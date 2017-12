Antywirus na Androida nie jest koniecznością dla wszystkich, ale z pewnością niektóre osoby powinny zainteresować się tym zagadnieniem. Doradzamy czy warto instalować Antywirus na Androida.

Od dawna wiadomo, że programy antywirusowe mają krytyczne znaczenie dla systemów operacyjnych komputerów stacjonarnych takich jak Windows (i coraz częściej Mac OS), ale co z platformami mobilnymi, takimi jak Android? Wyjaśniamy, czy musisz zainstalować oprogramowanie zabezpieczające na swoim smartfonie.

Zacznijmy od jednego z przykładów, które wpływają na wyobraźnię. Na początku grudnia 2017 deweloperzy bardzo popularnej aplikacji do personalizacji klawiatury w Androidzie - AI.type - zostawili bazę danych o rozmiarze 577 GB na niezabezpieczonym serwerze, do którego dostęp miał każdy użytkownik bez konieczności wpisywania hasła. Aplikacja do obsługi klawiatury została pobrana ze sklepu Google Play około 40 milionów razy. Zapisała ona informacje w bazie hostowanej przez Mongo, która niestety nie została odpowiednio zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem.

Dostęp do bazy AI.type uzyskali cyberprzestępcy, w efekcie czego wyciekły dane takie jak adresy e-mail, numery telefonów oraz lokalizacja aż 31 milionów użytkowników! Brzmi strasznie, prawda? Pytanie tylko jak zawsze – co z tego?

Antywirus na Androida – czy warto?

Od lat podkreślamy w świadomości naszych czytelników znaczenie oprogramowania antywirusowego dla komputerów stacjonarnych i laptopów, ale czasy się zmieniają i czas bliżej przyjrzeć się platformom mobilnym – głównie Androidowi.

Wirusy dla Androida cyklicznie powodują, że w sieci pojawiają się nowinki takie jak ta przedstawiona na początku tego artykułu. Nic dziwnego więc, że czytelnicy zastanawiają się czy zainstalowanie jakiegoś oprogramowania zabezpieczającego to dobry pomysł. Nie trzeba chyba przy tym dodawać, że im bardziej popularny staje się Android, tym bardziej atrakcyjnym celem będzie dla cyberprzestępców. Ale czy na serio musisz zainstalować na telefonie aplikację antywirusową zużywającą – bądź co bądź - zasoby i baterię?

Nasza krótka odpowiedź na tę chwilę jest taka – niemal we wszystkich przypadkach smartfony i tablety z Androidem nie wymagają w tej chwili zainstalowania antywirusa. Wirusy Androida nie są tak rozpowszechnione, jak mogłoby się wydawać w mediach, a twoje urządzenie jest o wiele bardziej zagrożone kradzieżą niż wirusem. Z drugiej strony jednak trzeba podkreślić, że wirusy Android istnieją i mogą stanowić zagrożenie. Wyjaśnijmy to szerzej.

Obecna sytuacja jeśli chodzi o wirusy na Androida wygląda tak, że zdecydowana większość wirusów została zainstalowana „z tyłu” wątpliwych aplikacji - takich, których nie można już znaleźć w sklepie Google Play. Domyślnie Android nie pozwala na instalowanie aplikacji z innych źródeł więc raczej nie ma szans na przypadkowe zainstalowanie czegoś niecnego.

Przypuszczając, że podejrzana aplikacja trafiła już na rynek Google Play, to i tak Google dość szybko ją usunie i jednocześnie odinstaluje z Twojego urządzenia.

Jeśli jednak instalujesz aplikacje poza Google Play, zainstalowanie aplikacji antywirusowej dla systemu Android jest jednym ze sposobów na utrzymanie bezpieczeństwa. Fałszywie komunikaty o tym, że aplikacja jest podejrzana są powszechne w przypadku takich aplikacji, ale w większości przypadków okazuje się, że są one bezpieczne. Niemniej jednak podjęcie innych środków ostrożności jest w takich sytuacjach dobrym sposobem zabezpieczenia urządzenia przed wirusami.

Oczywiście jak zawsze w przypadku bezpieczeństwa w świecie elektronicznym powinieneś też zachować zdrowy rozsądek (i to jest podstawa!). Nie kliknąłbyś załącznika w podejrzanej wiadomości e-mail od nadawcy, którego nie rozpoznajesz na swoim komputerze lub laptopie, i mamy nadzieję, że zastosowałbyś to samo myślenie w stosunku podejrzanych linków wysłanych w Gmailu w smartfonie lub przez WhatsApp albo Facebook Messenger . Zazwyczaj tego typu linki są powiązane z oszustwami typu phishing, ale to nie znaczy, że nie zainstalują wirusa na Twoim urządzeniu.

(Nawiasem mówiąc, jeśli zauważysz, że twoje konto Facebook lub e-mail wysyła takie wiadomości do Twoich kontaktów bez Twojej wiedzy, powinieneś natychmiast zmienić swoje hasła i najlepiej skontaktować się z tymi osobami i ostrzec ich, aby zignorowali te wiadomości.)

OK – przypuśćmy jednak, że Twój telefon lub tablet z Androidem zaczyna działać dziwnie i masz powody, by wierzyć, że w grę wchodzi złośliwe oprogramowanie. Co robić? Otóż przywrócenie ustawień fabrycznych w urządzeniu to wszystko, czego potrzeba, aby przywrócić normalne działanie (to jeden z powodów dla których powinieneś często robić kopię zapasową systemu Android). Voila! Gotowe.

W wielu przypadkach użytkownicy zgłaszają nam, że widzą podejrzane wyskakujące reklamy w przeglądarce lub są przekierowywani na inną stronę główną w do stosunku strony skonfigurowanej w ustawieniach. Zwykle radzimy wyczyścić pamięć podręczną danych przeglądarki (w Ustawienia> Aplikacje> Chrome> Pamięć) co rozwiązuje problem.

Warto jednak zauważyć, że aplikacje antywirusowe dla Androida często mają inne przydatne zalety, takie jak możliwość zdalnego blokowania lub czyszczenia zgubionego lub skradzionego telefonu lub narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i czyszczenia śmieci. Wszystkie te narzędzia są dostępne gdzie indziej - zazwyczaj za pośrednictwem darmowych aplikacji lub ręcznego administrowania - ale dla ułatwienia obsługi może pomóc mieć wszystko w jednym miejscu.

Antywirus na Androida – gdybyś jednak chciał…

Choć z powyższej części artykułu wynika, że w zasadzie instalowanie aplikacji antywirusowej na Androida póki co jest odrobinę na wyrost, to jednak niektóre osoby powinny o tym pomyśleć.

Antywirus na Androida może przydać się osobom, które w swoim smartfonie korzystają z aplikacji wrażliwych (np. bankowych), takim które używają Androida do codziennej pracy (np. synchronizują pocztę ze służbową) oraz takim, które pracują w dość wrażliwych sektorach gospodarki – czyli w przypadku gdy wolisz „dmuchać na zimne”.

Jeśli chcesz zainstalować Antywirus na swoim urządzeniu z Androidem, to polecamy zapoznać się z naszym artykułem „Jaki antywirus na Androida jest najlepszy?”, w którym porównujemy 27 różnych programów antywirusowych. W skrócie – najlepszy jest Bitdefender, Symantec (płatne) oraz Sophos (bezpłatny).