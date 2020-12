Antywirusy i systemy bezpieczeństwa naszych urządzeń w 2020/2021 – na co zwracać uwagę przy wyborze antywirusa dla swoich urządzeń?

Antywirus to obecnie znacznie więcej niż ochrona przed wirusami, to prawdziwa tarcza bezpieczeństwa, mająca wyłapywać przeróżne zagrożenia. Co więcej dobry antywirus nie ogranicza się do ochrony komputera, jego licencja pozwala także na ochronę naszych urządzeń mobilnych, a coraz częściej także elementów IoT, czyli wszystkich smart urządzeń w naszym domu. Jak ta dbałość o bezpieczeństwo wygląda aktualnie, jakie są najważniejsze elementy współczesnych programów antywirusowych?

Spis treści

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa naszych urządzeń

Hasło program antywirusowy wciąż większości z nas kojarzy się jedynie z działającym w tle oprogramowaniem zainstalowanym na naszym komputerze, który ma prześwietlać pliki na dysku i te pobierane. Oprogramowanie antywirusowe przestało służyć jedynie jako narzędzie do zwalczania typowych wirusów czy robaków komputerowych. Obecnie to całe spektrum narzędzi, które mają chronić nasze sprzęty także przed próbami wyłudzeń danych, spamem oraz wszelkimi innymi zagrożeniami internetowymi. To często także dodatkowe zabezpieczenia dla bankowości elektronicznej, integracja z menadżerami haseł, czy też zaawansowane systemy niszczenia plików. Programy antywirusowe, a właściwie pakiety oprogramowania ochronnego mogą też blokować śledzenie naszych poczynań w sieci oraz dbać o stabilne funkcjonowanie systemu. To także rozwiązania pozwalające na kontrolę rodzicielską i ochronę prywatności.

Coraz częściej programy chroniące nasze cyfrowe bezpieczeństwo obejmują nie tylko ochronę komputera, ale też urządzeń mobilnych, routera, a nawet poszczególnych urządzeń IoT podpiętych pod naszą sieć. Te rozwiązania są coraz bardziej rozbudowane, tak aby obejmować całe spektrum zagrożeń dla naszego cyfrowego życia. Na rynku dostępne są więc rozwiązania dedykowane użytkownikom domowym, klientom biznesowym, rodzicom, a ostatnio nawet graczom.

Czego potrzebujemy, a czego będziemy potrzebować?

Ewolucja systemów bezpieczeństwa wynika z dwóch czynników. Po pierwsze współczesne systemy operacyjne same w sobie posiadają dużo zintegrowanych rozwiązań mających gwarantować podstawowe bezpieczeństwo. Wiele typowych wirusów, które są znane od lat jest po prostu nieskuteczna. Natomiast systemy mają też swoje luki, nie zawsze odpowiednio szybko też aktualizujemy je, nie wszystko jest w stanie wykryć system, nie wszystkich zagrożeń jesteśmy świadomi. Stąd też wciąż niezbędne jest oprogramowanie antywirusowe, które zapewni szczelną i stałą ochronę.

Drugą istotną kwestią jest właśnie konieczność zapewnienia kompleksowej i szerokiej ochrony wszystkich cyfrowych sprzętów, z których korzystamy. Obecnie dane jakie przechowujemy lub przetwarzamy na naszych komputerach są niezwykle cenne, często newralgiczne. W dodatku do ich przesyłania korzystamy z sieci, a często także rozwiązań chmurowych. Z Internetu korzystamy do bankowości elektronicznej, do zadań służbowych, do dzielenia się zdjęciami z bliskimi. Co więcej do sieci podłączamy nasz telewizor, sprzęty AGD, a nawet drzwi wejściowe, czy bramy wjazdowe. W domu i przed nim instalujemy kamery. W smartfonach przechowujemy bilety, dane wrażliwe jak skany dokumentów i wiele więcej.

Korzystanie z tych rozwiązań jest szalenie wygodne i trudno, abyśmy sobie odmawiali osiągnięć technologicznych. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z potencjalnych zagrożeń. Zestaw narzędzi jakie oferują współczesne antywirusy jest na tyle szeroki, aby użytkownik mógł maksymalnie wygodnie i swobodnie korzystać z oferowanych rozwiązań zachowując bezpieczeństwo.

W dodatku rozwiązania te dają też mnogość konfiguracji i dopasowania, dlatego są dobre zarówno dla osób nie obeznanych ze światem technologii, jak i tych świadomych użytkowników chcących sobie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W przyszłości należy spodziewać się dalszego rozwoju pakietów bezpieczeństwa w stronę właśnie jeszcze bardziej kompleksowych rozwiązań obejmujących wszystkie nasze urządzenia oraz jeszcze szerszy zakres narzędzi. W dodatku pakiety te będą coraz częściej skupiać się na działaniach związanym z zapewnieniem prywatności – ochrony kamer w urządzeniach, ochrony wykorzystania mikrofonu w niepowołany sposób czy unikania śledzenia przez dostawców i usługodawców.

Ta kompleksowość programów ochronnych powinna przełożyć się także na wzrost ich popularności. W ostatnich latach wiele osób właśnie zapomniała o programach antywirusowych z racji systemowych zabezpieczeń. Zwłaszcza nie interesowała się takim oprogromawaniem na urządzeniach mobilnych, czy smart sprzętach w domu. Obecnie budowana jest świadomość, pokazywane są realne zagrożenia, gdzie można stracić nie tylko cenne dane, ale również pieniądze, a nawet tożsamość. Programy oferujące złożoną, wieloelementową ochronę będą doceniane i coraz chętniej instalowane.

Elementy składowe współczesnych systemów bezpieczeństwa

Warto wypunktować wszystkie elementy jakie wchodzą w skład najbardziej zaawansowanych systemów do ochrony naszych urządzeń:

ochrona przed wirusami i pozostałym złośliwym oprogramowaniem

ochrona przed oprogramowaniem typu ransomware blokującym komputery

ochrona przed phishingiem

ochrona przed fraudami

ochrona przed pozostałymi zagrożeniami sieciowymi

zabezpieczenie przed śledzeniem

ochrona wykorzystywania bankowości elektronicznej

ochrona użytkowania mediów społecznościowych

filtry antyspamowe

kontrola rodzicielska

menadżer haseł

narzędzia do oceny bezpieczeństwa zainstalowanych programów i systemu

narzędzia do monitorowania bezpieczeństwa sieci WiFi

zabezpieczenia przed kradzieżą urządzeń

narzędzia optymalizujące pracę urządzenia

narzędzia do skutecznego niszczenia plików

zabezpieczenia dla kamer internetowych i mikrofonów

zabezpieczenia routerów

zabezpieczenia urządzeń IoT

integracja z VPN i innymi narzędziami

Warto też pamiętać o tym, że dobry program antywirusowy powinien być szybki i nie obciążać zbytnio zasobów komputera. Jeśli antywirus będzie spowolniał komputer i uniemożliwiał komfortową pracę to nie będzie się nadawał do codziennego użytku przez co straci sens. Ponadto warto zwrócić uwagę na interfejsy i sposób obsługi. Programy mimo swoich zaawansowanych opcji muszą mieć prostą i przejrzystą budowę. Tak aby wszystko było jasne i zrozumiałe, wszak przede wszystkim o ochronę powinny zadbać osoby najmniej obyte ze światem technologii.

Najlepsze antywirusy na rynku – programy wartę uwagi

Specjalistami w dziedzinie testowania antywirusów jest AV-Test. To cenione od lat medium, które od lat zajmuje się szczegółową analizą programów antywirusowych. Obecnie przygląda się zarówno rozwiązania dla systemów Windows, MacOS jak i systemów mobilnych, weryfikuje też bezpieczeństwo urządzeń IoT oraz skupia się na rozwiązaniach zarówno konsumenckich, jak i biznesowych. Aby mieć obraz na to, które narzędzia są obecnie najskuteczniejsze przedstawiamy top 10 programów antywirusowych dla systemu Windows 10 z sierpnia 2020 roku według AV-Test:

AhnLab AVAST AVG Avira Bitdefender BullGuard ESET F-Secure G DATA Kaspersky

Co ciekawe tuż za tą dziesiątką uplasował się ceniony McAffe, a także zintegrowany z system Windows –defender. Za nimi jest też Norton 360. Wszystkie te programy są bardzo dobrze oceniane pod względem bezpieczeństwa. A o poszczególnej pozycji decydują niuanse. Dlatego też istotny jest research i znalezienie takich funkcji, które dla nas będą najistotniejsze, a sam system przypadnie nam do gustu także pod względem obsługi i szybkości działania.

Bezpieczeństwo i rozwaga niezbędne by chronić nie tyle komputer, co naszą prywatność, finanse, a nawet dom

Zagrożeń w sieci jest coraz więcej, są one coraz bardziej wyrafinowane. Cyfrowi przestępcy nie próżnują i wciąż wymyślają nowe sposoby, aby wykraść cenne dane, dostać się do naszych kont bankowych, a nawet zrobić chaos w domu za sprawą włamania się do urządzeń IoT. Aby się przed nimi chronić potrzebne są przede wszystkim odpowiednie, aktualne i sprawnie działające narzędzia. Oprócz nich potrzebujemy jednak także rozwagi, czujności i przede wszystkim świadomości. Mając ograniczone zaufanie do linków w sieci, do przysłanych wiadomości e-mail, uważając przy bankowości elektronicznej oraz użytkując sprawdzone oprogramowanie jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć ryzyko.

Ilustracja główna: Antivirus Vectors by Vecteezy