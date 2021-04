Antyszczepionkowcy blokują terminy szczepień i marnują szczepionki

Przeciwnicy szczepionek nie tylko nie chcą się szczepić, ale utrudniają to innym i doprowadzają do marnowania cennych preparatów. Do akcji organizują się w sieci.

W ciągu ostatnich tygodni nagminne stało się zjawisko umawiania się na szczepienie przeciw Covid-19 i niestawiania się na iniekcję. Winy za ten stan rzeczy doszukiwano się w doniesieniach na temat negatywnych skutków, mających miejsce po otrzymaniu substancji AstraZeneca i społecznego strachu przed tym preparatem. Okazuje się jednak, że może to być jedynie część prawdy.

Niestety, winę za marnowanie terminów ponoszą także zwolennicy teorii spiskowych, czyli tzw. foliarze (od kojarzonych z tego typu osobami czapeczek z folii aluminiowej, mających rzekomo uchronić noszącego przed wpływem zewnętrznych sił). Teraz mają oni szczególne pole do popisu, a panująca pandemia to przysłowiowa woda na młyn dla antyszczepionkowców, którzy zaraz po 5G znaleźli kolejny powód do wzmożonej działalności.

Nie będziemy się jednak zagłębiać w kuriozalne teorie szerzone przez takich ludzi, bowiem historia jest pełna przypadków, w których brak wiedzy przejmował kontrolę nad rozumem. Jeśli nie wierzycie, to za przykład niech wystarczą ulotki z 1900 roku pod hasłem” „Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlatanerii w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą”. Cóż, tytuł mówi sam za siebie.

Problem pojawia się jednak, gdy fani różnych teorii nie poprzestają na ich szerzeniu i ograniczaniu ich działania do samych siebie, ale zaczynają stanowić zagrożenie także dla innych. Tak niestety jest obecnie.

Akcja blokowania terminów szczepień

Jak się okazuje, w ostatnim czasie ruch antyszczepionkowców przeszedł od słów do czynów, a jego uczestnicy organizują się za pośrednictwem sieci i portali społecznościowych. W jakim celu? Aby umawiać się na szczepienia przeciwko koronawirusowi, a następnie się na nie nie stawiać.

W efekcie, osoby faktycznie chcące zaszczepić się przeciwko groźnemu wirusowi i wywoływanej przez niego chorobie Covid-19 mają utrudnione zadanie. Prowadzi to nie tylko do chaosu organizacyjnego, ale także do wydłużenia terminów dla oczekujących, co w obecnej sytuacji może mieć tragiczne skutki. Szczepionki bowiem chronią ludzi przed zakażeniem SARS-CoV-2 oraz przed skutkami zachorowania, które mogą w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do śmierci pacjenta.

Przy dużej ilości chętnych zrozumiałe jest, że należy niejednokrotnie długo oczekiwać na swój termin iniekcji. Jednak intencjonalne opóźnianie tego procesu to świadome narażanie zdrowia i życia ludzi, którzy w czasie tego wydłużonego oczekiwania mogą ulec zakażeniu.

Co gorsza, nadal nie mamy wystarczającej ilości preparatów przeciw Covid-19 i oczekujemy na ich kolejne dostawy. Natomiast swoimi działaniami, antyszczepionkowcy doprowadzają do marnowania kolejnych dawek szczepionek, które po otwarciu fiolki muszą zostać wykorzystane w ciągu kilku godzin. Jeśli to nie nastąpi, nie nadają się one do użytku i muszą zostać zutylizowane. Tak więc nie dość, iż posiadamy niedostateczną ilość szczepionek ratujących podczas pandemii życie, to jeszcze są one marnowane przez działania nieodpowiedzialnych osób trzecich.

O ile każdy człowiek ma prawo do decydowania o swoim życiu, to wiele osób zapomina, iż istnieją pewne tego granice, a pojawiają się one w momencie, gdy ich działania mają wpływ także na pozostałych ludzi. Natomiast działania antyszczepionkowców odmawiają prawa do wyboru osobom, które chcą przyjąć szczepionkę. W ten sposób, w imię swoich przekonań narażają życie innych osób.