Antyszczepionkowcy atakują punkty szczepień, czyli od głupoty do agresji

W Grodzisku Mazowieckim przeciwnicy szczepień zaatakowali punkt szczepień i ochroniarza. Jest komentarz ministra zdrowia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 lipca, wczesnym popołudniem pod jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Grupa fanów teorii spiskowych i przeciwników szczepień w jednym, próbowała siłą wedrzeć się do obiektu, w którym wykonywane są szczepienia przeciw COVID-19. Poza wykrzykiwaniem wulgaryzmów na przemian z hasłami o wolności i „eksperymentach medycznych”, doszło do rękoczynów w stosunku do pilnującego punktu ochroniarza. W efekcie, konieczna była interwencja policji.

Źródło: Krystian Maj/KPRM

Choć dla niektórych osób może się to wydawać zabawne, to zajście to jest doskonałym dowodem na to, że tacy mąciciele pozostawieni sami sobie nie tylko nie ograniczą swojej działalności, ale dojdzie w niej w końcu do eskalacji. Tak też było w dniu wczorajszym w Grodzisku Mazowieckim.

Wydawać by się mogło, że obrazy rozwścieczonego tłumu atakującego coś, czego nie rozumieją, a tym samym się obawiają, to obrazek rodem ze średniowiecza. Okazuje się jednak, iż pomimo postępu zawsze znajdzie się grupa osób pozbawiona zdolności krytycznego myślenia, polegającego m.in. na racjonalnej selekcji informacji. Jak bowiem nazwać ludzi, preferujących czerpać wiedzę na poszczególne tematy z forów internetowych, z których opinie przedkładają nad opinie najlepszych badaczy i naukowców z różnych stron świata, niejednokrotnie poświęcających całe życie swoim specjalizacjom.

Warto przy tym zaznaczyć, iż agresorzy z Grodziska Mazowieckiego mieli na sobie kamizelki z napisem Polskie Żółte Kamizelki, nawiązując tym samym do protestów mających miejsce we Francji w 2018 roku. Problem polega na tym, że francuski ruch powstał z myślą o przeciwstawianiu się m.in. rosnącym kosztom życia oraz niewspółmiernie wysokim podatkom, polski natomiast przeciwko chroniącym życie szczepieniom.

Do ataku na punkt szczepień odniósł się także minister zdrowia – Andam Niedzielski, za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym Twitter.

Wolność na sztandarach, usta pełne wulgaryzmów i pięści przeciw drugiemu człowiekowi. Tak dziś wygląda ruch antyszczepionkowy? Tu nie ma z kim dyskutować. To trzeba piętnować. Dziękuję policji za interwencje. - Adam Niedzielski

Cóż można więcej dodać w kontekście obecnej sytuacji. Chyba jedynie to, że dzięki m.in. smartfonom mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki wiedzę całego świata, a nie potrafimy z niej korzystać. W efekcie, otrzymujemy obrazki rodem z zamierzchłych czasów, a zaślepionym, agresywnym grupom brakuje tylko wideł i pochodni.

