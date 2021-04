Antminer E9 - kopie Ethereum jak... 32 karty RTX 3080

Chińska firma Bitmain (tak, też jej wcześniej nie znaliśmy) ogłasza rychłe wprowadzenie na rynek układu ASIC o nazwie Antminer 9. Będzie kopać Ethereum z mocą trzydziestu dwóch kart RTX 3080.

Włodarze Nvidii zapewne nie poczują się szczęśliwi - przygotowali dla górników karty CMP, a tymczasem mało znany producent z Chin wkracza z rozwiązaniem, które - jak to się kolokwialnie mówi - pozamiata konkurencję. Antminer E9 to wyspecjalizowany układ scalony (ASIC), który zaoferuje szybkość kopania Ethereum na poziomie.... 3 Gigahash/s. Czy to dużo? Nie. To kolosalnie dużo. Dla porównania - najmocniejszy układ CMP ma moc pozwalającą kopać z szybkością nieco ponad 100 MH/s. Moc układu Bitmain pod względem wydajności to równowartość trzydziestu dwóch pracujących wspólnie kart graficznych RTX 3080.

Bitmain nie podaje, niestety, ceny za swój układ. Możemy spróbować odgadnąć ją na podstawie porównania z podobnym ASIC. Linzhi Phoenix Miner to układ oferujący szybkość kopania 2,6 GH/s. Kosztuje od 13 300 do 13 700 dolarów (czyli co najmniej 50 tys. złotych). Z pewnością cena za Antminer E9 będzie większa. Wiemy także, że układ ma zapotrzebowania na energię wynoszącą 2 556 W. I jak na wydajność - to bardzo mało.

Źródło: VideoCardz