję grać w ten tytuł przez sześć godzin na specjalnym pokazie w Londynie. Oto ich wrażenia.

Anthem - data premiery i platformy

Anthem jest przeznaczone dla PC oraz konsol Playstation 4 i Xbox One. Oficjalna premiera nastąpi 22 lutego 2019, ale...

posiadacze abonamentu Origin Premier będą mogli bawić się bez przeszkód już od 15 lutego

będą mogli bawić się bez przeszkód już od 15 lutego posiadacze EA Access (Xbox One) oraz Origin Access Basic (PC) będą mogli grać 15 lutego w wersji trial przez 10 godzin

posiadacze gry zamówionej w przedsprzedaży, a także specjalnej edycji Legion of Dawn i abonenci Origin Premier otrzymają 22 lutego grę bez ograniczeń

Anthem - informacje i wrażenia

Anthem to wieloosobowa gra akcji online w klimatach s-f, stworzona przez BioWare (znane doskonale z takich serii jak Dragon Age i Mass Effect). Największy nacisk został położony na rozgrywkę MMO z licznymi elementami RPG. Gracz wciela się w wolnego żołnierza - freelancer - który wraz z innymi ochotnikami broni atakowanego przez wielkie bestie fortu ludzkości - Fort Tarsis - na obcej planecie. W celu skutecznej walki ma na sobie kombinezon bojowy Javelin. Jak dotąd BioWare znane było z rozbudowanych historii fabularnych, skupiających się na sterowanej postaci i jej historii (może z wyjątkiem Mass Effect: Andromeda), gdzie walka nie była głównym celem zabawy. Do teraz. Wszystko, na czym opiera się Anthem, jest związane z walką i mocami dawanymi przez Javeliny. W odróżnieniu od poprzednich gier BioWare, gdzie rozgrywka wymagała odwiedzania wielu lokacji, tutaj sednem rozgrywki są starcia.

Gameplay to ogólnie shooter widziany z perspektywy trzeciej osoby. Namierzamy jednym przyciskiem, strzelamy drugim. Pomagamy sobie takimi dodatkami, jak frost grenade czy blaster pulsacyjny - a jeśli zgromadzimy wystarczająco dużo energii, można nawet posłużyć się zadającą potężne obrażenia rakietą. Gracz ma cztery różne Javeliny, decydujące o jego roli - Łowca, Kolos, Śmigacz, Sztorm. Każdy ma oczywiście inne wady i zalety oraz specjalne zdolności. Czyli jak na razie "growy" standard, bez żadnych innowacji. Ale od tego momentu Anthem idzie swoją ścieżką - każda zbroja to inna waga, co z kolei wiąże się z możliwością manewrów i szybkością, a także siłą w walce. Sterowanie jest proste - podskakujesz i klikasz/naciskasz przycisk, aby szybować, a potem drugi, aby polecieć. Kierowanie w powietrzu jest intuicyjne i przyjemne, należy jednak pamiętać o zasadach poruszania się w powietrzu - wiatr ma realny wpływ na szybkość, mamy także górny pułap wysokości możliwej do osiągnięcia. Latanie jest olbrzymią zaletą - zrobić beczkę? Proszę bardzo. Pionowy wzlot, a potem szybowanie? Czemu nie. Wykonywanie akrobacji i swobodne szybowanie to świetna, dająca prawdziwą przyjemność, zabawa.

No, a skoro poszybowaliśmy, czas już na poważniejsze sprawy, czyli ratowanie ludzkości. W tym celu niezbędna będzie walka, do której mamy zarówno broń dystansową, jak i przeznaczoną do walki wręcz - ta ma miejsce w sytuacji, gdy znajdziemy się przy przeciwniku (lub - oczywiście - on przy nas). Produkcja kładzie nacisk na grupowe działania w czteroosobowych zespołach, a w przyszłości ma dojść także opcja PvP. Na dzielnych freelancerów oczekują cztery typy potworów - większość to bestie lądowe, w tym jednostki zwinne i szybkie, jak i ociężałe kolosy, a także różnego rodzaju bossowie. Trudno nie odnieść wrażenia, że próbowano za stworzyć coś na wzór Destiny, ponieważ do odniesienia sukcesu w wielu starciach niezbędne jest taktyczne planowanie. Dlatego gdy wypatrzymy wroga, nie ruszamy na niego z radosnym okrzykiem bojowym, ale planujemy najpierw, gdzie i jak uderzymy. Praca zespołowa popłaca - gdy jeden z graczy uderzy frost grenade, a drugi poprawi strzałem, da to łącznie większe obrażenia, niż każdy atak z osobna. Koordynacja jest kluczem do sukcesu.

Nie jest jeszcze do końca wiadomo, jak zaawansowany będzie taki system uderzeń combo - zaprezentowana rozgrywka, jak i wersja demo są pod tym względem ograniczone do pewnego stanu (a przynajmniej mamy taką nadzieję). Na plus należy policzyć, że łączone ataki są możliwe nawet dla jednego gracza.

Anthem - grywalność

Kampania wygląda ciekawie i wymagająco, a luźne misje dzielą się na dwa główne rodzaje: Legendary Contracts - czyli otrzymywane od którejś z kilku frakcji w Fort Tarsis zadania mające tło fabularne, jak np. misja ratunkowa w celu uratowania uziemionego freelancera - a także przypominające klasyczne podziemia z gier MMO przemierzanie fortyfikacji (Stronghold). Tutaj zadania to między innymi walka z kolejnymi falami przeciwników i nawigacja poprzez wymagające środowisko, aby zmierzyć się z bossem. Każdy ma inną "osobowość" i cechy - nie zawsze walka to proste zadawanie obrażeń, ale np. konieczność zniszczenia generatorów, które dają mu osłonę i siłę. Nie ma tu pójścia na łatwiznę - gracz musi sam odkryć sposób na to, jak pokonać danego typa. I trzeba przyznać, że niektórzy są bardzo wymagający. A gdy już odkryjemy sposób zwalczenia przeciwnika, potrzebna jest praca zespołowa w celu jego pokonania. Gdy to się uda, można liczyć na hojne nagrody - w tym unikalne ulepszenia sprzętu.

W przyszłości ma być możliwe powtarzanie każdej misji Stronghold i Legendary Contract w trzech różnych poziomach trudności. Stanie się do po odblokowaniu 30 poziomu postaci - do czego nie dopuszcza ani wersja demo, ani pokazowa. Oczywiście wartość nagród będzie adekwatna do poziomu trudności. Mamy jednak nadzieję, że na tym nie zakończą się możliwości działania w Anthem.

Anthem - podsumowanie

Pokazana rozgrywka nie pozwoliła na głębsze zagłębienie się w takie cechy gry, jak rozbudowane misje, rozwój postaci czy system zbierania trofeów, dlatego jeszcze za wcześnie na ostateczną ocenę. Ale podstawa jest obiecująca, system walki ciekawy, zaś latanie - naprawdę udane. I to daje nadzieję, że Anthem będzie niezłą produkcją. A czy warto kupić ten tytuł już teraz? Wersja demo miała mnóstwo bugów, może więc warto zaczekać, jak będzie prezentować się ta zabawa w dniu premiery?

Minimalne wymagania sprzętowe gry: procesor Intel Core i5 3570 lub AMD FX-6350, karta grafiki NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X oraz 8GB pamięci RAM.