Anthem - wydarzenie Kataklizm trafia do gry!

Po wielu miesiącach oczekiwania, Bioware bez żadnej zapowiedzi, udostępniło największą aktualizację w historii Anthem.

Anthem - najnowsza gra kanadyjskiego studia Bioware, miała być nowy rozdziałem w historii tego zasłużonego zespołu (Baldur's Gate, seria Mass Effect, seria Dragon Age). Niestety, już przy okazji premiery Anthem na Bioware wylała się fala krytyki, produkcja była pod wieloma względami niedopracowana i naszpikowana błędami. Krótka i nieciekawa kampania fabularna oraz kiepski system zdobywania nowego wyposażenia również produkcji nie pomogły.

Twórcy starali się regularnie wdrażać poprawki i nowości, ale nie były one w stanie powstrzymać graczy przed masowym opuszczaniem świata gry. Ratunkiem i ostateczną szansą dla Anthem miał być ogromny event - Kataklizm, który pierwotnie miał zadebiutować w maju. Z kilkumiesięcznym opóźnieniem, ale wreszcie możemy powrócić do świata Anthem i spróbować swoich sił w Kataklizmie. Bioware wrzuciło na serwery gry aktualizację 1.3.0, która całkowicie zmienia produkcję studia.

Kataklizm zaoferuje nam nie tylko nowy wątek fabularny, ale przede wszystkim zupełnie nowy obszar, na którym znajduje się osiem unikalnych aren. Każda z nich zaoferuje nam inne wyzwania oraz przeciwników. Żeby jednak nie było za łatwo to jesteśmy ograniczeni przez czas, na początek otrzymujemy 15 minut. Za pokonywanie kolejnych aren otrzymujemy dodatkowe punkty oraz czas. Im lepszy wynik osiągniemy tym lepsze otrzymamy nagrody. Specjalną walutę, którą otrzymujemy za udział w Kataklizmie możemy wydać w nowym sezonowym sklepie. Co ważne, dostaniemy tam nie tylko elementy kosmetyczne, ale również nowe bronie czy ulepszenia dla naszych Javelinów.

Aktualizacja 1.3.0 to jednak nie tylko Kataklizm. Do gry trafiły: nowe bronie, nowe elementy wyposażenia (w tym po raz pierwszy modyfikacje dla broni do walki w zwarciu) oraz zmiany w systemie sojuszy. Twórcy udostępnili również aplikację mobilną, która pozwala nam w łatwy sposób komunikować się z członkami naszej gildii. Pełną listę zmian i poprawek znajdziecie tutaj.

Anthem jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Należy pamiętać, że wszelkie aktualizacje i dodatki do gry, w tym Kataklizm, są darmowe.