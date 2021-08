Aparat 200 MP w smartfonie?! Xiaomi mówi tak!

Xiaomi znów zaskakuje cyferkami. Aparat w najnowszym flagowcu ma oferować rozdzielczość nieosiągalną do tej pory dla nikogo!

Chińczycy lubią zaskakiwać nas co raz to nowymi możliwościami swoich smartfonów i parametrami osiągającymi coraz wyższe wartości. Słyszeliśmy już o możliwości ładowania baterii mocą nawet 200 W, co pozwoli naładować ją do pełna w 10 minut.

Teraz Xiaomi chce przyciągnąć chętnych na swojego nowego flagowca Xiaomi 12 Ultra parametrami aparatu. Celowo nie użyliśmy nazwy Xiaomi Mi 12, ponieważ chińska firma planuje spore zmiany w nazewnictwie swoich produktów. Już niedługo żadne urządzenie nie otrzyma nazwy Mi, a ostatnim z nich ma być Mi Mix 4.

Zobacz również:

Wróćmy jednak do głównego tematu. Chińczycy w ostatnich latach przyzwyczaili nas do tego, że ich najciekawsze nowinki techniczne są zarezerwowane dla wersji Ultra ich kolejnych flagowców. Tegoroczny model Mi 11 Ultra posiada mały wyświetlacz na pleckach urządzenia. Tym razem tym wyróżnikiem ma być nowy aparat.

Digital chat station, leakster publikujący na chińskim portalu Weibo oraz na Twitterze twierdzi, że na rynku pojawi się niedługo smartfon, który zaoferuje nam aż 200 MP aparat główny! Co prawda w przecieku nie podano nazwy konkretnego modelu, ani producenta, jednak możemy przypuszczać, że chodzi właśnie o Xiaomi 12 Ultra. To samo źródło jeszcze dwa miesiące temu podawało, że ten telefon ma być wyposażony w 192 MP kamerę. Teraz dowiadujemy się, że będzie to magiczna granica 200 megapikseli. Nie dość, że jest to ogromny postęp, w porównaniu do tegorocznego modelu, który posiada 50 MP główny aparat, to ma być to także pierwszy smartfon w historii z aparatem o tak wysokiej rozdzielczości.

Źródło: weibo.com

Lepsze parametry zaoferują także pomocnicze obiektywy. W Mi 11 Ultra znajdziemy 48 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz 48 MP obiektyw telefoto. W przyszłorocznym modelu będzie to aż 50 MP. Przypominamy, że nie mówimy o głównym obiektywie.

Wygląda więc na to, że Xiaomi planuje na dobre zadomowić się w segmencie smartfonów klasy premium. Po tegorocznym sukcesie wydaje się, że chiński producent chce podnieść poprzeczkę dla konkurencji jeszcze wyżej. Nie zapominajmy też, że Xiaomi 12 Ultra ma być jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych w procesor Snapdragon 895 oraz posiadać przedni aparat umieszczony pod ekranem. Mówi się także o standardowym ładowaniu 120 W i możliwości ładowania bezprzewodowego nawet do 100 W! Spodziewamy się, że Xiaomi 12 Ultra trafi na rynek na początku przyszłego roku, choć niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w grudniu 2021 roku.

Źródło: gizchina.com